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В РПЦ предложили не делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

В РПЦ предложили не делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

Автор:
27 января 2023 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   аборт   беременность   закон   здоровые   искусственное прерывание беременности   медицина   предложение   рпц   
1156
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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви считает, что это предложение необходимо оформить законодательно.

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов уверен, что к вопросу абортов нужно подходить разумно и взвешенно. Между тем, многие женщины рассматривают искусственное прерывание беременности как обычную медицинскую манипуляцию, а некоторые и вовсе не ставят о ней в известность супруга.


В частных медцентрах и клиниках, где делают аборты, зачастую даже не пытаются проводить консультирование женщины перед искусственным прерыванием беременности. Там также не соблюдается неделя тишины (когда беременной дают семь суток на раздумья), и аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы - считает Лукьянов.


Чтобы остановить эту порочную практику священник, выступая на на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, предложил на законодательном уровне ввести получение документально подтвержденного согласия на аборт не только от самой женщины, но и от её супруга. Во-вторых, считает он, необходимо обязательное доабортное консультирование беременной и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.


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Кроме этого, священнослужитель отметил, что к медицинским показаниям для аборта надо отнести и угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как "перинатальный скрининг не всегда дает верный результат", а за незаконное проведение и рекламу прерывания беременности нужно наказывать в уголовном и административном порядке.


Врач, акушер-гинеколог, признанный эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева считает предложения иерея нелогичными. Во-первых, доабортное консультирование проводится и результат его не слишком впечатляет - лишь около 5% женщин соглашаются оставить ребенка. Во-вторых, аборт в РФ, по словам медика, разрешен с 15 лет. До этого возраста требуется информированное согласие, подписанное родителем или опекуном девушки, а с 15 лет она имеет право принимать решение, касающееся ее здоровья и ее судьбы – самостоятельно! Как быть с незамужними девушками и женщинами? Отказать им в праве на аборт? "Почему третьи лица, не имеющие никакого отношения к ее личным обстоятельствам, должны вмешиваться в ее решение?", - удивляется Ерофеева, добавляя, что эти поправки от РПЦ лишь увеличат количество нежеланных детей. "Нам бы желанных выходить, хорошую медицину им обеспечить, социальную поддержку предоставить, поставить их на ноги…" - добавляет врач.


А вот первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает инициативу Лукьянова правильной, но это предложение необходимо доработать, чтобы никого не ставить в "безвыходное" положение.

«Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит. И так далее. Ситуации бывают разные, поэтому здесь совершенно правильное направление мысли. Конечно одинокая женщина, скорее, примет решение не оставлять ребенка, чем женщина, с которой находится рядом мужчина, причем мужчина с большой буквы, который скажет: «Дорогая, этот ребенок — плод нашей любви. Если есть проблемы, мы все их решим. И дети — главное». Мне кажется, услышав такие слова, ни одна женщина не скажет «нет, я сделаю по своему». Поэтому, конечно, надо вставлять эту идею, но дорабатывать ее до того уровня, чтобы никого не поставить в безвыходное положение», — сказала Буцкая.

Источник:

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Метки: Ynews   аборт   беременность   закон   здоровые   искусственное прерывание беременности   медицина   предложение   рпц   
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45  комментариев
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5k
livaneth 2 часа назад
А можно, чтобы РПЦ выплачивала алименты матерям-одиночкам и разведенкам? А потом уже через суд и приставов взыскивала компенсацию с нерадивых отцов, если получится. Так и количество абортов уменьшится.
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7k
soar 3 минуты назад
Почему только РПЦ генерирует идеи? Где альтернативные конфессии? Почему в Госдуму до сих пор не внесен закон о побивании камнями неверных жен? Давно не открывал Конституцию, Россия до сих пор светское государство, или уже что-то поменялось?
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2k
Autumn2015 10 минут назад
Как то раздражает, что церковь у нас везде лезет уже через чур, пусть сначала наведут порядок их среди своего персонала, так сказать. По Канону церковники должны поститься не только в пост, но и среди недели. А что мы видим? Необъятные туши, которые даже по своим правилам не живут. Всем на мальчикам - зайчикам, которые тут кричат " запретить аборты!" хочу напомнить, что если они развели подружку на кекс, она залетела и пошла сделала аборт- уже не прокатит, т.к. она заявит на изнасилование и ты сядешь. В браке изнасилование карается точно так же, "я ему говорила, что у меня овуляция, а он меня взял против воли без презика". Исходя из опыта стран, где запрещены аборты -это не решает ничего, рождаемость не выросла, секса нет, половина женщин на вибраторах, мужики работают на простигосподи, браков стало меньше.
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683
bad-bubble Полчаса назад
Плохая мысль, слишком много разрушенных семей будет, [мат] то никуда гулящие не денутся.
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41k
Игорь 47 минут назад
1. Церковь надо поставить на то место, где она была во времена СССР. И для этого много надо сделать.

2. Где была церковь, когда через Думу протаскивали ювенальщину?

