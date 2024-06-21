Актёра сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в трусах

Он так перенервничал, что сразу во всём признался и вытащил вещество из трусов. Полицейские удивились.
Ночью 21 июня полицейские задержали 32-летнего актёра Георгия Сагиашвили, который ехал на автомобиле каршеринга. В автомобиле также были две девушки. SHOT уточняет, что Георгий очень занервничал, когда его остановили полицейские. Те поняли, что что-то не так и решили досмотреть актёра. Сагиашвили так занервничал что, отвечая на вопрос "Есть ли что-нибудь запрещённое?", сразу во всём признался.
Кроме того, актёр вытащил из трусов пакет с марихуаной и отдал его правоохранителям. Те настолько удивились, что сначала растерялись. Позже они конечно Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 с. 228 УК РФ "Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта". Сагиашвили может грозить до трёх лет колонии, сообщили в полиции.
Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".
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