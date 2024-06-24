Заставляют почтальонов побегать: психованные чайки атакуют почту и воруют письма с посылками

В США в штате Корнуолл местные чайки устроили настоящий террор почтальонам. Они нападают на них и отбирают посылки и письма, когда те разносят их по домам.

Для жителей Богдара-Вей в Лискерде работники почты даже разместили объявление с просьбой войти в их положение относительно того, что будут задержки с доставкой почты из-за агрессивных птиц. Менеджер по работе с клиентами Королевской почты в регионе говорит, что из-за угрозы "с воздуха" возникли трудности с безопасной доставкой почты.