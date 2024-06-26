"Блевала в урну у клуба": ситуации, которые произошли во время знакомства с родителями пассии

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Знакомство с семьей - важный шаг в отношениях пары. Порой общение с родственниками избранников не сулит ничего хорошего - и это понятно на первой встрече. Герои нашей подборки поделились, как это происходило у них.
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А вы помните знакомство с родителями возлюбленных?
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ЗЫ. У меня три дочери, две старшие замужем, есть внуки