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Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма

Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма

Автор:
01 июня 2022 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Романтика   любовь   мужчина и женщина   отношения   пара   прикол   семья   смех   
1396
19
Герои данного поста искренне считают себя романтичными натурами, но окружающие люди почему-то постоянно над ними посмеиваются. Уважаемые знатоки, что они делают не так?
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Источник:

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Метки: Девушка   Романтика   любовь   мужчина и женщина   отношения   пара   прикол   семья   смех   
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7  комментариев
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7k
Б.Касторский 42 минуты назад
Чего не могу понять, это отсутствие ремонта. Обваливающиеся стены. Серьезно? Там в одном случае краска (рублей 500 за банку и шпатель ободрать прежний слой), во втором какая-то клеенка.
И люди живут в таких условиях. Жуть.
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38k
Александр 11 минут назад
Вот не надо было призывать диавола, церковь вроде предупреждала не раз...
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30k
Snork Snorkoff 13 минут назад
на 9 хороша..
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