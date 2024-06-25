Создатель, отдел по борьбе с бедностью и хозяин фамилии: как дети записывают отцов в телефоне

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Дети записывают своих отцов в телефонных книгах, используя не имена, а смешные, трогательные или даже уникальные прозвища. Эти записи не только вызывают улыбку, но и отражают особую связь и теплоту отношений между детьми и их родителями.
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А как вы записывали родителей в телефонной книге или как вас - ваши дети?
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Маму - соответственно "Анархия")))