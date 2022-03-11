Умер солист "Отпетых мошенников"

В августе прошлого года Вячеслав ушёл из группы из-за финансовых разногласий, которые у него возникли с другим солистом Сергеем Амораловым. По словам солиста, Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму денег, которую Зинуров надеялся вернуть через суд.



После ухода из коллектива Зинуров начал сольную карьеру под псевдонимом Том Хаос, но, как это часто случается, она не была успешной. Уже с октября артист сидел без концертов, из-за чего сильно переживал.



