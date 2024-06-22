Юристы строительной компании подали в суд кассационную жалобу в виде песни

Юристы ООО "Воздвижение" подошли к делу нетривиально. Задействовав нейросети, они составили необычную кассационную жалобу. Ее текст зарифмован в стихах и положен на музыку. ChatGPT помог "родить" стихотворную форму, а Suno создала из них песню.





В Коломенский городской суд жалоба отправилась на бумаге. Её можно прочесть, а можно и послушать - для этого затейники приложили QR-код.





