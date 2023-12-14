«Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело

Естественно, мы будем добиваться, чтобы меру пресечения по крайней мере изменили. Он не рецидивист, чтобы его упекать туда. Прокуратура заявила, якобы он может сбежать за границу. Но один паспорт он сам уничтожил, а второй у него забрал Следственный комитет. Как он может оказаться где-то за границей? Поэтому я считаю, что эти меры не соразмерны тому, что он сотворил. Конечно, он должен понести наказание. Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной.