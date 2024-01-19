"Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним

Дело в том, что юная красотка встречается с Димитриосом Фотисом, которому 60 лет. Пара, несмотря на большую разницу в возрасте, прекрасно проводит время: они улыбаются, танцуют, вместе что-то делают. Девушка признаётся, что общие интересы и взгляды на жизнь очень их сплотили.