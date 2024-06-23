19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки

В общем, я вытащил этот сейф из канала. Я подумал, что он лежал там кучу лет. Внутри я нашёл то, что было на фото, а также несколько батареек, фотографии на паспорт и банковскую сберегательную книжку.

Я не мог дождаться, чтобы отправить свои находки на Reddit и получить больше информации о медалях. Тогда мне пришло в голову попытаться найти парня, которому принадлежали эти вещи.

Поскольку всё, что у меня было, это его инициалы и фамилия, я разыскал его дочь в соцсетях и отправил ей сообщение. Она ответила, что сейф был украден всего 3 недели назад! Поэтому я позвонил в полицию, чтобы они забрали найденные предметы и сообщили им, где я их взял, чтобы, возможно, они могли найти другие части вещей, которые не смог обнаружить магнит.