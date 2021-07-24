FISHKINET
Сообщество Криминал 702 поста • 256 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его

Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 17:21
Сообщество : Криминал
Метки: велосипед   вор   екатеринбург   кража   охрана   полиция   
498
4
1
В ночь с 22 на 23 июля в Екатеринбурге мужчина и женщина пришли на велопарковку, находившуюся на придомовой территории одного из ЖК. Ими была предпринята попытка кражи транспортного средства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: велосипед   вор   екатеринбург   кража   охрана   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Taximaxi Час назад
Мы бандито,гангстерито,мафиозо. Лисапедо воровато на парковка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
681
Лимонадный Джо 2 минуты назад
Лицо явно не обременённое интеллектом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
saturn 8 минут назад
Уралмашевские уже не те:)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тибериус 20 минут назад
Мельчает криминальный контингент.
Во времена СССР пытались украсть мотоциклы, было дело, автомобили. Велосипеды воровали, но не так часто, т.к. стоили они недорого - от 48 до 75 рублей за ХВЗ с "динамкой" и фонарями.
Современные похитители снизошли до велосипедов и самокатов. Зато "на районе" будет говорить: "Я ВОР!" и, в попад или нет, "сало, масло - западло, колбаса на йух похожа". Короче - "дворовой авторитет".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Полчаса назад
В некоторых странах за воровство руки отрубают....
У нас бы так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 52 минуты назад
Лошара бабе своей хотел показать какой он угонщик крутой, повёз бы её на раме до дома...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Якутские полицейские забрали из подъезда велосипеды и объяснили это заботой о бесхозных вещах Якутские полицейские забрали из подъезда велосипеды и объяснили это заботой о бесхозных вещах Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
0
153
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
0
44
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
﻿
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#СССР#факты#природа#автомобили#ynews#знаменитости#прикольные#в мире
#фото#животные#Россия#подборка#дтп#автомир#познавательно#комментарии#коронавирус#скандал
#Юмор#люди#картинки#фотографии#кино#приколы#аварии#авто аварии#Москва#gif

На что жалуетесь?

Вернуться