Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма

Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве

Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений

Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах

И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий

Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

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