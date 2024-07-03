Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠

Прыжок в Сену с моста Йена, Париж, 1945 год

Времена, когда в реке еще можно было купаться. К 1960 годам реку настолько загрязнили, что в ней не водилась даже рыба и местные прозвали её "Мертвой". Только в начале 2000-х годов удалось частично почистить Сену.