19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки

Магнитная рыбалка — новомодное увлечение, активно набирающее популярность во всём мире. В её основе — старая-добрая страсть к поиску сокровищ, которые скрыты под толщей воды.
Чтобы добраться до них люди используют специальные неодимовые магниты, прикреплённые к длинной верёвке. Они отличаются высокой мощностью притяжения, благодаря чему их можно использовать для подъёма тяжёлых вещей и грузов. Кладоискатели не теряют времени зря. Вооружившись чудо-инструментом, они активно исследуют ближайшие водохранилища, реки, озёра, колодцы на наличие необычных ценностей. Особо везучие поисковики делятся своими находками в интернете. Предлагаем вам взглянуть на самые любопытные из них.
Опытные кладоискатели знают, где вероятность найти что-то ценное самая высокая. Они уверены, что наиболее удивительные сокровища можно отыскать в старых, дореволюционных колодцах, на участках водоёмов вдоль мостов, возле естественных изгибов рек, куда течением прибивает все попавшие в воду ценности.
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Если магнитная рыбалка пошла не по плану и среди найденных сокровищ обнаружилось относительно новое оружие или боеприпасы, то рекомендуется обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники служб помогут обезвредить их и избежать опасности.
В общем, я вытащил этот сейф из канала. Я подумал, что он лежал там кучу лет. Внутри я нашёл то, что было на фото, а также несколько батареек, фотографии на паспорт и банковскую сберегательную книжку.
Я не мог дождаться, чтобы отправить свои находки на Reddit и получить больше информации о медалях. Тогда мне пришло в голову попытаться найти парня, которому принадлежали эти вещи.
Поскольку всё, что у меня было, это его инициалы и фамилия, я разыскал его дочь в соцсетях и отправил ей сообщение. Она ответила, что сейф был украден всего 3 недели назад! Поэтому я позвонил в полицию, чтобы они забрали найденные предметы и сообщили им, где я их взял, чтобы, возможно, они могли найти другие части вещей, которые не смог обнаружить магнит.
Единственная причина, по которой я смог выловить коробку, это то, что у неё была магнитная защёлка!
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