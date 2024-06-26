FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2274 поста • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Блевала в урну у клуба": ситуации, которые произошли во время знакомства с родителями пассии

"Блевала в урну у клуба": ситуации, которые произошли во время знакомства с родителями пассии

Автор:
26 июня 2024 11:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: знакомство   знакомство с родителями   истории   мужчина и женщина   отношения   пара   ссупруги   
2050
14

Знакомство с семьей - важный шаг в отношениях пары. Порой общение с родственниками избранников не сулит ничего хорошего - и это понятно на первой встрече. Герои нашей подборки поделились, как это происходило у них.

×


А вы помните знакомство с родителями возлюбленных?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: знакомство   знакомство с родителями   истории   мужчина и женщина   отношения   пара   ссупруги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
895k
А.Берестенко 2 часа назад
Мой любимый анекдот:
Муж говорит жене - Когда в следующий раз наша дочь приведет знакомиться своего молодого человека, не нужно бухаться перед ним на колени, целовать ему руки и причитать - Спаситель вы наш!

ЗЫ. У меня три дочери, две старшие замужем, есть внуки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий ! Час назад
"Помидоры из томата"? Шта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1763 поста (1715 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76129



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей
Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей
Набирающие популярность в сообществах
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#СССР#кино#интересное#Дагестан#истории#машина#улыбнуло
#в мире#Прикол#история#авария#Россия#инцидент#кот#Девушка#конфликт#факты
#люди#новости#Юмор#дети#позитив#Ynews#Китай#полиция#забавно#теракт
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше 13 признаков, что пару ждет развод 13 признаков, что пару ждет развод Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям "Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться "Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться "Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках "Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках "Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним "Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним

На что жалуетесь?

Вернуться