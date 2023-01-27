В РПЦ предложили не делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви считает, что это предложение необходимо оформить законодательно.
Председатель Патриаршей комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов уверен, что к вопросу абортов нужно подходить разумно и взвешенно. Между тем, многие женщины рассматривают искусственное прерывание беременности как обычную медицинскую манипуляцию, а некоторые и вовсе не ставят о ней в известность супруга.
В частных медцентрах и клиниках, где делают аборты, зачастую даже не пытаются проводить консультирование женщины перед искусственным прерыванием беременности. Там также не соблюдается неделя тишины (когда беременной дают семь суток на раздумья), и аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы - считает Лукьянов.
Чтобы остановить эту порочную практику священник, выступая на на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, предложил на законодательном уровне ввести получение документально подтвержденного согласия на аборт не только от самой женщины, но и от её супруга. Во-вторых, считает он, необходимо обязательное доабортное консультирование беременной и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.
Кроме этого, священнослужитель отметил, что к медицинским показаниям для аборта надо отнести и угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как "перинатальный скрининг не всегда дает верный результат", а за незаконное проведение и рекламу прерывания беременности нужно наказывать в уголовном и административном порядке.
Врач, акушер-гинеколог, признанный эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева считает предложения иерея нелогичными. Во-первых, доабортное консультирование проводится и результат его не слишком впечатляет - лишь около 5% женщин соглашаются оставить ребенка. Во-вторых, аборт в РФ, по словам медика, разрешен с 15 лет. До этого возраста требуется информированное согласие, подписанное родителем или опекуном девушки, а с 15 лет она имеет право принимать решение, касающееся ее здоровья и ее судьбы – самостоятельно! Как быть с незамужними девушками и женщинами? Отказать им в праве на аборт? "Почему третьи лица, не имеющие никакого отношения к ее личным обстоятельствам, должны вмешиваться в ее решение?", - удивляется Ерофеева, добавляя, что эти поправки от РПЦ лишь увеличат количество нежеланных детей. "Нам бы желанных выходить, хорошую медицину им обеспечить, социальную поддержку предоставить, поставить их на ноги…" - добавляет врач.
А вот первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает инициативу Лукьянова правильной, но это предложение необходимо доработать, чтобы никого не ставить в "безвыходное" положение.
«Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит. И так далее. Ситуации бывают разные, поэтому здесь совершенно правильное направление мысли. Конечно одинокая женщина, скорее, примет решение не оставлять ребенка, чем женщина, с которой находится рядом мужчина, причем мужчина с большой буквы, который скажет: «Дорогая, этот ребенок — плод нашей любви. Если есть проблемы, мы все их решим. И дети — главное». Мне кажется, услышав такие слова, ни одна женщина не скажет «нет, я сделаю по своему». Поэтому, конечно, надо вставлять эту идею, но дорабатывать ее до того уровня, чтобы никого не поставить в безвыходное положение», — сказала Буцкая.
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2. Где была церковь, когда через Думу протаскивали ювенальщину?
3. В каком месте находтся церковь и Дума, когда детям на лечение деньги СМСками собирают?
я верю в то, что мы куски мяса в кожаном мешке
А так было бы как регистрация брака в ЗАГСе - регистрация намерения родить ребёнка подписанное ОБОИМИ сторонами. И только тогда на мужика можно законодательно вешать по полной ответственность.
А то залетят тем или иным способом и потом возмущаются, что все мужики безответственные уроды. А мужики и есть безответственные по своей природе, но далеко не все уроды, особенно если САМИ принимают решение осознанно. А не под давлением.
Когда населения мало и оно более-менее образованно - беда для церкви. Когда людей много и они дремучи (потому что у родителей не было возможности или желания воспитать и обучить) - вот раздолье.
А то получается, что жена захотела сделать аборт, муж отказал, жена родила, оказалось что ребенок не от мужа, муж соответственно отказывается от ребенка и женщине остается или стать матерью-одиночкой или сдать ребенка в детдом.
Женщина же хотела сделать аборт и не создавать ни для кого обременения.
Но, есть НО! Мошенники не дремлют))
Я подумала про заведомый обман со стороны женщины. Про то что мужчину заведомо обманули, а это бывает чего уж там, и вот это часто очень сложно доказать, как именно факт умышленного обмана. И выяснилось это после срока официального прерывания беременности. И вот тут то в вашем правовом представлении, простор для махинаций. И мужчина в таком случае не хило так попадает.
Потому что то сообщение было адресовано фемке, продвигающей тупейшую повесточку о том, какие они хозяйки своему телу.
Вы правы, мужчина тоже должен думать, с кем он вступает в половой акт, но положение здесь неравное, по одной простой причине - если женщина хочет залететь, она сделает это несмотря на то, что ее мужчина будет предохраняться. Это же ее тело, как любят повторять тупые фемки.
Единственный надежный способ - полное воздержание, готовы на него пойти?
Понятия не имею, не ко мне вопрос. Я свою позицию изложил в соседнем комментариию
Но вам, читающему жопой, наверное, на это наплевать? Очень ведь удобно прочитать, выдумать себе то, что имел ввиду собеседник, и его же за это покритиковать.
Какой же вы герой, а! Как ловко у вас получилось!
Идиот, бл...
P.S. Плохо представляю такую ситуацию, но кто его знает, что в мире бывает.