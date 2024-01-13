В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска

Заседание по НЛО вызвало бурное обсуждение во всем мире, хотя многие отнеслись к факту появления "инопланетян" со скепсисом.

Например, Washington Post мумии с увеличенными головами, тремя пальцами на руках и длинными худыми конечностями напомнили пришельца из фильма "Инопланетянин".