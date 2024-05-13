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"Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями

"Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями

Автор:
13 мая 2024 16:06
Сообщество : Истории
Метки: Tinder   Прикол   жадные мужчины   истории   неудачное свидание   опыт   сайт знакомств   свидание   
1614
14

Иногда встреча с тем самым может оставить неизгладимые впечатления. И не всегда положительные, Девушки рассказали о том, как прошло их первое свидание - и об этом можно написать целую книгу.

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А какие у вас были неприятные ситуации во время свиданий?

Источник:

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Метки: Tinder   Прикол   жадные мужчины   истории   неудачное свидание   опыт   сайт знакомств   свидание   
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5  комментариев
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9k
Ysik 21 минуту назад
Вспомнился забавный случай из жизни. 3 курс универа, летние каникулы, отдыхаю дома у родителей. И тут сообщение от шикарной девушки, с которой познакомился на подработке в универе и за которой пытался ухаживать, но как-то безрезультатно: "я завтра буду в твоем городе проездом на два дня, если хочешь можем увидится". А у меня как раз родители уехали в командировку. Буквально пара сообщений и она согласилась остановится у меня. Увиделись, классно погуляли, вечером она приготовила ужин, я купил вино, достал диск с фильмом (не было тогда еще торрентов и т.д.) и ...... весь вечер она мне рассказывала о своей несчастной любви и давай реветь. Что я только не делал и все без результата, ни один мой подход и подкат не дал результата. До самого утра слушал и успокаивал ее. Спать пришлось на диване, кровать отдал ей. На следующий день погуляли и уже без особого энтузиазма проводил ее до поезда. На прощанье она меня обняла и сказала: "как жаль, что у нас с тобой вчера ничего не получилось, вот если бы ты...." и убежала в вагон. Надо было видеть мои изумленные глаза.
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2k
Ультратрахуил 13 минут назад
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60k
zloykoyot Полчаса назад
Хм, а чего они ожидали от встречи с теми, с кем познакомились хер знает где? Благородных рыцарей на белых/чёрных конях/меринах/бэхах/ягуарах?
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26k
sssss3 38 минут назад
Всё что описывают эти курвы это деньги и секс. Наверное ничего другого они не разумеют.....
Понимаете, фиксация памяти только на этом.
Как ей обидно за деньги, и как ей вдуть пытались....
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759
DuckTales 41 минуту назад
Ну ... бывает, наверно
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1673 поста (1625 в горячем)

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