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«Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело

«Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело

Автор:
14 декабря 2023 17:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Армения   Видео   Шарлот   арест   возвращение   певец   репер   
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Ему грозило до 6 лет. Сейчас срок может увеличиться.

Эпатажный репер Шарлот уехал в прошлом году в Армению и записал несколько видео. В них он сжигал российский паспорт, рвал георгиевскую ленточку, прибивал к кресту фото патриарха вместе со своим военным билетом и вызывал на дуэль певца Shamana.

А потом Шарлот попросился обратно в Россию. И вернулся.

В аэропорту его арестовали и отправили по маршруту отделение-суд-СИЗО. Его обвиняют в реабилитации нацизма (тут завели сразу 2 уголовных дела) и оскорблении чувств верующих. В сумме это до 6 лет на зоне.

Теперь же вспомнили о видео со сжиганием паспорта и добавили к обвинению статью 325 УК РФ - уничтожение официальных документов. А это до года тюрьмы.

Ранее отец музыканта говорил, что сын набедокурил, но заслуживает наказания помягче.

Естественно, мы будем добиваться, чтобы меру пресечения по крайней мере изменили. Он не рецидивист, чтобы его упекать туда. Прокуратура заявила, якобы он может сбежать за границу. Но один паспорт он сам уничтожил, а второй у него забрал Следственный комитет. Как он может оказаться где-то за границей? Поэтому я считаю, что эти меры не соразмерны тому, что он сотворил. Конечно, он должен понести наказание. Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной.

На данный момент Шарлот сидит в самарском СИЗО. В перспективе ему грозит до 7 лет.

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Метки: Армения   Видео   Шарлот   арест   возвращение   певец   репер   
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66  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Да он так Лексея переплюнет
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349
Олег 7 секунд назад
Застрелите дол.б.а.ё.ба
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28k
Axel 22 секунды назад
Для таких извращенцев, много дел не бывает. Зато как прославился! Интересно его клики и плюсв ещё радуют?
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69
Евгений Бобр 8 минут назад
На бутылку педика!
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22
Петр 47 минут назад
Почему он, это оно, короче непонятная х...я....
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8k
Владимир 49 минут назад
Дайте ему 3-4 года общего режима. Он или без очка выйдет или не выйдет вообще. Ему хватит
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435
Кристофер Робин 49 минут назад
Чето он какой-то совсем стремный, у него реально были поклонники? (Делаю акцент на множественное число, тоесть более одного).
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70
Мальчик в трусиках Кристофер Робин 14 минут назад
В основном среди молодёжи.
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173
Александра С 50 минут назад
Шарлота, когда будешь "КУКАРЕКАТЬ с ЕЛДОЙ в своем ОЧКЕ" сними на камеру. Посмеемся. Как никак, весь мир тебя внимательно и ждёт и с тебя смеется.
Папаше твоему отдельное спасибо, что вырастил очередного клоуна. Пугачиха старая, из Волочковой с промежности труха как снег сыплется. Что будет из тебя????
ТЫ ОТБРОС ОБЩЕСТВА.
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
Млддяяяя Питарок не хило заработал себе репертуар у зеков. Кукарекать будет исправно
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982
Иванов Петров Сидоров 53 минуты назад
Более мягкое наказание? Ну тогда не 7 лет, а 6 с половиной.
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173
Александра С Иванов Петров Сидоров 19 минут назад
Ему и суток много будет. Дебилом сел, дебылом развальцованным вышел.
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70
Мальчик в трусиках 58 минут назад
Выглядит как педераст какой-то...
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173
Александра С Мальчик в трусиках 48 минут назад
Что, не видно?
Взор пустой, интеллект ноль. Дебил.
Чуть было не нажала отослать.
Вот мне интересно, А КТО ЕГО "любит". ?
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70
Мальчик в трусиках Александра С 17 минут назад
Кто-то, наверное, его любит. Как-никак, в свое время он был весьма популярным: на концертах аншлаги, альбомы записывал, контракты рекламные (одна реклама с Мегафоном чего стоит). До кучи он еще стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году. Неудивительно, что у пацана крышу сорвало от звёздной болезни. Ну а реальность приземлила зазвездившегося носом в асфальт. Не он первый, не он последний. Sic transit gloria mundi.
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173
Александра С Мальчик в трусиках 13 минут назад
С мозгами надо ему дружить. И не нужно этого [мат] оправдывать.
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173
Александра С Мальчик в трусиках 12 минут назад
"Кроет крышу" в один раз. Его "крыло" ДОЛГО. Чувствуете разницу?
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70
Мальчик в трусиках Александра С 8 минут назад
Не чувствую. Я за этим персонажем и перипетиями его творческой натуры никогда пристально не следил, поэтому не могу уловить такую тонкую разницу.
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17k
a_komolow 59 минут назад
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173
Александра С 59 минут назад
Ранее отец музыканта говорил, что сын набедокурил, но заслуживает наказания помягче.

Где родители были раньше?
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274
Дело 59 минут назад
Что "это" может сделать для ВЕЛИКОЙ РОССИИ? Оно больше навредит, если будет на свободе. Пусть сидит и шьёт одежду с лёшой zавальным. И пусть скажет спасибо, что его будут кормить три раза в день.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Доигрался на скрипке, Заглот
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Я бы расстрелял. Чтобы не мучился. Он теперь показательно козлик отпущения. Наглядное, так сказать, пособие. Для пи*здоголовых. Очень надеюсь, что его действительно посадят, но это вряд ли. Первый раз, ранее приводов не было и т. д. Самый гуманный суд в мире наверняка пожалеет. Условка или с отсрочкой. Кстати, ему надо было через дурхату косить. По изображению морды лица и поведению - их клиент. Как все эти милохины. Сажать, причём показательно, надо таких, как Ургант младший, Ванятко. Этих хитроседалищных тварей надо в говно по самую макушку. Чтоб знали.
Как в Турции.
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7k
Нестерин Сергей Час назад
...сек, натуральный, бомбически- е@нYтый. Новый вид млекопитающих, в последнее время к сожалению увеличивший популяцию.
Сам охренел, пока писал этот доклад по биологии.
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15
Петр Час назад
Не публикуйте видео с этим .....
Это пздц. Это субстанция не должна находится в адекватном обществе.
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70
Мальчик в трусиках Петр 12 минут назад
Рекламу с этим персонажем по телевизору крутили по сто раз на дню. Забыли что-ли?
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14
Михаил Час назад
Безобидный юродивый. На годик подметать улицы, этого будет для него достаточно. Он никого не убил, не избил, не изнасиловал, ничего не украл
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14
Михаил Павел Новиченко 49 минут назад
Да посадят его, не беспокойтесь. 1% оправдательных приговоров в России не дадут соврать. Поэтому свою кровожадность вы удовлетворите, может даже Адам Кадыров еще его изобьет и ему дадут очередной орден)
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2k
Николай Час назад
Отправили бы лучше за границу. В Узбекистан например. Вагоны с пловом загружать или разгружать...
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86k
Доктор Джонс Час назад
Да вы задолбали пиарить эту некрасивую девочку...
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