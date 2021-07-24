Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его

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В ночь с 22 на 23 июля в Екатеринбурге мужчина и женщина пришли на велопарковку, находившуюся на придомовой территории одного из ЖК. Ими была предпринята попытка кражи транспортного средства.
Однако охранники не спали и быстро сориентировались в ситуации.
Вора задержали и сдали в полицию. Женщина-подельница под шумок смогла ускользнуть.
Но это не конец истории. Правоохранители уже выяснили, что мужчина 1978 года рождения находится в розыске за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Во времена СССР пытались украсть мотоциклы, было дело, автомобили. Велосипеды воровали, но не так часто, т.к. стоили они недорого - от 48 до 75 рублей за ХВЗ с "динамкой" и фонарями.
Современные похитители снизошли до велосипедов и самокатов. Зато "на районе" будет говорить: "Я ВОР!" и, в попад или нет, "сало, масло - западло, колбаса на йух похожа". Короче - "дворовой авторитет".
У нас бы так