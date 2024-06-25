Тюрьма будущего: заключенным имплантируют "воспоминания" жертв и сократят срок до минут

Человечество развивается и с течением времени меняются все наши сферы жизни — по сути, технологии уже захватили почти все из них и теперь, по мнению ученого, нам следует внедрить новейшие разработки в пенитенциарную систему. В своей новой работе исследователь представил концепцию тюрьмы будущего, в которой преступники смогут отбыть свой срок всего за несколько минут, а не лет или десятилетий.

Проект получил название Cogniify и предполагает имплантировать синтетические воспоминания о преступлении в мозг заключенного, однако воспоминания будут транслироваться с точки зрения жертвы. Концепция была разработана Хашемом Аль-Гайли и, по словам автора, позволит обеспечить долгосрочный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными.