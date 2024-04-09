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“Алименты будут?”: пользователи Twitter очень удивились узнав, что у Лунтика есть мать

“Алименты будут?”: пользователи Twitter очень удивились узнав, что у Лунтика есть мать

Автор:
09 апреля 2024 18:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   лунтик   родители   фото   
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Родительница непонятного существа с Луны объявилась спустя много лет жизни своего сынишки. Появляются вопросики о том, где была эта лунная мать, пока её сына воспитывали пчёлы и дразнили лягушки?

Кинопрокатная компания «Вольга» выложила в своем ютьюбе тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой». В этом мультике Лунтик отправляется на поиски своей мамы вместе с друзьями. Преданный сын вместе с гусеницами Вупсенем и Пупсенем, а также с кузнечиком Кузей и сводным братом Пчелёнком отправляются на Чёрную гору.

Как ни странно, но мать чудесным образом находится. Однако, воссоединение семьи совсем не обрадовало пользователей Twitter (X). Они тут же вспомнили, что Лунтика на протяжении 15 лет воспитывали пчёлы Баба Капа и Дед Шер.

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   лунтик   родители   фото   
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18k
a_komolow 43 минуты назад
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Victor 4 минуты назад
Прочие вопросы:
Где родители Маши?
Почему у Барбоскиных дети разных пород?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4909 постов (4695 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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