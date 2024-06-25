Тюрьма будущего: заключенным имплантируют "воспоминания" жертв и сократят срок до минут

Ученый представил концепцию тюрьмы будущего, которая позволит ускорить освобождение преступников до минут, а не лет или десятилетий.
Человечество развивается и с течением времени меняются все наши сферы жизни — по сути, технологии уже захватили почти все из них и теперь, по мнению ученого, нам следует внедрить новейшие разработки в пенитенциарную систему. В своей новой работе исследователь представил концепцию тюрьмы будущего, в которой преступники смогут отбыть свой срок всего за несколько минут, а не лет или десятилетий.
Проект получил название Cogniify и предполагает имплантировать синтетические воспоминания о преступлении в мозг заключенного, однако воспоминания будут транслироваться с точки зрения жертвы. Концепция была разработана Хашемом Аль-Гайли и, по словам автора, позволит обеспечить долгосрочный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными.
Предполагается, что система будет включать в себя устройство, похожее на виртуальную реальность, отображающее кадры преступления, созданные искусственным интеллектом, в сочетании с мозговым имплантатом, вызывающим эмоциональные состояния, например, раскаяние и сожаление — чувства, которые некоторые люди могут вызывать самостоятельно.
Миллионы людей по всему миру находятся в заключении и власти заявляют, что тюрьма удерживает их от совершения преступлений в будущем. Однако более сотни исследований, проведенных в 2021 году, показывают, что заключение, увы, не предотвращает повторные преступления.
Основываясь на этих данных, Аль-Гайли разработал проект тюрьмы будущего, которая позволила бы преступникам действительно извлечь уроки из своего прошлого. По мнению автора, когда-нибудь Cogniify сможет создать и внедрить искусственные воспоминания прямо в мозг заключенного.
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Предполагается, что эти сложные, яркие и реалистичные воспоминания будут создаваться в реальном времени с использованием контента, созданного ИИ. Практически реабилитация заключенного продлится всего несколько минут, однако автор проекта уверяет, что для преступника она будет длиться годами.
Автор проекта тюрьмы будущего также отмечает, что реабилитация будет адаптирована под каждый конкретный случай, в зависимости от серьезности преступления, совершенного субъектом и приговора. Фактически воспоминания могут быть адаптированы к потребностям реабилитации каждого субъекта.
Изначально заключенным проведут сканирование мозга с высоким разрешением, которое создаст подробную карту нервных путей. Далее эта карта будет использована устройством Cogniify, которое будет воздействовать на определенные области мозга, отвечающие за память, рассуждение и логическое мышление. Отметим, что эти задачи выполняются в гиппокампе, префронтальной коре, миндалевидном теле, теменной доле и передней поясной извилине.
Когда устройство будет внедрено, оно будет транслировать заключенным воспоминания об их преступлениях, созданные ИИ, которые могут включать домашнее насилие, преступления а почве ненависти, растрату, инсайдерскую торговлю, кражу или мошенничество. Предполагается, что помимо визуальных эффектов заключенный также сможет почувствовать и физические реакции, такие как боль и страдания, которые перенесла жертва.
Cogniify также "будет иметь зашифрованное хранилище для конфиденциальной информации о заключенных и данных реабилитации". Автор проекта, считает, что его концепция произведет революцию в системе уголовного правосудия, значительно сократив сроки тюремного заключения, а значит и расходы на содержание тюрем.
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Я правильно понял?
О_о
очередно лохотрон! ой, я хотел сказать "стартап"