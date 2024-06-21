Актёра сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в трусах

Кроме того, актёр вытащил из трусов пакет с марихуаной и отдал его правоохранителям. Те настолько удивились, что сначала растерялись. Позже они конечно Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 с. 228 УК РФ "Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта". Сагиашвили может грозить до трёх лет колонии, сообщили в полиции.