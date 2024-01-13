В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска

"Гуманоиды" из пустыни Наска, презентованные мировому сообществу в прошлом сентябре в конгрессе Мексики, оказались сделанными из останков животных и людей. Фальсификацию окончательно подтвердили в перуанском Национальном институте судебной медицины и криминалистики.
Национальный институт судебной медицины и криминалистики Перу окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска, определив, что "гуманоиды" сделаны из останков животных и человеческих останков.
Напомним, в сентябре 2023 года журналист и "уфолог" Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. Он утверждал, что 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет, якобы, принадлежали инопланетянам.
Заседание по НЛО вызвало бурное обсуждение во всем мире, хотя многие отнеслись к факту появления "инопланетян" со скепсисом.
Например, Washington Post мумии с увеличенными головами, тремя пальцами на руках и длинными худыми конечностями напомнили пришельца из фильма "Инопланетянин".
В соцсетях презентацию тоже высмеяли: многие назвали усилия мексиканских властей по изучению инопланетян, возраст которых якобы около тысячи лет, смешными.
СМИ пишут, что ранее Хайме Мауссан уже презентовал аналогичные "древние трупы пришельцев", с тем же результатом.
Так, например, он участвовал в популяризации экземпляра, получившего название «Существо Метепек», которое, как выяснилось, оказалось обезьяной, а также «Феи-демона» в 2016 году, которая оказалась срощенными останками летучей мыши, деревянными палками, эпоксидной смолой и другими элементами...
Везде обман и разочарование ...
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