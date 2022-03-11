Умер солист "Отпетых мошенников"

Том Хаос (Вячеслав Зинуров) был найден мертвым в своем подмосковном доме. Артисту было 50 лет.
По словам представителей музыканта, он не вышел на связь 10 марта, хотя в этот день у артиста было запланировано два интервью. Сестра Вячеслава также не могла до него дозвониться и попросила соседа Зинурова в Подмосковье выяснить, что случилось с братом. Мужчина зашел в дом и нашел тело артиста.
По словам директора музыканта, тот ничем не болел, хотя его друзья утверждают, что в последнее время Зинуров находился в подавленном состоянии. О причинах смерти пока ничего не известно, однако Телеграм-канал Baza утверждает, что Хаос покончил жизнь самоубийством.
В августе прошлого года Вячеслав ушёл из группы из-за финансовых разногласий, которые у него возникли с другим солистом Сергеем Амораловым. По словам солиста, Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму денег, которую Зинуров надеялся вернуть через суд.
После ухода из коллектива Зинуров начал сольную карьеру под псевдонимом Том Хаос, но, как это часто случается, она не была успешной. Уже с октября артист сидел без концертов, из-за чего сильно переживал.
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Напомним, группа "Отпетые мошенники"была создана в 1996 году. Участниками коллектива были также Гарик Богомазов и Сергей Аморалов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Зрители знают группу по популярным хитам «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки» и т.д.
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А руками он работать не пробовал?
Интересно, а что он соло пел?
Получается несчастный случай. Хотя там другие музыканты.