Секрет перуанских пришельцев раскрыт

Тайна, связанная с «мумиями пришельцев», которые были найдены в Перу в октябре прошлого года, разгадана. Что же это было?
За последние недели «встречи с инопланетянами» на двух американских континентах участились: в начале месяца в Интернете появилась странная теория заговора, утверждающая, что инопланетяне посетили торговый центр в Майами, а на прошлой неделе женщина, отправившаяся в поход с семьей в Бразилии, засняла «трёхметровых существ», стоящих на вершине холма.
И, конечно, ещё свежа в памяти громкая новость из Перу про двух небольших «человекоподобных» созданий, найденных в картонной коробке в аэропорту Лимы. Что ж, можно с уверенностью утверждать, что хотя бы эта загадка раскрыта раз и навсегда.
Найденные «существа» выглядели мумифицированными и были одеты в традиционные андские наряды. Естественно, их появление породило множество домыслов, и некоторые люди решили, что они могут быть настоящими. Настолько, что перуанские чиновники решили провести тестирование «мумий», чтобы определить, что это такое и откуда они взялись.
И это плохая новость для тех, кто надеялся на подтверждение существования инопланетян на Земле, так как оказалось, что эти два образца полностью рукотворны. Об этом было заявлено 12 января на пресс-конференции.
«Вывод прост: это не инопланетяне. Это куклы, сделанные из костей животных с этой планеты, с использованием современного синтетического клея. Так что они не из доиспанских времен. Это полностью выдуманная история», — сказал Флавио Эстрада, археолог из перуанского Института юридической медицины и криминалистики.
Экспертиза показала, что для создания кукол использовались кости птиц, собак и других животных. Появление «мумифицированных пришельцев» произошло после того, как мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан заявил, что у него есть пара образцов инопланетян.
70-летний журналист заявил, что это многовековые трупы пришельцев, найденные в местах скопления диатомовых водорослей в городе Куско, Перу, и сказал, что их обнаружение — самое важное, что случилось с человечеством. «Эти экземпляры являются частью земной эволюции. Мы нашли останки в местах скопления диатомовых водорослей, а не там, где падал НЛО. Эти разумные существа жили вместе с нами, с людьми. Мы не одиноки!» — заявил Мауссан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ой как меня поносить начали
ну а в итоге то кто прав? я прав
Звучит , как "Армянский космонавт Инопланетян"