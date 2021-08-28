Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар»

Сумму сделки представители команды не называют. Чтобы не шокировать...
Вчера перед матчем с «Рубином» футбольный клуб «Краснодар» презентовал свой гимн, написанный легендарным голливудским композитором Хансом Циммером. Как и большинство произведений Циммера новый гимн "быков" получился
пафосным эпичным и величественным.
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«Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун», - говорится в сообщении клуба.
К сожалению, клуб не раскрывает сумму, которую заплатил за создание гимна. Но очевидно, это десятки, если не сотни тысяч долларов. Ведь работа и время Ханса Циммера не могут стоить дешево - он самый титулованный композитор современности. Циммер удостоен премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король Лев», дважды получал "Золотой глобус" и трижды - премию «Гремми».
Циммер написал саундтреки к более чем 200 фильмам и мультфильмам. Среди них «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», серии фильмов «Пираты Карибского моря», «Дюна» и многие другие заметные картины.
Впрочем, Циммер пишет музыку не только к голливудским кинокартинам. Именно он, к примеру, написал музыкальное сопровождение к заставке стримингового сервиса Netflix, музыку к компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare 2 и гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.
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Что касается матча, то воодушевленные новым гимном "быки" одолели "Рубин" со счетом 2:0. В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает седьмую строчку. После вчерашней победы в активе команды 9 очков.
К слову, свой гимн "Краснодар" ждал с 2019 года.
Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh
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Вперед быки!!!
Это вам не синит с бакланами и уродливым стадионом-откатом.
Дёшево это всё. ДЁШЕВО.
Вообще не соответствует архитектурному вкусу владельца.
Возможно так, как стати, и звучало "техническое задание" .
И басов не скупись.
Зря.
Общий ритм точно Рикки Мартин и вообще латиноамериканские темы футбола и спорта конца прошлого, начала этого века.
Амплитуда и "объем" - из тем заставок федерального тв или помпезного радио.