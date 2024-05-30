Самый жуткий способ просить милостыню

Увидишь такое на улицах – поседеешь, а если уже седой, то поминай, как звали.
Жуткие маленькие детишки с кукольными лицами, скачущие на тебя из темноты пригородной деревушки Джакарты – это не оживший хоррор. Это такой способ попрошайничества у местных.
Деревня обезьян – одна из сотен трущобных деревенек неподалеку от мегаполиса Джакарты. Тут живут в халупах из обломков стройматериалов, носят рванье и далеко не у каждого есть обувь. Беда в том, что таких же деревенек масса, и как доказать, что помощь и деньги нужны именно этой. Придумать способ, который запомнится до старости. И тут его разработали на ура, ни один турист не забыл встречи с местным попрошайкой.
Потому что попрошайками тут работают обезьянки, наряженные в детские платья… и с масками от кукол на лице! Неживыми лицами больших пупсов, ведь лицо барби на обезьянку не налезет.
Если вы в детстве боялись жутких кукол, стресс и фобия на всю жизнь вам обеспечены.
Однако же туристы – подают, умиляются маленьким обезьянкам, которые надрессированы клянчить в кошелечки, которые им пристегивают.
Создается ощущение, что некоторые туристы пытаются откупиться от злого духа, лишь бы он поскорее пришел.
Власти воюют не в ту сторону
Правительство иногда ловит этих обезьянок и забирает. Все потому что дрессируют их жестко, садят в тесные клетки, корма тоже дорогого им не видать, владельцам самим есть нечего. Их держат на короткой цепи, чтобы те переучились ходить с четырех ног на двух. В большом мегаполисе это считается жестоким обращением с животными, их надо спасти.
Иронично, что придумали таких жутких обезьянок, потому что буквально умирают с голоду, и у них нет никакой работы. Если бы у них была возможность достать денег, накормить семью, то нужда в обезьянках отпала бы сама собой. Но обеспечить даже несложную работу всем нуждающимся правительство Джакарты не в состоянии.
Дрессированные обезьянки, даже такие жуткие, все же лучше, чем решаться на грабеж. Или на преступление лишь бы попасть в тюрьму, где хотя бы каждый день кормят.
Экономика попрошайничества
К слову, в день такая обезьянка может принести от 3 до 30 долларов. А власти предлагают купить животное за 90 долларов. Это меньше недельного заработка, а что делать семье дальше?
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