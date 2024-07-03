Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠

Благодаря фотографиям, которые были сделаны в XIX и ХХ веке у нас есть возможность окунуться в историю и посмотреть, как жили и чем занимались люди.
"Прекрасная Цветочница". Париж, 1968 год.
Девушка буквально с голливудской улыбкой, как из кинофильма. Цветы экологично упаковывали в бумагу.
Итальянский офицер катается на санях в Сестрьере, итальянские Альпы, 1934 год
Ну а почему бы и не покататься, тем более в служебное время.
Сбор левой руки Статуи Свободы в Париже, 1882 год
Один из работников видимо не соблюдал технику безопасности.
Тонущий дирижабль итальянских военно-морских сил, 1915 год
Душевный разговор за чашечкой кофе в порту острова Санторини. Греция, 1954 год
Очень атмосферная и красивая фотография с которой хочется нарисовать картину или присоединиться с чашечкой кофе.
На автобусной остановке. Бухарест, 1973 год
Удивляет контраст, который поймал фотограф: 2 девушки и рядом 2 бабушки, ничто не вечно.
Крестьянка едет на велосипеде с ведрами молока на коромысле. Нидерланды, 1946 год
Интересно, как она начинает движение на велосипеде с такой конструкцией, и ещё интереснее, как она это движение заканчивает.
Взорванный Цепной мост Будапешта и замерзший Дунай, 15 января 1945 года
На момент открытия цепной мост являлся крупнейшим среди мостов такого типа в мире, был уничтожен во время войны и восстановлен в 1960-е годы.
Вождение медведя в деревне Подмокле-Велике, 1950 год
В польских деревнях была традиция гулять с медведем, не настоящим, конечно, в него переодевался кто-то из селян. Водил косолапого цыган — тоже не настоящий.
Французский ресторан, 1907 год
Здание ресторана над водой ажурное. Очень красиво и стильно.
Демонстрация купальников. Париж, 1949 год
Дорожный уборщик. Прага, 1920 год
Девочка прогуливается с пингвинами в Лондонском зоопарке в 1937-ом году
Судя по тому, как красиво одета девочка - она явна не из бедной семьи.
Женщина с растением. Вена, 1954 год
Смена караула. Норвегия, 1915 год
Передвижная служба голубиной почты, Германия, 1915 год
Во время Первой Мировой военные решили воспользоваться старомодным, но надежным методом: голубиной почтой. В итоге способность голубей возвращаться домой, преодолевая огромные расстояния, спасла жизни многих солдат.
Голландский ребенок учится кататься на коньках, 1933 год
Сзади к нему привязали подушку, чтобы смягчить падение.
Мать и сын позируют для портрета. Ирландия, 1890 год
К сожалению не удалось найти возраст этих людей.
Голландские палтусы. Амстердам, 1913 год
В природе встречаются палтусы, которые достигают длины 4,7 метров и массы до 400 килограмм.
Прыжок в Сену с моста Йена, Париж, 1945 год
Времена, когда в реке еще можно было купаться. К 1960 годам реку настолько загрязнили, что в ней не водилась даже рыба и местные прозвали её "Мертвой". Только в начале 2000-х годов удалось частично почистить Сену.
Источник:
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Как видно, не на долго хватило