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19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки

19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки

Автор:
23 июня 2024 09:13
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: ввещи   интересно   магнитная рыбалка   удиительно   улов   фото   
1172
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Магнитная рыбалка — новомодное увлечение, активно набирающее популярность во всём мире. В её основе — старая-добрая страсть к поиску сокровищ, которые скрыты под толщей воды.

Чтобы добраться до них люди используют специальные неодимовые магниты, прикреплённые к длинной верёвке. Они отличаются высокой мощностью притяжения, благодаря чему их можно использовать для подъёма тяжёлых вещей и грузов. Кладоискатели не теряют времени зря. Вооружившись чудо-инструментом, они активно исследуют ближайшие водохранилища, реки, озёра, колодцы на наличие необычных ценностей. Особо везучие поисковики делятся своими находками в интернете. Предлагаем вам взглянуть на самые любопытные из них.

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Опытные кладоискатели знают, где вероятность найти что-то ценное самая высокая. Они уверены, что наиболее удивительные сокровища можно отыскать в старых, дореволюционных колодцах, на участках водоёмов вдоль мостов, возле естественных изгибов рек, куда течением прибивает все попавшие в воду ценности.

Если магнитная рыбалка пошла не по плану и среди найденных сокровищ обнаружилось относительно новое оружие или боеприпасы, то рекомендуется обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники служб помогут обезвредить их и избежать опасности.

В общем, я вытащил этот сейф из канала. Я подумал, что он лежал там кучу лет. Внутри я нашёл то, что было на фото, а также несколько батареек, фотографии на паспорт и банковскую сберегательную книжку.

Я не мог дождаться, чтобы отправить свои находки на Reddit и получить больше информации о медалях. Тогда мне пришло в голову попытаться найти парня, которому принадлежали эти вещи.

Поскольку всё, что у меня было, это его инициалы и фамилия, я разыскал его дочь в соцсетях и отправил ей сообщение. Она ответила, что сейф был украден всего 3 недели назад! Поэтому я позвонил в полицию, чтобы они забрали найденные предметы и сообщили им, где я их взял, чтобы, возможно, они могли найти другие части вещей, которые не смог обнаружить магнит.

Единственная причина, по которой я смог выловить коробку, это то, что у неё была магнитная защёлка!

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Метки: ввещи   интересно   магнитная рыбалка   удиительно   улов   фото   
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6  комментариев
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20k
banzai7 51 минуту назад
Как от такого магнита отодрать ноутбук, не погнув корпус?
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8k
Invertor 19 минут назад
Комментарий к фото
Пять пушек!?
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4k
Бровеносец в потёмках Полчаса назад
А напомните мне, плз, когда в США была революция? Помогите заполнить этот пробел в моих знаниях, не дайте помереть невеждой.
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295
Alexander Invertor 6 минут назад
ну да, после таких революций будут вылавливать уже другое "оружие" )
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3048 постов (2962 в горячем)

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