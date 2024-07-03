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Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠

Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠

Автор:
03 июля 2024 11:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Европа   Прошлое   история   люди   подборка   ретро   фото   
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Благодаря фотографиям, которые были сделаны в XIX и ХХ веке у нас есть возможность окунуться в историю и посмотреть, как жили и чем занимались люди.


"Прекрасная Цветочница". Париж, 1968 год.

Девушка буквально с голливудской улыбкой, как из кинофильма. Цветы экологично упаковывали в бумагу.

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Итальянский офицер катается на санях в Сестрьере, итальянские Альпы, 1934 год

Ну а почему бы и не покататься, тем более в служебное время.

Сбор левой руки Статуи Свободы в Париже, 1882 год

Один из работников видимо не соблюдал технику безопасности.

Тонущий дирижабль итальянских военно-морских сил, 1915 год

Душевный разговор за чашечкой кофе в порту острова Санторини. Греция, 1954 год

Очень атмосферная и красивая фотография с которой хочется нарисовать картину или присоединиться с чашечкой кофе.

На автобусной остановке. Бухарест, 1973 год

Удивляет контраст, который поймал фотограф: 2 девушки и рядом 2 бабушки, ничто не вечно.

Крестьянка едет на велосипеде с ведрами молока на коромысле. Нидерланды, 1946 год

Интересно, как она начинает движение на велосипеде с такой конструкцией, и ещё интереснее, как она это движение заканчивает.

Взорванный Цепной мост Будапешта и замерзший Дунай, 15 января 1945 года

На момент открытия цепной мост являлся крупнейшим среди мостов такого типа в мире, был уничтожен во время войны и восстановлен в 1960-е годы.

Вождение медведя в деревне Подмокле-Велике, 1950 год

В польских деревнях была традиция гулять с медведем, не настоящим, конечно, в него переодевался кто-то из селян. Водил косолапого цыган — тоже не настоящий.

Французский ресторан, 1907 год

Здание ресторана над водой ажурное. Очень красиво и стильно.

Демонстрация купальников. Париж, 1949 год

Дорожный уборщик. Прага, 1920 год

Девочка прогуливается с пингвинами в Лондонском зоопарке в 1937-ом году

Судя по тому, как красиво одета девочка - она явна не из бедной семьи.

Женщина с растением. Вена, 1954 год

Смена караула. Норвегия, 1915 год

Передвижная служба голубиной почты, Германия, 1915 год

Во время Первой Мировой военные решили воспользоваться старомодным, но надежным методом: голубиной почтой. В итоге способность голубей возвращаться домой, преодолевая огромные расстояния, спасла жизни многих солдат.

Голландский ребенок учится кататься на коньках, 1933 год

Сзади к нему привязали подушку, чтобы смягчить падение.

Мать и сын позируют для портрета. Ирландия, 1890 год

К сожалению не удалось найти возраст этих людей.

Голландские палтусы. Амстердам, 1913 год

В природе встречаются палтусы, которые достигают длины 4,7 метров и массы до 400 килограмм.

Прыжок в Сену с моста Йена, Париж, 1945 год

Времена, когда в реке еще можно было купаться. К 1960 годам реку настолько загрязнили, что в ней не водилась даже рыба и местные прозвали её "Мертвой". Только в начале 2000-х годов удалось частично почистить Сену.

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Метки: Европа   Прошлое   история   люди   подборка   ретро   фото   
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3  комментария
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129k
Аааа 2 часа назад
>>Только в начале 2000-х годов удалось частично почистить Сену.
Как видно, не на долго хватило
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15k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Это мода такая, фотографии раскрашивать?
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63k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Настоящая парижанка...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3934 поста (3791 в горячем)

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