"Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним

Говорят, что любви все возрасты покорны. Однако в соцсетях часто осуждают людей с большой разницей в возрасте.
Кейша Луиза - 18-летний фитнес-блогер из Ирвина, Шотландия. Девушка регулярно ведёт соцсети, у неё множество подписчиков, она милая, кроме работы она транслирует ещё и личную жизнь. И именно эта часть привлекает много внимания. Негативного.
Дело в том, что юная красотка встречается с Димитриосом Фотисом, которому 60 лет. Пара, несмотря на большую разницу в возрасте, прекрасно проводит время: они улыбаются, танцуют, вместе что-то делают. Девушка признаётся, что общие интересы и взгляды на жизнь очень их сплотили.
В соцсетях же на парочку обрушился негатив, и продолжает литься каждый день. Многие оставляют комментарии: "Это ужасно, как с дедушкой спать!", "Может, это ради хайпа?", "Она с ним из-за денег?".
Однако есть и те, кто верить в любовь, и делятся историями, что обрели счастье, несмотря на огромную разницу в возрасте.
Главное, чтобы они были счастливы, конечно! А как вы считаете, какая разница в возрасте оптимальна для отношений?
Источник:
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Но. Как мне кажется, 9 из 10 мужиков и по молодости то нифига не Алены Делоны.
Как-то же с нами бабы живут.
Так что, если этот в 60 ещё бодр, помыт и что нужно у него вполне работает, то почему нет?
И в этом случае всё становится на свои места...
Но почему то когда пара с разницей в возрасте то обязательно будет и хорошая финансовая обеспеченность пожилого партнера.
Прямо странно да ??
- А зачем мне с ней разговаривать? Я на ней женился не для того, чтобы разговаривать.
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)))
Хотя судя по многочисленным наколкам - дедушка за прожитые годы не сильно продвинулся в интеллектуальном развитии.
- В старину наколки себе делали моряки, уголовники и идиоты.
- А сейчас?
- А разве что-нибудь изменилось?