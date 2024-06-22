Давно программа Каннского кинофестиваля (77-го по счёту) не была такой многообещающей, взрывоопасной и ожидаемой. В течение двух недель, начиная с 14 мая, на Лазурном побережье известные критики и жюри во главе с Гретой Гервиг выбирали лучшие, по их мнению, фильмы среди множества работ.
Содержание
"Семя священного инжира" ("The Seed of the Sacred Fig"), реж. Мохаммад Расулоф
"Все, что мы представляем как свет" ("All We Imagine as Light"), реж. Паял Кападия
"Горизонты: Часть 1" ("Horizon: An American Saga - Chapter 1"), реж. Кевин Костнер
Обзор Каннского кинофестиваля 2024 года
В этом году в конкурсах и вне их было представлено более 40 фильмов с разнообразием жанров и тем, от политических драм до анимационных мультфильмов. Вновь кинофестиваль продемонстрировав свою не последнюю роль в развитии мирового кинематографа.
Отдельно стоит отметить: "Мегалополис" "Саван" (16+) и "Лимонов, баллада об Эдичке" (16+) — новый фильм Кирилла Серебренникова, воскрешённый звездой "Парфюмера".
Далее краткий обзор 9 кинолент от критиков Егора Москвитина и Анны Стрельчук.
Выбор Егора Москвитина
Любитель громких премьер почти сразу определился, что ему по душе.
"Хорошенькая" ("Good One"), реж. Индиа Доналдсон (16+)
Запоминающаяся молодёжная драма, получившая в Каннах награду "Золотая камера" за режиссерский дебют.
Краткое описание сюжета. Сюжет о нелёгких отношениях 17-летней Сэм, которая отправляется в поход по Кэтскиллс вместе со своим отцом Крисом и его лучшим другом. Пару дней в лесу, в палатках, под дождём и с разговорами у костра по душам… Девушка переживает переходной возраст, а мужчины — кризис среднего. Смогут ли они с пониманием и выдержкой отнестись друг к другу или конфликт усугубится?
Основные темы и отличительные черты фильма. Главная тема — конфликт поколений и нелёгкие семейные отношения между отцом и дочерью. Многое не сказано прямо, а подразумевается "между строк". Минималистический фильм, с продуманными до мелочей деталями и тончайшей игрой актёров.
"Семя священного инжира" ("The Seed of the Sacred Fig"), реж. Мохаммад Расулоф (16+)
Сюжет и политический контекст. Протесты, столкновение иранцев с полицией — всё это результат смерти Махсы Амини. На этом фоне отображена жизнь семьи из четырёх человек, символизирующих разные настроения в обществе Ирана:
- Глава семьи — Иман, служащий, поддерживающий режим.
- Жена — Наджме, мусульманская мать.
- Две дочери — Резван и Сана, склонны к западным идеалам свободы, пропагандируемым в социальных сетях.
Нейтральная к событиям мать начинает понимать правоту протестов после того, как одна из дочерей приводит в дом подругу, пострадавшую от полиции. Глава семьи взбешен таким поведением — атмосфера в семье накаляется. А тут ещё и потеря табельного пистолета…
Награды и признание на фестивале. Фильм вызвал огромный резонанс, получив специальную награду жюри. Высоко оценен за смелое изображение режиссером М. Расулоф современной иранской действительности и критику тоталитарного режима. Работа стала важным заявлением в поддержку свобод и прав человека.
"Анора" ("Anora"), реж. Шон Бейкер (16+)
Сюжет и жанровые особенности. Красивая сказка в стиле "Золушки" с элементами комедии и острой социальной драмы. Победитель кинофестиваля в каннах в 2024 году. В ленте снимаются русские актёры Дарья Екамасова и Юра Борисов. Главная героиня, Анорa, — экзотическая танцовщица и проститутка, внезапно попадает в мир богатства и роскоши молодого русского миллионера Ивана. Он женится, его родные против.
Социальный контекст и значимость. Эмоциональная картина, пронизанная темой социального неравенства и иллюзорной мечтой женщин, работающих в сфере секс-индустрии, о лучшей жизни и их борьбу за выживание в современном маргинализированном мире.
Высоко оценён за актёрские работы и знакомую, но всегда актуальную сюжетную линию.
"Все, что мы представляем как свет" ("All We Imagine as Light"), реж. Паял Кападия (16+)
Сюжет и главные герои. Современный Мумбаи, его насыщенная эмоциями жизнь и три медсестры, представительницы разных поколений. Они пытаются найти своё место в быстро меняющемся мегаполисе, где их существование кажется хрупким и мимолётным.
Тематика и культурное значение. Женская эмансипация, борьба с традиционными устоями, повседневные будни, поиск личного счастья — мастерски переплетающиеся линии сюжета. Знаковый фильм для индийского кинематографа, который впервые за 30 лет попал в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля.
