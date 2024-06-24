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Заставляют почтальонов побегать: психованные чайки атакуют почту и воруют письма с посылками

Заставляют почтальонов побегать: психованные чайки атакуют почту и воруют письма с посылками

Автор:
24 июня 2024 09:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   новости   почта   почтальон   птицы   фото   чайки   
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Во время разнесения почтовой доставки работникам почты приходится работать перебежками, избегая налетов "психочаек". Иногда из-за атак птиц они вынуждены возвращаться с посылками в отделение.

В США в штате Корнуолл местные чайки устроили настоящий террор почтальонам. Они нападают на них и отбирают посылки и письма, когда те разносят их по домам.

Для жителей Богдара-Вей в Лискерде работники почты даже разместили объявление с просьбой войти в их положение относительно того, что будут задержки с доставкой почты из-за агрессивных птиц. Менеджер по работе с клиентами Королевской почты в регионе говорит, что из-за угрозы "с воздуха" возникли трудности с безопасной доставкой почты.

"Как вы, вероятно, знаете, сейчас мы испытываем определенные трудности с безопасной доставкой к вам и вашим соседям из-за того, что в этом районе чайки набрасываются на доставку, чтобы защитить своих детенышей. Если в любой день мы не сможем доставить вам безопасно, ваша почта будет возвращена на склад Liskeard, где она будет надежно храниться, пока мы не сможем снова попытаться доставить на следующий день", — говорится в сообщении.

Во время разнесения почтовой доставки работникам почты приходится работать перебежками, избегая налетов "психочаек". Иногда из-за атак птиц они вынуждены возвращаться с посылками в отделение.

"Хотя Royal Mail стремится обеспечить постоянную ежедневную доставку по адресам, мы предоставляем наивысший приоритет безопасности наших сотрудников. Будьте уверены, что мы будем ежедневно следить за ситуацией с целью скорейшего восстановления нормального обслуживания вас и ваших соседей", — говорят на почте.

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Метки: в мире   новости   почта   почтальон   птицы   фото   чайки   
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Alorous
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