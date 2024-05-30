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Самый жуткий способ просить милостыню

Самый жуткий способ просить милостыню

Автор:
30 мая 2024 10:32
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   животные   милостыню   милостыня   обезьяна   факт   фото   
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Увидишь такое на улицах – поседеешь, а если уже седой, то поминай, как звали.

Жуткие маленькие детишки с кукольными лицами, скачущие на тебя из темноты пригородной деревушки Джакарты – это не оживший хоррор. Это такой способ попрошайничества у местных.

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Деревня обезьян – одна из сотен трущобных деревенек неподалеку от мегаполиса Джакарты. Тут живут в халупах из обломков стройматериалов, носят рванье и далеко не у каждого есть обувь. Беда в том, что таких же деревенек масса, и как доказать, что помощь и деньги нужны именно этой. Придумать способ, который запомнится до старости. И тут его разработали на ура, ни один турист не забыл встречи с местным попрошайкой.

Потому что попрошайками тут работают обезьянки, наряженные в детские платья… и с масками от кукол на лице! Неживыми лицами больших пупсов, ведь лицо барби на обезьянку не налезет.

Если вы в детстве боялись жутких кукол, стресс и фобия на всю жизнь вам обеспечены.

Однако же туристы – подают, умиляются маленьким обезьянкам, которые надрессированы клянчить в кошелечки, которые им пристегивают.

Создается ощущение, что некоторые туристы пытаются откупиться от злого духа, лишь бы он поскорее пришел.

Власти воюют не в ту сторону

Правительство иногда ловит этих обезьянок и забирает. Все потому что дрессируют их жестко, садят в тесные клетки, корма тоже дорогого им не видать, владельцам самим есть нечего. Их держат на короткой цепи, чтобы те переучились ходить с четырех ног на двух. В большом мегаполисе это считается жестоким обращением с животными, их надо спасти.

Иронично, что придумали таких жутких обезьянок, потому что буквально умирают с голоду, и у них нет никакой работы. Если бы у них была возможность достать денег, накормить семью, то нужда в обезьянках отпала бы сама собой. Но обеспечить даже несложную работу всем нуждающимся правительство Джакарты не в состоянии.

Дрессированные обезьянки, даже такие жуткие, все же лучше, чем решаться на грабеж. Или на преступление лишь бы попасть в тюрьму, где хотя бы каждый день кормят.

Экономика попрошайничества

К слову, в день такая обезьянка может принести от 3 до 30 долларов. А власти предлагают купить животное за 90 долларов. Это меньше недельного заработка, а что делать семье дальше?

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Метки: в мире   животные   милостыню   милостыня   обезьяна   факт   фото   
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1  комментарий
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Garpia121 Полчаса назад
Бедные животные, всегда расхлебывают косяки людей. Что делать когда нечем кормить детей? Не плодить новых детей. Чисто тараканья логика, чем хуже условия жизни, тем больше приплод.
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