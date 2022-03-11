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Умер солист "Отпетых мошенников"

Умер солист "Отпетых мошенников" (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 07:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зинуров   видео   отпетые мошенники   смерть   умер   шоу бизнес   
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Том Хаос (Вячеслав Зинуров) был найден мертвым в своем подмосковном доме. Артисту было 50 лет.

По словам представителей музыканта, он не вышел на связь 10 марта, хотя в этот день у артиста было запланировано два интервью. Сестра Вячеслава также не могла до него дозвониться и попросила соседа Зинурова в Подмосковье выяснить, что случилось с братом. Мужчина зашел в дом и нашел тело артиста.


По словам директора музыканта, тот ничем не болел, хотя его друзья утверждают, что в последнее время Зинуров находился в подавленном состоянии. О причинах смерти пока ничего не известно, однако Телеграм-канал Baza утверждает, что Хаос покончил жизнь самоубийством.


В августе прошлого года Вячеслав ушёл из группы из-за финансовых разногласий, которые у него возникли с другим солистом Сергеем Амораловым. По словам солиста, Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму денег, которую Зинуров надеялся вернуть через суд.

После ухода из коллектива Зинуров начал сольную карьеру под псевдонимом Том Хаос, но, как это часто случается, она не была успешной. Уже с октября артист сидел без концертов, из-за чего сильно переживал.


Напомним, группа "Отпетые мошенники"была создана в 1996 году. Участниками коллектива были также Гарик Богомазов и Сергей Аморалов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Зрители знают группу по популярным хитам «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки» и т.д.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Зинуров   видео   отпетые мошенники   смерть   умер   шоу бизнес   
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14  комментариев
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
один из отпетых мошенников таковым и оказался, пророческое название.
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25k
Сергей 53 секунды назад
Повесился он.
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2k
Edyan Минуту назад
интересно, а его в церкви отпевать будут, или он и так уже отпетый???))) на самом деле пофиг, не скажу, что я как-то огорчен его кончиной, мир без его "творчества" ничего не потерял
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50k
zloykoyot Полчаса назад
Что он за человек был - не знаю. Как певец - никакой, как и вся группа. Если самоубийство, то причина ясна - тот случай, когда осознал что тебе полтинник, а ты нахер никому не впёрся и все твои сомнительные заслуги никто уже не помнит.
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27k
СпящийКрасавец Час назад
Уже с октября артист сидел без концертов, из-за чего сильно переживал.
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А руками он работать не пробовал?
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4k
Наталья Час назад
Печально
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6k
Кирилл 3 часа назад
Эх... в целом хорошая группа была.
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