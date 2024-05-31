В Якутске пьяный мужик открыл стрельбу с балкона по припаркованным машинам

Выяснилось, что у алкоголика шёл 10-й день запоя...
Житель Якутска вышел на балкон дома на ул. Лермонтова и стал стрелять из нарезного ружья по авто, припаркованным во дворе. Неадеквата не смущал тот факт, что в машинах могли находиться люди.
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Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и МВД оцепили территорию, а затем задержали стрелка. В тот момент в квартире он был не один - рядом находились дети, а жена мужчины ушла на работу.
Врачи скорой помощи диагностировали у неадекватного товарища острый алкогольный психоз. При обыске в квартире были найдены еще три ружья и несколько ножей. Всё оружие зарегистрировано на его имя.
По предварительным данным, пострадавших от действий неадеквата нет, но несколько машин получили повреждения (правоохранители считают, что было сделано не менее 10 выстрелов).
Инцидент случился сегодня около 8.40 по местному времени.
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