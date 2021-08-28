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Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар»

Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 августа 2021 16:26
Сообщество : Спорт
Метки: ФК Краснодар   видео   гимн   футбол   ханс циммер   
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Сумму сделки представители команды не называют. Чтобы не шокировать...

Вчера перед матчем с «Рубином» футбольный клуб «Краснодар» презентовал свой гимн, написанный легендарным голливудским композитором Хансом Циммером. Как и большинство произведений Циммера новый гимн "быков" получился пафосным эпичным и величественным.

«Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун», - говорится в сообщении клуба.

К сожалению, клуб не раскрывает сумму, которую заплатил за создание гимна. Но очевидно, это десятки, если не сотни тысяч долларов. Ведь работа и время Ханса Циммера не могут стоить дешево - он самый титулованный композитор современности. Циммер удостоен премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король Лев», дважды получал "Золотой глобус" и трижды - премию «Гремми».

Циммер написал саундтреки к более чем 200 фильмам и мультфильмам. Среди них «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», серии фильмов «Пираты Карибского моря», «Дюна» и многие другие заметные картины.


Впрочем, Циммер пишет музыку не только к голливудским кинокартинам. Именно он, к примеру, написал музыкальное сопровождение к заставке стримингового сервиса Netflix, музыку к компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare 2 и гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.

Что касается матча, то воодушевленные новым гимном "быки" одолели "Рубин" со счетом 2:0. В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает седьмую строчку. После вчерашней победы в активе команды 9 очков.


К слову, свой гимн "Краснодар" ждал с 2019 года.

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Метки: ФК Краснодар   видео   гимн   футбол   ханс циммер   
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50k
parallax 2 часа назад
Хорошая у него музыка.
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6
Михалыч 42 секунды назад
В Белорусси милиция работает, ибо из 10 вызовов 1 от собственной службы безопасности. Через 3 минуты милиция уже на месте вызова. Если в России будет так же как в Белорусии, можно будет что-то поменять. А пока никак, орали во дворе пьяницы, вызываешь полицейских, проходит 2 или 3 часа, как орали, так и орут. Звонишь в полицию, они с удивлением, а что не пьяницы ушли, ну будет свободный экипаж, пришлём.
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17k
KOSTELLO 45 минут назад
С таким гимном нашим надо играть как Барса.
Вперед быки!!!
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6k
Matthew Hopkins 48 минут назад
Если команда так себе, то гимн ей вряд ли сильно поможет.
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−108
А. А. 57 минут назад
Отлично и со вкусом! ФК Краснодар как обычно идёт правильным путём!
Это вам не синит с бакланами и уродливым стадионом-откатом.
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20k
Mike Miller Час назад
И ещё.. ребят, я все понимаю. У вас в проморолике есть Окриашвили, которого в клубе нет так же давно, как и Смолова. Но именно Смолов забил за Краснодар больше всех голов. И вы в промо не вставили Смолова вообще? Но есть кривые свершения Кабелла?
Дёшево это всё. ДЁШЕВО.
Вообще не соответствует архитектурному вкусу владельца.
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2k
VPJ Час назад
Ипать-тарахтеть. Теперь надо в мяч бубенчик вшить....и вратаря из вражеской команды убрать....и любой удар игрока российской футсборной , ну вот идёт, ТАКОЙ, К СВОЕЙ стоимостью, как весь микрорайон транспортному средству, бросил под ноги упаковку от спайса, пнул.....и мля попал!!!!! Засчитать, как тренировку.))))))))))))))))))
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20k
Mike Miller 2 часа назад
Что-то среднее между саундтреком к какой-нибудь передачи типа "Утро России" и "ун, дос, трес" от Рикки Мартина.
Возможно так, как стати, и звучало "техническое задание" .
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