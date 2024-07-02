Отнимем у вас еду – как проходит экстремальное похудение в Китае

В Китае есть забавная народная поговорка «Хорошая женщина не весит более 100 кошек», то есть это около 50 килограмм. Интересно взвешивать все в кошках, до этого американцы еще не додумались с их системой мер.
И в Китае, пожалуй, сходят с ума по худобе больше, чем в остальных странах Азии (может, конкурирует на одном уровне с Южной Кореей с их культом айдолов).
Одержимость китайцев быть худыми усиливается уже много лет, особенно после того, как рыночные реформы 1980-х годов принесли в страну культуру потребления и продажи при помощи красивых худых знаменитостей. Китайцам все чаще насаждали худощавое телосложение как «идеальное».
Социальные сети усугубили эту тенденцию, поскольку различные площадки пропагандируют экстремальные стандарты красоты, в основном ориентированные на женщин. Они буквально бросают женщинам вызов – а достаточно ли ты худая, чтобы иметь право считаться красивой?
Примеры состязательной худобы
Талия формата А4. Тренд появился в 2016 году, женщины фотографировались с листом А4, чтобы за ним могла полностью скрыться вся их талия. Даже знаменитости делали это прямо на ТВ, так что ни одна девушка не избежала этого сравнения с листом бумаги.
Или вызов «100 юаней». Женщины доказывали свою худобу, оборачивая вокруг запястья купюру в 100 юаней.
2021 год – мой любимый тренд, потому что настоящая жесть. Китаянки массово примеряли детскую одежду Uniqlo. Ты не считалась стройной, если не могла залезть в одежду для ребенка!
Тощие – новая эстетика Китая
Ультрахудое телосложение считается идеальным в китайском обществе. Недостаточный вес примерно у 40% молодых китаянок, но при этом каждая из них считает, что ей нужно еще похудеть. Пани, кстати, чаще страдают от избыточного веса. Худобой тут мучить принять только женщин.
При этом одновременно нарастает проблема ожирения среди школьников из-за их увлечения мобильными телефонами и малоподвижным образом жизни.
В Китае крайне популярны «лагеря по снижению веса» - это такие строгие учреждения, где тренер будет вас гонять, а повара не будут давать никакой еды, кроме полезной. И вот таким насилием над собой китаянки пытаются приблизиться к идеальной худобе.
Скинуть 30 килограмм за 70 дней – это далеко не рекорд для подобных «жестких» лагерей. Иногда там чисто физически отбирают еду у постояльцев (но те сами соглашаются на подобное при заезде).
Но у половины таких лагерей проблемы с репутацией, потому что они задумывались, как ретриты для толстяков, но чаще всего они берут на похудение людей с уже очевидно недостаточным весом.
Зарегистрирован десяток смертей от подобного слишком быстрого похудания. Особенно запомнилась девушка, которая собиралась скинуть 100 килограмм (со 150 до 50) за… один месяц! Она умерла во время пребывания в лагере.
Даже те, кто скидывает десятки килограмм, выходят из таких лагерей с разрушенной иммунной системой. Но китаянки готовы идти на такие жертвы, потому что красивым в Китае можно все. И капризничать, и перебирать не просто женихами, главное – работой.
Некоторые компании даже пытаются проводить собеседования в масках, потому что лукизм глубоко проник в Китайское общество. Красивым отдают предпочтение почти всегда чаще, чем компетентным.
Вы живете и не знаете, что такое вейпан
Вейпан – это чисто китайский жанр роликов в соц. сетях, переводится как «чуть-чуть полненький». Это когда разбирают какого-то человека в интернете (не всегда себя, а чаще людей, которые имели неосторожность выложить свои фото и видео в открытый доступ), и дают ему «добрые советы», как одеваться и стричься, чтобы выглядеть менее толстым.
Вот такое вот непрошенное добро советами причиняют. Причем у многих людей, которых «вейпанят» нормальный индекс массы тела.
Представляете, просыпаетесь вы однажды, а вас отвейпанили и на этом ролике миллион просмотров. Тут волей-неволей булка в рот не полезет.
Думается мне, худобу скоро тоже китайские власти запретят, как слишком женственных мужчин или другие «ненормальные» стандарты. А вы как думаете, вмешается правительство?
Источник:
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