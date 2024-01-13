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В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска

Автор:
13 января 2024 19:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Перу   Хайме Мауссан   гуманоиды   инопланетяне   пустыня Наска.   уфологи   ученые   фальсификация   
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"Гуманоиды" из пустыни Наска, презентованные мировому сообществу в прошлом сентябре в конгрессе Мексики, оказались сделанными из останков животных и людей. Фальсификацию окончательно подтвердили в перуанском Национальном институте судебной медицины и криминалистики.

Национальный институт судебной медицины и криминалистики Перу окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска, определив, что "гуманоиды" сделаны из останков животных и человеческих останков.

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Напомним, в сентябре 2023 года журналист и "уфолог" Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. Он утверждал, что 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет, якобы, принадлежали инопланетянам.

Заседание по НЛО вызвало бурное обсуждение во всем мире, хотя многие отнеслись к факту появления "инопланетян" со скепсисом.

Например, Washington Post мумии с увеличенными головами, тремя пальцами на руках и длинными худыми конечностями напомнили пришельца из фильма "Инопланетянин".

В соцсетях презентацию тоже высмеяли: многие назвали усилия мексиканских властей по изучению инопланетян, возраст которых якобы около тысячи лет, смешными.

СМИ пишут, что ранее Хайме Мауссан уже презентовал аналогичные "древние трупы пришельцев", с тем же результатом.

Так, например, он участвовал в популяризации экземпляра, получившего название «Существо Метепек», которое, как выяснилось, оказалось обезьяной, а также «Феи-демона» в 2016 году, которая оказалась срощенными останками летучей мыши, деревянными палками, эпоксидной смолой и другими элементами...

Везде обман и разочарование ...

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Метки: Перу   Хайме Мауссан   гуманоиды   инопланетяне   пустыня Наска.   уфологи   ученые   фальсификация   
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1  комментарий
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parallax Час назад
Неужели были такие, кто поверил в этот фейк?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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