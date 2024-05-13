"Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями

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Иногда встреча с тем самым может оставить неизгладимые впечатления. И не всегда положительные, Девушки рассказали о том, как прошло их первое свидание - и об этом можно написать целую книгу.
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А какие у вас были неприятные ситуации во время свиданий?
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