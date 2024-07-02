Отнимем у вас еду – как проходит экстремальное похудение в Китае

И в Китае, пожалуй, сходят с ума по худобе больше, чем в остальных странах Азии (может, конкурирует на одном уровне с Южной Кореей с их культом айдолов).

Одержимость китайцев быть худыми усиливается уже много лет, особенно после того, как рыночные реформы 1980-х годов принесли в страну культуру потребления и продажи при помощи красивых худых знаменитостей. Китайцам все чаще насаждали худощавое телосложение как «идеальное».