"Ученик" ("The Apprentice"), реж. Али Аббаси (16+)
Байопик Дональда Трампа. Картина-биография 45-го президента США, рассказывающая о его жизни и карьере. Себастьян Стэн исполнил роль молодого Трампа, показывая не самые лучшие моменты его жизни 70-80-х годов, в том числе сцены насилия и сексуального домогательства. Вряд ли это кому-то понравиться…
Кстати! Фильм изначально "заказывался" сторонником президента, но пополнил противоположный кинотеатр.
Полемика и общественное восприятие. Фильм вызвал немалую полемику на Каннском кинофестивале 2024 года. Его премьера сопровождалась 8-ми минутными овациями, но также привела к многочисленным спорам, шоку и возмущению у зрителей. Сам Трамп и его сторонники осудили фильм, а режиссёр, в свою очередь, утверждал, что пытался вызвать сочувствие к нему у возможных избирателей, несмотря на скользкие моменты.
"Течение" ("Flow"), реж. Гинтс Зильбалодис (12+)
Сюжет и главные персонажи. Постапокалиптический мир, переживший глобальное наводнение, маленькая лодка, безымянная чёрная кошка… Наш ли это мир и планета? — сложно сказать… Но даже это гуляющее само по себе животное в такой ситуации вынужденно объединиться с другими выжившими. В общем, детская сказка, превращенная напряжением эмоций в фильм-катастрофу.
Визуальный стиль и анимация. Мультфильм уникален CGI-анимацией и бездиалоговым визуальным стилем. Действия, тени и эмоции создают впечатление загадочности, а динамичные кадры добавляют к этому эффект полного эмоционального вовлечения зрителя. Знаете, когда дух перехватывает…
"Горизонты: Часть 1" ("Horizon: An American Saga - Chapter 1"), реж. Кевин Костнер (16+)
Сюжет и исторический контекст. Эпическая западная сага, воскрешающая период до и после Гражданской войны в США. Ярко отображено горечь колонизации, но и указано на необходимость расширения американского Запада. Различные персонажи, от переселенцев до коренных американцев — в киноленте вся Америка, её непокорный дух. Тихие проповеди, выстрелы и настоящая война…
Режиссерский стиль и значимость фильма. Кевин Костнер, уже известный своими работами в жанре вестерна, вновь вернулся к этой теме. Звезда кино и режиссуры неповторим: внимание к мелким деталям и одновременно масштабный подход к общему сюжету. Фильм важен как попытка переосмыслить многие западные жанры в контексте современных социальных и исторических взглядов.
Выбор Анны Стрельчук
Не отстала от своего коллеги на международном кинофестивале в мае и Анна Стрельчук — известная кинокритик. На неё особое впечатление произвели пять кинолент: "Субстанция", "Слухи", "Сентябрь говорит", "Быть Марией", "Девушка с иглой", а также:
"Это не я" ("C'est pas moi"), реж. Леос Каракс (16+)
Сюжет и стиль. Короткометражный фильм-автопортрет режиссёра. Одновременно и смелая экспериментальная лента, отражающая глубоко личное и рефлексивное путешествие Каракс через собственное творчество.
Темы и художественные приемы. Каракс включил в линии сюжета одержимость и жертвы, на которые приходится идти ради искусства, борьбу с собственными демонами. Для достижения яркого эффекта он использует необычное музыкальное сопровождение, фрагментарное повествование, метафорическое и символьное, сочетающее документальные кадры, сцены из предыдущих работ и новые, специально снятые эпизоды. Мозаичная структура, где каждый элемент дополняет общую картину.
"Птица" ("Bird"), реж. Андреа Арнольд (16+)
Сюжет и главные герои. История подростка Кары из неблагополучного района Лондона и её младшего брата Томми, которые вместе пытаются справиться с трудностями, вызванными безработицей и алкоголизмом матери.
Социальный контекст и реализм. Лента подчёркивает проблемы бедности и отсутствия перспектив у молодежи, реалистично отображая суровую действительность и повседневные испытания людей из низов.
"Все, что мы представляем как свет" ("All We Imagine as Light"), реж. Паял Кападия (16+)
Сюжет и главные герои. Не удивительно, что именно эта кинолента произвела столь сильное впечатление на обоих критиков. Только Индия растит чистых, сильных, незабываемых женщин, жизнь которых уже была описана выше.
Итоги Каннского кинофестиваля 2024 года
Выбор критиков, в том числе и Егора Москвитина с Анной Стрельчук, подчеркивает актуальность представленных картин. А полученные награды и признание подтверждают их художественную значимость.
Напомним! Основной приз этого фестиваля — Золотую пальмовую ветвь было вручено драме Шона Бэйкера "Анора", в программе "Особый взгляд" победила драма "Черный пес", а картина "Всё, что мы представляем как свет" выборола себе гран-при.
Лучшими актрисами выбраны девочки из фильма "Эмилия Перес" (16+), а также Джесси Племонс из киноленты "Виды доброты" (16+). Лучшей режиссурой признан фильм "Большое путешествие" (16+) от Мигеля Гомеш, а лучшим сценаристом Корали Фарж ("Вещество") (16+).
Вот пожалуй и всё. Оставайтесь с нами!
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