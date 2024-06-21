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Актёра сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в трусах

Актёра сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в трусах

Автор:
21 июня 2024 19:02
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   актёр   вещества   интересное   полиция   трусы   фото   
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Он так перенервничал, что сразу во всём признался и вытащил вещество из трусов. Полицейские удивились.

Ночью 21 июня полицейские задержали 32-летнего актёра Георгия Сагиашвили, который ехал на автомобиле каршеринга. В автомобиле также были две девушки. SHOT уточняет, что Георгий очень занервничал, когда его остановили полицейские. Те поняли, что что-то не так и решили досмотреть актёра. Сагиашвили так занервничал что, отвечая на вопрос "Есть ли что-нибудь запрещённое?", сразу во всём признался.

Кроме того, актёр вытащил из трусов пакет с марихуаной и отдал его правоохранителям. Те настолько удивились, что сначала растерялись. Позже они конечно Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 с. 228 УК РФ "Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта". Сагиашвили может грозить до трёх лет колонии, сообщили в полиции.

Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".

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Метки: Наркотики   актёр   вещества   интересное   полиция   трусы   фото   
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8  комментариев
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5k
Fishki_surfer 38 минут назад
Плохой актер, не смог сыграть роль человека, к которому не за что придраться.
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18k
a_komolow 5 минут назад
Это что за чмо ?
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5k
Timur 6 минут назад
Не опытный, банально сел на измену и спалился как осел.
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12k
Дмитрий 9 минут назад
Добровольная выдача. В связи с чем- отказ в возбуждении уголовного дела. "Перенервничал" пошло на пользу!
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18k
Majul Полчаса назад
Мне вот интересно, кроме желтухи, покемонке хоть что-то интересно?
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20k
Bill Полчаса назад
Во-первых, артисты - это люди Искусства, особая каста. Это творческие личности, а для раскрытия творческого потенциала иногда нужны стимуляторы. Шахтерам и дворникам раскрывать нечего, а сеятелям Искусства (снова с большой буквы) - нужны позарез. Короче, наркотики надо вернуть, а цепных псов режыма - наказать.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5149 постов (4934 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360224



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