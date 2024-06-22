Юристы строительной компании подали в суд кассационную жалобу в виде песни

Для сотворения "нетленки" воспользовались помощью нейросетей.
Юристы ООО "Воздвижение" подошли к делу нетривиально. Задействовав нейросети, они составили необычную кассационную жалобу. Ее текст зарифмован в стихах и положен на музыку. ChatGPT помог "родить" стихотворную форму, а Suno создала из них песню.
В Коломенский городской суд жалоба отправилась на бумаге. Её можно прочесть, а можно и послушать - для этого затейники приложили QR-код.
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В документе сказано, что компания потребовала у ответчика неустойку в размере "один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь рублей", и суд с требованием согласился, но размер неустойки снизил. Это решение не устраивает ООО "Воздвижение", компания протестует: "Нельзя же снижать неустойки ниже ставки ЦБ, ну нельзя! Пленум вывел запрет этот строгий. Прочитайте сей пленум друзья!"
Интересно, что арбитражный суд кассационную жалобу принял.
Адвокат Эльман Пашаев, который, кстати, защищал Михаила Ефремова, не уверен, что это креативное решение расположит суд, хотя, безусловно, привлечь внимание у юристов строительной компании определённо получилось.
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У нас все несут ответственность, врачи, строители и прочие структуры, но судья не несёт никакой ответственности вот в чем вся проблема