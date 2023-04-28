У него отсутствует 90% мозга и он прекрасно живёт

Врачи заверили, что мужчина жил и живёт вполне обычной жизнью. Показатель его IQ равняется 75. Это немного ниже среднего, но означает лишь, что он просто не сообразителен. Мужчина социально приспособлен, работает госслужащим, женат и отец двоих детей.





Учёные рьяно взялись исследовать пациента и пришли к выводу, что мозг его медленно уничтожался в процессе, так называемой, водянки головного мозга, или, говоря научным языком, гидроцефалии. Диагноз мужчине поставили ещё в подростковом возрасте и сделали шунтирование, чтобы восстановить движение ликворной жидкости.



Но в 14 лет убрали шунт и мозг начал постепенно отмирать, так как жидкость продолжила в нём копиться.

Удивительно, как вообще с такой аномалией человек продолжал жить, быть в сознании, адекватном состоянии и работать.