3. В каком месте находтся церковь и Дума, когда детям на лечение деньги СМСками собирают?
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150
Дмитрий 48 минут назад
если инициатором закона является свечной магазин, то пусть верующие его и исполняют и голосуют, да, кстати - каждому верующему в паспорте специальный штамп, хотя гораздо справедливей ставить его в медицинской карте больн.....всмысле верующего

я верю в то, что мы куски мяса в кожаном мешке
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47k
Андрей 57 минут назад
Гомодрилы всех мастей и 404лопитеки приползли на ветку и срут.
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31k
Игорь Час назад
Лучше бы РПЦ пытались запретить женщинам беременеть без согласия мужчины. А то для многих это верный способ накинуть мужику ярмо на шею.

А так было бы как регистрация брака в ЗАГСе - регистрация намерения родить ребёнка подписанное ОБОИМИ сторонами. И только тогда на мужика можно законодательно вешать по полной ответственность.
А то залетят тем или иным способом и потом возмущаются, что все мужики безответственные уроды. А мужики и есть безответственные по своей природе, но далеко не все уроды, особенно если САМИ принимают решение осознанно. А не под давлением.
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2k
vijilante Час назад
А побивание камнями по просьбе мужа , РПЦ не хочет предложить ?
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689
Йожик Час назад
А какого хрена у нас вообще аборт делают по ОМС бесплатно без показаний? Почему государство оплачивает все это? Для многих аборт это способ предохранения.
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4k
pinbalist Час назад
От аббревиатуры рпц тошнит уже. Везде лезут.
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2k
Rhino Час назад
Всё логично.
Когда населения мало и оно более-менее образованно - беда для церкви. Когда людей много и они дремучи (потому что у родителей не было возможности или желания воспитать и обучить) - вот раздолье.
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3k
Radugananebe Час назад
Ну, решиться на аборт - само по себе непросто. И женщина сто раз думает, прежде чем прийти в клинику на прерывание беременности. Так что все эти препоны лишь отодвинут момент операции, но вряд ли смогут ее предотвратить.
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42
Иван Сусанин Час назад
страна вымирает. нет абортам
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25
Александр 2 часа назад
Пусть рпц сначала научится по своим собственным канонам жить, к примеру поститься как следует, а не жрать и пить все подряд.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Вот насчет необходимости согласия мужа полностью поддерживаю, но только при условии, что потом давший такой отказ мужчина должен взять воспитание ребенка на себя без права отказа, даже если потом выяснится, что ребенок не его.
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318
Тоша Ф Ив 50 минут назад
Вот всё хорошо в тексте начиналось, но вот это - "даже если потом выяснится, что ребенок не его" - это с какого это перепугу то??? Мало того что мужчина в таком случае пострадавший, так ещё и повесить на него же право содержать без права отказа, то есть дважды наказать морально и финансово. Офигеть у вас логика! Женщин в таких случаях штрафовать или иным способом наказывать, за заведомый обман. С мужчин снимать обременение, в содержании не его ребенка.
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318
Тоша Ф Ив 14 минут назад
Вот тут вы правильно расписали, в первоначальном вашем комменте я эту мысль не уловила. И тут я полностью согласна) Хотя если не уверен - есть ДНК анализ от 10 нед (аборт делают сроком до 12 нед).

Но, есть НО! Мошенники не дремлют))

Я подумала про заведомый обман со стороны женщины. Про то что мужчину заведомо обманули, а это бывает чего уж там, и вот это часто очень сложно доказать, как именно факт умышленного обмана. И выяснилось это после срока официального прерывания беременности. И вот тут то в вашем правовом представлении, простор для махинаций. И мужчина в таком случае не хило так попадает.
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Почему до сих пор нет закона,обязывающего женщину получить письменное согласие мужчины на беременность от него? И обязательный ДНК тест на отцовство при рождении?! Количество матерей одиночек и афёр с алиментами на порядки сократится!
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Не хотели развитого социализма? Получите средневековое мракобесие и поповщину.
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1k
Злодей 2 часа назад
Тот,кто решает делать аборт обязать посещать психолога, и только по заключению психолога (помимо мед.ограничений) давать соглсасие на операцию.
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1k
Ольга 2 часа назад
Какой там у нас процент воцерквленных людей, а не просто крещенных? что-то около 1 %... так им вот пусть и запрещают что угодно
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191
ruslan d 3 часа назад
Очередная попытка показать свою "значимость" ?
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191
ruslan d Андрей 2 часа назад
Нет , окончательно решить может только мать и вот это справедливо . Никто не может запрещать ей родить или не родить . Но лучше бы конечно чтоб таких ситуаций не возникало .
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29
paulgr Андрей 2 часа назад
Плод растет в теле женщины. Получается, женщина не властна полностью над с воим телом? Это справедливо? Ваш аргумент считаю также значимым. Дилемма...
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ruslan d paulgr 2 часа назад
Ну тут конечно есть варианты порассуждать , согласен .
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