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Секрет перуанских пришельцев раскрыт

Секрет перуанских пришельцев раскрыт

Автор:
16 января 2024 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Перу   Пришельцы   инопланетяне   мумии   подделка   уфологи   уфология   фальшивка   
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Тайна, связанная с «мумиями пришельцев», которые были найдены в Перу в октябре прошлого года, разгадана. Что же это было?


За последние недели «встречи с инопланетянами» на двух американских континентах участились: в начале месяца в Интернете появилась странная теория заговора, утверждающая, что инопланетяне посетили торговый центр в Майами, а на прошлой неделе женщина, отправившаяся в поход с семьей в Бразилии, засняла «трёхметровых существ», стоящих на вершине холма.


И, конечно, ещё свежа в памяти громкая новость из Перу про двух небольших «человекоподобных» созданий, найденных в картонной коробке в аэропорту Лимы. Что ж, можно с уверенностью утверждать, что хотя бы эта загадка раскрыта раз и навсегда.


Найденные «существа» выглядели мумифицированными и были одеты в традиционные андские наряды. Естественно, их появление породило множество домыслов, и некоторые люди решили, что они могут быть настоящими. Настолько, что перуанские чиновники решили провести тестирование «мумий», чтобы определить, что это такое и откуда они взялись.


И это плохая новость для тех, кто надеялся на подтверждение существования инопланетян на Земле, так как оказалось, что эти два образца полностью рукотворны. Об этом было заявлено 12 января на пресс-конференции.


«Вывод прост: это не инопланетяне. Это куклы, сделанные из костей животных с этой планеты, с использованием современного синтетического клея. Так что они не из доиспанских времен. Это полностью выдуманная история», — сказал Флавио Эстрада, археолог из перуанского Института юридической медицины и криминалистики.


Экспертиза показала, что для создания кукол использовались кости птиц, собак и других животных. Появление «мумифицированных пришельцев» произошло после того, как мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан заявил, что у него есть пара образцов инопланетян.


70-летний журналист заявил, что это многовековые трупы пришельцев, найденные в местах скопления диатомовых водорослей в городе Куско, Перу, и сказал, что их обнаружение — самое важное, что случилось с человечеством. «Эти экземпляры являются частью земной эволюции. Мы нашли останки в местах скопления диатомовых водорослей, а не там, где падал НЛО. Эти разумные существа жили вместе с нами, с людьми. Мы не одиноки!» — заявил Мауссан.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Перу   Пришельцы   инопланетяне   мумии   подделка   уфологи   уфология   фальшивка   
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7  комментариев
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13k
Copycat Час назад
Блин я тогда написал под постом типа "сделайте рентген этой фигни и увидите что там всё на клею и папье-маше с присутствием каких нибудь костяков от мелкой живности"
ой как меня поносить начали

ну а в итоге то кто прав? я прав
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−2
Дмитрий 8 минут назад
Очередной пример того, как фабрикуются артефакты, святые итд. Это сейчас все просто проверить и то. А раньше наклепали столько, что всем хватит.
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1k
Kra 57 минут назад
"Пара образцов инопланетян"

Звучит , как "Армянский космонавт Инопланетян"
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6k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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23k
сеньор Леонсио Час назад
А этот кем оказался? Видел видео , где его уже за границей исследовали. Рентген показал, что кости полые. Специально обученные ученные, типа англицких рассказали, что это жертва аборта, типа человеческий плод с искаженным геномом.
Ссылка youtu.be
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