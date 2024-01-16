Секрет перуанских пришельцев раскрыт

За последние недели «встречи с инопланетянами» на двух американских континентах участились: в начале месяца в Интернете появилась странная теория заговора, утверждающая, что инопланетяне посетили торговый центр в Майами, а на прошлой неделе женщина, отправившаяся в поход с семьей в Бразилии, засняла «трёхметровых существ», стоящих на вершине холма.

И, конечно, ещё свежа в памяти громкая новость из Перу про двух небольших «человекоподобных» созданий, найденных в картонной коробке в аэропорту Лимы. Что ж, можно с уверенностью утверждать, что хотя бы эта загадка раскрыта раз и навсегда.