Суровый сибирский конструктор: в Новосибирске дети строят крепость из брусчатки

1119
4
1
Детская фантазия безгранична, поэтому ребятня готова играть во все, что ей попадется под руку.
В Новосибирске, например, детям очень удачно попалась под руку халатность местных коммунальных служб и стоящая мертвым грузом брусчатка. Облагородить Первомайский сквер власти обещали еще до середины октября 2023 года, но что-то пошло не так.
Теперь в соцсетях шутят про суровых сибирских детей и конструктор, который после них уже разобрали. Но работы так и не начали.
Вот у очевидца не укладывается в голове масштабы суровости детей, которые живут с ним в одном городе.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили
- Детское счастье: ребёнок стащил телефон и прервал запись танца
- Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец
- Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки
- Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом
Новости партнёров
реклама