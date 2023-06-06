Символы любви и верности: 15 животных, которые образуют пару раз и на всю жизнь

Поиск того самого или той самой, любовь на всю жизнь в горе и радости — это идеалы романтической любви, которые совершенно не понятны большинству представителей животного мира. Среди животных встречаются разные типы отношений между полами, но моногамия — явление достаточно редкое.
Мы собрали несколько животных, которые вполне могут считаться символами верности и любви до гроба. Так что в следующий раз можете поместить на свадебную открытку не только лебедей, но и, например… парочку бобров.
Бобры
Бобёр предпочитает жить с выбранным партнёром всю свою жизнь. Если по какой-то причине он оказывается вдовцом, велик шанс, что новую суженную он искать не станет.
Пингвины
Пингвины ответственно относятся к поиску пары и к созданию семьи. Эти птицы хранят верность выбранному партнёру всю жизнь. Самец и самка заботятся о потомстве на равных.
Сипухи
Когда самец и самка сипухи образуют пару, они не расходятся даже после того, как их детки выросли и выпорхнули из гнезда. Пара сипух продолжают жить вместе всю жизнь.
Аисты
Аисты создают моногамные пары, однако «неразлучниками» их назвать нельзя. Например, аисты предпочитают «отдыхать» друг от друга, улетая на зимовку порознь.
Серые вороны
Серые вороны также образуют моногамные союзы на всю жизнь и трепетно заботятся о своих избранницах и избранниках.
Волки
Волки — известный пример верности среди животных. Они образуют пару на всю жизнь, и разлучить их может только смерть.
Лебеди
Лебеди традиционно считаются символами вечной любви. И действительно эти птицы создают пары на всю жизнь. Если партнёрша лебедя умрёт, то он будет несколько месяцев жалобно кричать, оплакивая утрату.
Чёрный гриф
Эти неприглядные птички-падальщики также предпочитают моногамные отношения. Пара чёрных грифов, создавая семью, планируют прожить друг с другом до самой смерти.
Антилопа дикдик
Пары у этих очаровательных антилоп хранят друг другу верность на протяжении всей жизни и отличаются невероятной заботой по отношению к своим избранникам и избранницам.
Степная полёвка
Грызунам слово «верность» обычно неведомо. Но степные полёвки исключительный случай. Они выбирают себе спутника на всю жизнь и в заботу о потомстве вкладываются поровну.
Гиббоны
В отличие от других обезьян гиббоны не живут стаями, а предпочитают образовывать семьи. Гиббоны считаются моногамными животными, однако у них случаются и измены постоянным партнёрам, и уходы из семьи, и прочие бытовые конфликты.
Неразлучники
Не включить попугаев-неразлучников в этот список было бы оскорбительно. Преданность этих птичек заявлена уже в их названии.
Альбатрос
Альбатросы невероятно ответственно подходят к выбору партнёра. Поиск подходящего спутника или спутницы может занять несколько лет. Ещё бы, ведь для этих птиц это выбор пары на всю жизнь.
Гуси
Гуси — моногамные птицы и хранят верность свои партнёрам или партнёршам. Гуси даже на зимовках держатся вместе со своими избранницами.
Голуби
Голуби также моногамны. Самец и самка предпочитают заботиться о потомстве совместно и высиживать яйца по очереди.
Источник:
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Потом где-то читала, что они часто гоняют и истребляют птиц, которые с ними в пруду, чтобы он только их был)