Сеул покрыли полчища мух, а виновато метро

Огромные стаи мартовских мух заполонили Сеул к большому разочарованию и отвращению жителей города. Поскольку этот вид мух в период спаривания слепляется накрепко, что похоже на насекомое с головой на каждом конце, выглядит это все еще более жутко и сюрреалистично.
Такое случалось и прошлые года, но тогда двухголовые мухи заполонили только север Сеула. Это распространенный в Азии вид насекомых, которых мило называют Любовный жук или неразлучники. А все потому что пары остаются вместе в течение нескольких дней во время и после спаривания.
Но в этом году любовные жуки распространились из районе Инпхен по всему Суелу. За полтора месяца были поданы тысячи жалоб на насекомых в метро, транспорте, общественных местах.
Потом они проникли в квартиры, чем пугают людей. Они не опасны для человека, но пугают молодежь своим странным видом. К тому же очень цепкие, они липнут на одежду и мебель.
С 2021 года с каждым годом число жалоб на этих неразлучников вырастает примерно на четверть.
Чтобы бороться с ними системно, еще в 2020 году на горе Бонсан, где размножаются неразлучники, пытались распылять пестициды. Но это посчитали уничтожением вида.
Потому перешли на липкие ленты и ловушки. Их обматывают вокруг деревьев на протяжении всех туристических горных троп Бонсана. На таких ловушках, правда, ловятся не только неразлучники, но и другие насекомые, включая божьих коровок.
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Насколько видно, и эта методика не сработала.
Любовные жуки распространяются с каждым годом все больше, потому что им не обязательно нужна гора и леса, чтобы оставить потомство. С каждым годом они откладывают личинки в разных районах города, продолжая свою экспансию вглубь.
И в этом очень помогает метро, которое развозит каждое лето парочки по всему Сеулу!
Почему их раньше не было?
Потому что климат меняется. Мухи живут в жарком и влажном климате. И в этом году жара настала гораздо раньше, чем обычно, что спровоцировало вылупление полчищ мух раньше срока.
Впервые неразлучников заметили 2 июня этого года, на 13 дней раньше, чем в прошлом году. В настоящее время Институт Сеула исследует генетику насекомых, чтобы объяснить внезапный всплеск.
Интересная ситуация в Сеуле, немного похожа на истории про конец света. Хотя мухи, конечно, безопасны. Просто неприятно.
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Для тех, кто в танке, это была шутка!