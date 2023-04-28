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У него отсутствует 90% мозга и он прекрасно живёт

У него отсутствует 90% мозга и он прекрасно живёт

Автор:
28 апреля 2023 20:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Учёные   биология   интересное   исследование   мозг   физиология   франция   
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В 2016 году во французскую больницу пришёл мужчина, которого беспокоила боль в ноге. Обследование показало совершенно невероятную вещь.

У 44-летнего мужчины череп был полон жидкости, а от мозга остался лишь тончайший слой мозговой ткани. Томографию мозга он делал впервые и даже не подозревал, что с ним что-то не так.

Врачи заверили, что мужчина жил и живёт вполне обычной жизнью. Показатель его IQ равняется 75. Это немного ниже среднего, но означает лишь, что он просто не сообразителен. Мужчина социально приспособлен, работает госслужащим, женат и отец двоих детей.


Учёные рьяно взялись исследовать пациента и пришли к выводу, что мозг его медленно уничтожался в процессе, так называемой, водянки головного мозга, или, говоря научным языком, гидроцефалии. Диагноз мужчине поставили ещё в подростковом возрасте и сделали шунтирование, чтобы восстановить движение ликворной жидкости.


Но в 14 лет убрали шунт и мозг начал постепенно отмирать, так как жидкость продолжила в нём копиться.

Удивительно, как вообще с такой аномалией человек продолжал жить, быть в сознании, адекватном состоянии и работать.


Учёные больше десятка лет хотят выяснить феномен сознания. Уже известно, что оно создаётся на базе нейронов в мозге. Но как же тогда жил этот француз, в голове которого отсутствовали практически все эти нейроны.

Они предположили следующее:

  • сознание связано со зрительной корой
  • сознание может быть связано с определёнными областями мозга. Например, клауструм - тонкая нерегулярная пластинка, которая состоит из серого вещества и находится под корой больших полушарий в глубине белого вещества.

Но потом пришёл француз с отсутствием 90% мозга и споры среди учёных вспыхнули с новой силой. Получается, что мы снова не знаем все возможности мозга.

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Метки: Учёные   биология   интересное   исследование   мозг   физиология   франция   
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26  комментариев
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14k
banzai7 Час назад
Так у них и президент вообще без мозга.
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29k
Григорий 8 секунд назад
IQ равняется 75. Работает госслужащим
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43k
Валерий 8 минут назад
с чего вдруг пациенту с больной ногой станут делать томографию мозга? типа ошиблись немножко?
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1k
Николай 14 минут назад
Во во... Мозги не главное. Главное скока бабла и длинна болта...
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5k
Wadim 20 минут назад
А иначе бы откуда Блиновская такие бабки зашибать может? :)
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46k
Максим Т. Полчаса назад
"Почему повязка на ноге?"

Ссылка youtu.be
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46k
turyst Полчаса назад
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74k
Viktor Полчаса назад
Тонкий намёк на толстые обстоятельства?

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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Мозг это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований: кто чей это отдельный вопрос.

Профессор, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований нейролингвист Татьяна Черниговская

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526
Сергей Головин Полчаса назад
Я задумался..
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8k
Владимир 36 минут назад
Ну так-то 2 часть мозга берет на себя всё, что не может 1 часть. Люди так живут до старости и почти не замечают этого.
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370
Olldd 38 минут назад
ИМХО фэйк. Человеку с болью в ноге не будут делать томографию головы.
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370
Olldd turyst 11 минут назад
Логично. ))
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15k
ss 42 минуты назад
Таких 2/3 населения планеты.
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6k
sedoisever 51 минуту назад
Я не учёный, но знаю многих, таких же...
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31k
АнтонПолднев Час назад
Лишний раз доказывает эффективность работы учёных. Существует НИИ мозга. Который, как выясняется нихрена за время существования не понял. Сколково отдыхает.
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5k
satra Час назад
Иногда создаётся впечатление, что вокруг половина таких как этот гражданин Франции.
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30k
Ego sum qui sum Час назад
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