Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар»

Циммер написал саундтреки к более чем 200 фильмам и мультфильмам. Среди них «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», серии фильмов «Пираты Карибского моря», «Дюна» и многие другие заметные картины.





Впрочем, Циммер пишет музыку не только к голливудским кинокартинам. Именно он, к примеру, написал музыкальное сопровождение к заставке стримингового сервиса Netflix, музыку к компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare 2 и гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.