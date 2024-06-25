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Создатель, отдел по борьбе с бедностью и хозяин фамилии: как дети записывают отцов в телефоне

Создатель, отдел по борьбе с бедностью и хозяин фамилии: как дети записывают отцов в телефоне

Автор:
25 июня 2024 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   записан в телефоне   назвал отца   отцы и дети   родители   смешной нейминг   
1417
15

Дети записывают своих отцов в телефонных книгах, используя не имена, а смешные, трогательные или даже уникальные прозвища. Эти записи не только вызывают улыбку, но и отражают особую связь и теплоту отношений между детьми и их родителями.

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А как вы записывали родителей в телефонной книге или как вас - ваши дети?

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Метки: Прикол   записан в телефоне   назвал отца   отцы и дети   родители   смешной нейминг   
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7  комментариев
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6k
Наталья Час назад
были Мамулек и Папулек. Контакт Папулек недавно удалила, так как почти четыре года уже никто по этому номеру не ответит
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1k
S C 9 минут назад
Мы с женой записаны как "папазавр" и "мамазавр". А все друзья и подруги в виде всяких муси-пуси, аж смотреть тошно на эти розовые сопли, е-мое ))))
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8k
evenSeven 23 минуты назад
Я у ребенка записан как «БатискаФ»
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3k
веселый просто 39 минут назад
У меня записана - Madre
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7k
Кружок 54 минуты назад
Мой меня записал, как "Стакан Портвейна")
Маму - соответственно "Анархия")))
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127
andrejw0az2009 Час назад
Мне 49 лет и Папа так и записан. Креативщики , ты же глянь.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1759 постов (1711 в горячем)

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