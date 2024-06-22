Запоминающаяся молодёжная драма, получившая в Каннах награду "Золотая камера" за режиссерский дебют.

Краткое описание сюжета. Сюжет о нелёгких отношениях 17-летней Сэм, которая отправляется в поход по Кэтскиллс вместе со своим отцом Крисом и его лучшим другом. Пару дней в лесу, в палатках, под дождём и с разговорами у костра по душам… Девушка переживает переходной возраст, а мужчины — кризис среднего. Смогут ли они с пониманием и выдержкой отнестись друг к другу или конфликт усугубится?

Основные темы и отличительные черты фильма. Главная тема — конфликт поколений и нелёгкие семейные отношения между отцом и дочерью. Многое не сказано прямо, а подразумевается "между строк". Минималистический фильм, с продуманными до мелочей деталями и тончайшей игрой актёров.

"Семя священного инжира" ("The Seed of the Sacred Fig"), реж. Мохаммад Расулоф (16+)