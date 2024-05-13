Самый узкий дом в мире был построен назло соседу

Легенда гласит, что Casa du Currivu появился в середине прошлого века из-за спора между знакомыми. Тогда в коммуне разрешалось пристроить 2 этаж только после согласования с соседями, и владельцу дома сосед отказал. Тогда итальянец решил обойти правила и все-таки надстроить второй этаж. Дело в том, что в законе была лазейка: согласовывать строительство с соседями нужно было только при определенном расстоянии между зданиями.





Поэтому, отступив необходимое количество метров, владелец пристроил второй этаж, сделав его максимально узким. Так и получился необычный дом, в котором есть даже лестница, окошко и балкон. Внутрь Casa du Currivu зайти можно, однако здание слишком узкое, и жить в нем не получится, как и обставить мебелью.