У него отсутствует 90% мозга и он прекрасно живёт

В 2016 году во французскую больницу пришёл мужчина, которого беспокоила боль в ноге. Обследование показало совершенно невероятную вещь.
У 44-летнего мужчины череп был полон жидкости, а от мозга остался лишь тончайший слой мозговой ткани. Томографию мозга он делал впервые и даже не подозревал, что с ним что-то не так.
Врачи заверили, что мужчина жил и живёт вполне обычной жизнью. Показатель его IQ равняется 75. Это немного ниже среднего, но означает лишь, что он просто не сообразителен. Мужчина социально приспособлен, работает госслужащим, женат и отец двоих детей.
Учёные рьяно взялись исследовать пациента и пришли к выводу, что мозг его медленно уничтожался в процессе, так называемой, водянки головного мозга, или, говоря научным языком, гидроцефалии. Диагноз мужчине поставили ещё в подростковом возрасте и сделали шунтирование, чтобы восстановить движение ликворной жидкости.
Но в 14 лет убрали шунт и мозг начал постепенно отмирать, так как жидкость продолжила в нём копиться.
Удивительно, как вообще с такой аномалией человек продолжал жить, быть в сознании, адекватном состоянии и работать.
Учёные больше десятка лет хотят выяснить феномен сознания. Уже известно, что оно создаётся на базе нейронов в мозге. Но как же тогда жил этот француз, в голове которого отсутствовали практически все эти нейроны.
Они предположили следующее:
- сознание связано со зрительной корой
- сознание может быть связано с определёнными областями мозга. Например, клауструм - тонкая нерегулярная пластинка, которая состоит из серого вещества и находится под корой больших полушарий в глубине белого вещества.
Но потом пришёл француз с отсутствием 90% мозга и споры среди учёных вспыхнули с новой силой. Получается, что мы снова не знаем все возможности мозга.
Источник:
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Профессор, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований нейролингвист Татьяна Черниговская
Если не мозгом, то чем...
Назначают кучу дополнительных обследований, чтобы больше содрать.
Психиатры пытаются лечить психические расстройства, абсолютно не представляя, как работает мозг.
Лоботомия, инсулиновая кома, электросудорожная терапия, нейролептики, - не дай бог туда попасть...