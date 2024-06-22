Сеул покрыли полчища мух, а виновато метро

Такое случалось и прошлые года, но тогда двухголовые мухи заполонили только север Сеула. Это распространенный в Азии вид насекомых, которых мило называют Любовный жук или неразлучники. А все потому что пары остаются вместе в течение нескольких дней во время и после спаривания.

Но в этом году любовные жуки распространились из районе Инпхен по всему Суелу. За полтора месяца были поданы тысячи жалоб на насекомых в метро, транспорте, общественных местах.