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"Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним

"Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним

Автор:
19 января 2024 09:46
Сообщество : Истории
Метки: истории   молодая и старый   отношения   пара   разница в возрасте   содержанка   
1242
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Говорят, что любви все возрасты покорны. Однако в соцсетях часто осуждают людей с большой разницей в возрасте.

Кейша Луиза - 18-летний фитнес-блогер из Ирвина, Шотландия. Девушка регулярно ведёт соцсети, у неё множество подписчиков, она милая, кроме работы она транслирует ещё и личную жизнь. И именно эта часть привлекает много внимания. Негативного.



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Дело в том, что юная красотка встречается с Димитриосом Фотисом, которому 60 лет. Пара, несмотря на большую разницу в возрасте, прекрасно проводит время: они улыбаются, танцуют, вместе что-то делают. Девушка признаётся, что общие интересы и взгляды на жизнь очень их сплотили.

В соцсетях же на парочку обрушился негатив, и продолжает литься каждый день. Многие оставляют комментарии: "Это ужасно, как с дедушкой спать!", "Может, это ради хайпа?", "Она с ним из-за денег?".

Однако есть и те, кто верить в любовь, и делятся историями, что обрели счастье, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Главное, чтобы они были счастливы, конечно! А как вы считаете, какая разница в возрасте оптимальна для отношений?

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Метки: истории   молодая и старый   отношения   пара   разница в возрасте   содержанка   
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15  комментариев
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3k
Илья 59 минут назад
Не так страшно стать дедушкой как спать с бабушкой .
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12k
Ligov 5 минут назад
Ну а если по чесноку, кто бы в этом возрасте не хотел бы оказаться на его месте...)
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Я, конечно, хрен знает. В женских предпочтениях не силен.
Но. Как мне кажется, 9 из 10 мужиков и по молодости то нифига не Алены Делоны.
Как-то же с нами бабы живут.
Так что, если этот в 60 ещё бодр, помыт и что нужно у него вполне работает, то почему нет?
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51k
Aleksandr 16 минут назад
Дедушка далеко не бедный, если посмотреть на его импланты.
И в этом случае всё становится на свои места...
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6k
Евгений Д 21 минуту назад
Конечно любви все возрасты покорны.
Но почему то когда пара с разницей в возрасте то обязательно будет и хорошая финансовая обеспеченность пожилого партнера.
Прямо странно да ??
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14k
ron Полчаса назад
- А о чем вы с ней разговариваете?
- А зачем мне с ней разговаривать? Я на ней женился не для того, чтобы разговаривать.
©
)))
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352
ruslan d 38 минут назад
Да ладно , в 60 лет это еще вполне мужик , главное чтоб им нравилось
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1k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
это ж КуКу пост. как она находит это дерьмо просто поразительно .
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38k
albedo 55 минут назад
А кроме секса что может быть общего между умудренным годами человеком и молодой девицей? (Вопрос риторический)

Хотя судя по многочисленным наколкам - дедушка за прожитые годы не сильно продвинулся в интеллектуальном развитии.
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352
ruslan d albedo 37 минут назад
При чем тут татухи и интеллектуальное развитие ?
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35k
Fat Lynx 58 минут назад
Ну... в наших реалиях он на 60 лет не тянет, максимум на 50. Иногда и 45 летние выглядят хуже.
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59k
dima423 Час назад
Молодец мужик) респект
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