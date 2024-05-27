Таинственное место на глубине 3 км, где осьминоги заканчивают свой жизненный путь

Что вы ожидаете увидеть на глубине в несколько километров? Правильно, ничего. Чёрная всеобъемлющая пустота без единой живой души. Но вот, учёные зажигают прожекторы, направляют его на дно и находят... поле из осьминогов! Сотни и тысячи головоногих лежат почти неподвижно, будто околдованные. Это что, секретный сад, где их всех выращивают? Именно!
На внезапное собрание моллюсков ученые наткнулись в 2018 году, когда бороздили воды недалеко от Калифорнии. На глубине в 3 км и скромном пяточке в 2,5 гектара плотно закрепились десятки тысяч глубоководных осьминогов. Чтобы раскрыть секрет непонятного шабаша, потребовалось несколько погружений биологов, геологов и инженеров.
Начнём с того, что осьминогам жить на дне сложно. Там слишком холодно — температура не больше 1-2 градусов. В таком дубаке холоднокровные моллюски становятся медлительными. А значит, шанс стать обедом увеличивается.
Только вот те самые два с половиной гектара — не просто кусок морского дна. Это горячие источники. Несколько трещин идут к самому центру Земли. Тепло магмы выходит на поверхность вместе с потоком воды, прогревая дно до 5 градусов. Это немного, но достаточно, чтобы хакнуть собственную эволюцию! На прогретом дне головоногие растят детей.
Яйцам моллюсков, как и любой другой кладке, нужно тепло. Для осьминогов с поверхности это не проблема — их детишки проклевываются в согретых солнцем водах за считанные недели. У детёнышей глубоководных видов нет такой роскоши — даже взрослые выживают в холодных и тёмных пучинах с трудом. Геотермальные источники — одно из немногих мест, где головоногие могут соорудить гнездо.
Десятки тысяч моллюсков прибывают сюда из глубин. Самцы ищут для будущей семьи самое теплое местечко, а самки охраняют кладку до четырёх лет! Без еды и движения, в оборонительной позе вверх ногами. Всё это время самоотверженные мамы не отлучаются от яиц ни на шаг.
Картину, что впервые видят крошки-осьминожки, можно представить лишь в кошмаре. Чернота, поглощающая пространство и время, пронизывающий холод и останки матери, выполнившей родительский долг. Её тело станет первым, что они попробуют на вкус. Вот это я понимаю, детский сад...
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У животных, откладывающих яйца, развитие зародыша зависит от окружающей температуры. Для птиц вообще важно поддерживать яйцо в определённом температурном интервале ему не должно быть ни слишком холодно, ни слишком жарко. У холоднокровных животных яйца (или икра, которая, по сути, те же яйца) могут развиваться при относительно низких градусах особенно у тех, кто привык жить на холоде. Но даже у холоднокровных скорость биологических процессов всё равно зависит от окружающей температуры, и эмбрион, который развивается на холоде, будет развиваться очень медленно.В этом смысле рекорд принадлежит глубоководным осьминогам Graneledone boreopacifica, которые обитают на глубине около 1400 м. Они откладывают яйца в воду температурой 2,8–3,4 С, и потомство появляется примерно через 4,5 года. Никакие другие животные не тратят столько времени на эмбриональное развитие. Естественно, тут есть масса неудобств: например, высока вероятность, что за несколько лет кладку просто съедят, даже если её охраняет самка. Да и для самой самки это довольно серьёзная нагрузка нести вахту четыре с половиной года.
Но есть на свете ещё более глубоководные осьминоги Muusoctopus robustus, которые откладывают яйца на глубине около 3200 м, где температура воды колеблется около 1,6 С. Если посчитать, сколько у них должно уходить времени на развитие зародыша, то получится двенадцать лет. Однако сотрудники Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей выяснили, что на самом деле эти осьминоги появляются из яиц даже быстрее, чем вышеупомянутые Graneledone boreopacifica. С помощью специального оборудования исследователи наблюдали за колонией осьминожих Muusoctopus robustus, охранявших свои кладки.
Оказалось, они предпочитали делать гнёзда неподалёку от геотермальных источников, согревающих окружающую воду. Температура воды вокруг яиц была не 1,6 С, а 10,5 С и потомство появлялось спустя не двенадцать лет, а всего полтора года. Результаты наблюдений исследователи сообщили в докладе на международной океанологической конференции, которая проходила в конце февраля.
Осьминоги M. robustus не единственные, кто на время размножения ищет, где потеплее. Точно так же ведут себя белокровковые рыбы в морях Антарктики. Не так давно мы писали о целом городе китовых белокровок на дне моря Уэдделла: они устроили себе гнёзда там, где температура воды выше на пару градусов, чем везде. Вполне возможно, что и другие глубоководные животные пользуются такой же уловкой.
Автор: Кирилл Стасевич