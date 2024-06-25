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Тюрьма будущего: заключенным имплантируют "воспоминания" жертв и сократят срок до минут

Тюрьма будущего: заключенным имплантируют "воспоминания" жертв и сократят срок до минут

Автор:
25 июня 2024 10:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тюрьма будущего   в мире   воспоминания жертв   новости   срок   фото   
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Ученый представил концепцию тюрьмы будущего, которая позволит ускорить освобождение преступников до минут, а не лет или десятилетий.

Человечество развивается и с течением времени меняются все наши сферы жизни — по сути, технологии уже захватили почти все из них и теперь, по мнению ученого, нам следует внедрить новейшие разработки в пенитенциарную систему. В своей новой работе исследователь представил концепцию тюрьмы будущего, в которой преступники смогут отбыть свой срок всего за несколько минут, а не лет или десятилетий.

Проект получил название Cogniify и предполагает имплантировать синтетические воспоминания о преступлении в мозг заключенного, однако воспоминания будут транслироваться с точки зрения жертвы. Концепция была разработана Хашемом Аль-Гайли и, по словам автора, позволит обеспечить долгосрочный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными.

Предполагается, что система будет включать в себя устройство, похожее на виртуальную реальность, отображающее кадры преступления, созданные искусственным интеллектом, в сочетании с мозговым имплантатом, вызывающим эмоциональные состояния, например, раскаяние и сожаление — чувства, которые некоторые люди могут вызывать самостоятельно.

Миллионы людей по всему миру находятся в заключении и власти заявляют, что тюрьма удерживает их от совершения преступлений в будущем. Однако более сотни исследований, проведенных в 2021 году, показывают, что заключение, увы, не предотвращает повторные преступления.

Основываясь на этих данных, Аль-Гайли разработал проект тюрьмы будущего, которая позволила бы преступникам действительно извлечь уроки из своего прошлого. По мнению автора, когда-нибудь Cogniify сможет создать и внедрить искусственные воспоминания прямо в мозг заключенного.


Предполагается, что эти сложные, яркие и реалистичные воспоминания будут создаваться в реальном времени с использованием контента, созданного ИИ. Практически реабилитация заключенного продлится всего несколько минут, однако автор проекта уверяет, что для преступника она будет длиться годами.

Автор проекта тюрьмы будущего также отмечает, что реабилитация будет адаптирована под каждый конкретный случай, в зависимости от серьезности преступления, совершенного субъектом и приговора. Фактически воспоминания могут быть адаптированы к потребностям реабилитации каждого субъекта.

Изначально заключенным проведут сканирование мозга с высоким разрешением, которое создаст подробную карту нервных путей. Далее эта карта будет использована устройством Cogniify, которое будет воздействовать на определенные области мозга, отвечающие за память, рассуждение и логическое мышление. Отметим, что эти задачи выполняются в гиппокампе, префронтальной коре, миндалевидном теле, теменной доле и передней поясной извилине.

Когда устройство будет внедрено, оно будет транслировать заключенным воспоминания об их преступлениях, созданные ИИ, которые могут включать домашнее насилие, преступления а почве ненависти, растрату, инсайдерскую торговлю, кражу или мошенничество. Предполагается, что помимо визуальных эффектов заключенный также сможет почувствовать и физические реакции, такие как боль и страдания, которые перенесла жертва.

Cogniify также "будет иметь зашифрованное хранилище для конфиденциальной информации о заключенных и данных реабилитации". Автор проекта, считает, что его концепция произведет революцию в системе уголовного правосудия, значительно сократив сроки тюремного заключения, а значит и расходы на содержание тюрем.

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Метки: Тюрьма будущего   в мире   воспоминания жертв   новости   срок   фото   
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23  комментария
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60k
zloykoyot 2 часа назад
И ведь за эту работу ему кто-то заплатил. Интересно, где можно устроиться такие концепции разрабатывать? Много денег за концепцию не запрошу, у меня их дохера просто. Например научить шмелей охранять людей от комаров. Научить лосося откладывать икру прямо в банки. Заставить коров рожать котлеты. Да я прямо тут уже на год беспечной жизни наконцептировал.
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1k
pitsilver 14 минут назад
А можно как нибудь по старинке оставить, не надо с тюрьмой ничего придумывать, разве что для некоторых разрешить свинцовую пилюлю прямиком в голову отправлять с помощью короткоствола
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22k
Robin Hood 15 минут назад
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13k
Света 16 минут назад
Мда.... Про это уже показывали. Там вон беленького научили светерок связать. Правда с чёрненьким промашка получилась. Или даже не промашка вовсе... Да и с ракушками... тоже проблемочка была. У этих такой же увлекательный сюжет планируют?
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33k
AzuveR Полчаса назад
Шляпа шляпная.
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10k
Лаврентий Полчаса назад
Доломаем психически больному маньяку мозг окончательно и выпустим на свободу?
Я правильно понял?
О_о
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25
Андрей 39 минут назад
Насильник ощущает разочарование жертвы, которая про себя кричит "глубже, глубже, ещё... и это всё?".
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392
dm.star2011 45 минут назад
как по мне-полный бред.
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153k
parallax 50 минут назад
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331
Alexander Час назад
Типа "закодировали" от совершения преступлений? )))))
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11k
Vacony Час назад
выглядит как хороший сценарий фильма про фантастику
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
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9k
Ysik 2 часа назад
Так это просто описание одной из серии сериала "Стартрек". Там один в один такой же принцип был. Только идею там развили, от тяжести преступления зависел тип и продолжительность воспоминаний. Хорошо показали, что эффект от такого мероприятия был. В финале серии оказалось, что осуждённый был невиновен и ему стерли все воспоминания о тюрьме. Ждем от "ученых" концепцию лазера делающего "пиу-пиу" в космосе и устройства, собирающего из атомов вискарь прямо в стакане.
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129k
Аааа 2 часа назад
лишь бы деньги собрать...
очередно лохотрон! ой, я хотел сказать "стартап"
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1k
Quantimus 2 часа назад
Кто-то серьезно считает, что преступника можно реабилитировать? Не того кто случайно сбил на машине кого-то или по неосторожности что-то совершил, а того кто с умыслом всё делал или рецидивист?
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19k
ron 2 часа назад
а почему только заключенным? давайте уже всем! )))
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331
Alexander Krapiv Час назад
точняк! такая себе прививка! ... а можно еще для водителей такую изобрести, чтоб ссуки поворотники включали?
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Parizhanka
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