Самый узкий дом в мире был построен назло соседу

Далеко не одно здание претендует на звание самого узкого дома планеты. Например, вот тут мы рассказывали о самом узком здании Лондона. Но здание Casa du Currivu в итальянской деревушке Петралия-Соттана примечательно не только своим внешним видом, но и тем, как и где оно появилось. Дело в том, что хозяин этого дома построил второй этаж, чтобы насолить соседу.
Петралия-Соттана находится на Сицилии, сегодня в этой коммуне живет две тысяч человек, и самой известной ее достопримечательностью считается дом с таким узким вторым этажом, что в нем нельзя жить.
Выглядит это здание весьма своеобразно: у него вполне стандартный первый этаж, а второй этаж толщиной всего метр. Внутри очень узко: здесь не смогут даже пройти рядом 2 человека, не коснувшись друг друга. Жить в Casa du Currivu невозможно, однако построили его не для того, чтобы жить, а для того, чтобы закрыть вид из окон соседу.
Легенда гласит, что Casa du Currivu появился в середине прошлого века из-за спора между знакомыми. Тогда в коммуне разрешалось пристроить 2 этаж только после согласования с соседями, и владельцу дома сосед отказал. Тогда итальянец решил обойти правила и все-таки надстроить второй этаж. Дело в том, что в законе была лазейка: согласовывать строительство с соседями нужно было только при определенном расстоянии между зданиями.
Поэтому, отступив необходимое количество метров, владелец пристроил второй этаж, сделав его максимально узким. Так и получился необычный дом, в котором есть даже лестница, окошко и балкон. Внутрь Casa du Currivu зайти можно, однако здание слишком узкое, и жить в нем не получится, как и обставить мебелью.
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