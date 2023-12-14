«Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело

Ему грозило до 6 лет. Сейчас срок может увеличиться.
Эпатажный репер Шарлот уехал в прошлом году в Армению и записал несколько видео. В них он сжигал российский паспорт, рвал георгиевскую ленточку, прибивал к кресту фото патриарха вместе со своим военным билетом и вызывал на дуэль певца Shamana.
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А потом Шарлот попросился обратно в Россию. И вернулся.
В аэропорту его арестовали и отправили по маршруту отделение-суд-СИЗО. Его обвиняют в реабилитации нацизма (тут завели сразу 2 уголовных дела) и оскорблении чувств верующих. В сумме это до 6 лет на зоне.
Теперь же вспомнили о видео со сжиганием паспорта и добавили к обвинению статью 325 УК РФ - уничтожение официальных документов. А это до года тюрьмы.
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Естественно, мы будем добиваться, чтобы меру пресечения по крайней мере изменили. Он не рецидивист, чтобы его упекать туда. Прокуратура заявила, якобы он может сбежать за границу. Но один паспорт он сам уничтожил, а второй у него забрал Следственный комитет. Как он может оказаться где-то за границей? Поэтому я считаю, что эти меры не соразмерны тому, что он сотворил. Конечно, он должен понести наказание. Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной.
На данный момент Шарлот сидит в самарском СИЗО. В перспективе ему грозит до 7 лет.
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Папаше твоему отдельное спасибо, что вырастил очередного клоуна. Пугачиха старая, из Волочковой с промежности труха как снег сыплется. Что будет из тебя????
ТЫ ОТБРОС ОБЩЕСТВА.
Взор пустой, интеллект ноль. Дебил.
Чуть было не нажала отослать.
Вот мне интересно, А КТО ЕГО "любит". ?
Где родители были раньше?
Это пздц. Это субстанция не должна находится в адекватном обществе.
Он изнасиловал государственные символы путем их сожжения.
Он украл мою веру про то что новое поколение более адекватное, чем были мы в конце 80х- начале 90х...