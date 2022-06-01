Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма

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Герои данного поста искренне считают себя романтичными натурами, но окружающие люди почему-то постоянно над ними посмеиваются. Уважаемые знатоки, что они делают не так?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И люди живут в таких условиях. Жуть.