FISHKINET
Сообщество Криминал 3097 постов • 390 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Якутске пьяный мужик открыл стрельбу с балкона по припаркованным машинам

В Якутске пьяный мужик открыл стрельбу с балкона по припаркованным машинам

Автор:
31 мая 2024 07:40
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Якутск   алкогольный психоз   неадекват   полиция   расстрел   стрелок   стрельба по машинам   
1177
8
1

Выяснилось, что у алкоголика шёл 10-й день запоя...

Житель Якутска вышел на балкон дома на ул. Лермонтова и стал стрелять из нарезного ружья по авто, припаркованным во дворе. Неадеквата не смущал тот факт, что в машинах могли находиться люди.


Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и МВД оцепили территорию, а затем задержали стрелка. В тот момент в квартире он был не один - рядом находились дети, а жена мужчины ушла на работу.


Врачи скорой помощи диагностировали у неадекватного товарища острый алкогольный психоз. При обыске в квартире были найдены еще три ружья и несколько ножей. Всё оружие зарегистрировано на его имя.


По предварительным данным, пострадавших от действий неадеквата нет, но несколько машин получили повреждения (правоохранители считают, что было сделано не менее 10 выстрелов).


Инцидент случился сегодня около 8.40 по местному времени.


Сейчас 40-летний стрелок задержан, с ним разбираются правоохранители.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   Якутск   алкогольный психоз   неадекват   полиция   расстрел   стрелок   стрельба по машинам   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Radugananebe 2 часа назад
Синька - зло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Fat Lynx 14 минут назад
вот же у-ё-бок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
hairov Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Замочить надо было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Белочку видать выхватил..и ему спросонья померещилось что авто это лоси..или медведи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
- рядом находились дети, а жена мужчины ушла на работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
foma 84 Час назад
автору неплохо бы тему алкашки подтянуть, теоретически канеш)) у мужичка были(скорее всего) вторые-третьи сутки ПОСЛЕ 10ти дневного запоя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Час назад
кутяпликов пострелять решил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2152 поста (2142 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248974



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь
20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
Набирающие популярность в сообществах
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
ICQ уходит в историю
ICQ уходит в историю
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#ДТП#Автовсячина#интересное#инцидент#США#убийство#кошка
#фото#автомир#история#Прикол#дети#интересно#новости#фильм#Еда#Китай
#машина#люди#аварии#авто аварии#нападение#Юмор#позитив#кино#депутат#конфликт
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX Теперь почистят: автомобиль мэра попал под лавину с крыши Теперь почистят: автомобиль мэра попал под лавину с крыши Якутянин решил пройти на борт с огнестрелом: видео Якутянин решил пройти на борт с огнестрелом: видео Бровастую Энж избили - девушка оказалась в полиции Бровастую Энж избили - девушка оказалась в полиции Таксиста избили камнями, чтобы не платить за проезд: видео Таксиста избили камнями, чтобы не платить за проезд: видео Кручу, верчу: розыгрыш айфона закончился скандалом Кручу, верчу: розыгрыш айфона закончился скандалом

На что жалуетесь?

Вернуться