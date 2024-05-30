Самый жуткий способ просить милостыню

Потому что попрошайками тут работают обезьянки, наряженные в детские платья… и с масками от кукол на лице! Неживыми лицами больших пупсов, ведь лицо барби на обезьянку не налезет.

Если вы в детстве боялись жутких кукол, стресс и фобия на всю жизнь вам обеспечены.