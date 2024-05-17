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Суровый сибирский конструктор: в Новосибирске дети строят крепость из брусчатки

Суровый сибирский конструктор: в Новосибирске дети строят крепость из брусчатки

Автор:
17 мая 2024 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Новосибирск   дети   забавно   крепость из брусчатки   стройка   фото   
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Детская фантазия безгранична, поэтому ребятня готова играть во все, что ей попадется под руку.

В Новосибирске, например, детям очень удачно попалась под руку халатность местных коммунальных служб и стоящая мертвым грузом брусчатка. Облагородить Первомайский сквер власти обещали еще до середины октября 2023 года, но что-то пошло не так.



Теперь в соцсетях шутят про суровых сибирских детей и конструктор, который после них уже разобрали. Но работы так и не начали.

Вот у очевидца не укладывается в голове масштабы суровости детей, которые живут с ним в одном городе.


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Метки: Видео   Новосибирск   дети   забавно   крепость из брусчатки   стройка   фото   
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10  комментариев
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921
DuckTales Час назад
Сомнительно что так смогли построить дети ))) Но тема крутая
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5k
grigorenko vladislav 16 минут назад
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11k
vasilykopkov 36 минут назад
Хоть бы каски им одели...
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1k
no. 46 минут назад
построили родители детям башенки 9 мая из материала незаконченной тропинки в ремонтируемом парке. давайте созовем всех блогеров и копипастеров и сделаем из этого событие.
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28k
Sheir 47 минут назад
арочный свод тоже дети делали? Ну да, ну да!
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17k
Alex Час назад
Эммм, ничонипонил, я там в апреле гулял, это дорожка вдоль Максима Горького, брусчатка была... Разобрали что-ли опять или новость просто сильно старая? Некогда ходить проверять, не по дороге.
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202
Самуил Маршак Час назад
А когда брусчатка обвалится и придавит пару деточек, этот очевидец сразу начнет искать виноватых в происшедшем.
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128k
Аааа 2 часа назад
Вот аналогичное сооружение на детской площадке, правда с цепентом, поэтому уже несолько десятков лет стоит.

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3k
Сергей 2 часа назад
Ну, когда одного балбеса завалит, перестанут. И сразу доделают дорогу.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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