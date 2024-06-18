В Японии зафиксирован всплеск смертельной бактериальной инфекции

В Стране восходящего солнца растёт число случаев смертельно опасного заболевания, вызываемого "плотоядной бактерией". Гемолитический стрептококк группы А способен убить человека за 48 часов.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, за несколько месяцев этого года уже выявлено 977 случаев заражения, что превысило прошлогодний рекорд - 941.
Стрептококк группы А обычно вызывает лёгкие инфекции, такие как фарингит. Однако некоторые штаммы могут приводить к страшным осложнениям: лихорадка, снижение артериального давления, проблемы с дыханием, некроз конечностей, полиорганная недостаточность.
Люди старше 50 лет наиболее уязвимы.
"Большинство смертей происходит в течение 48 часов, - рассказывает профессор Кен Кикучи. - Утром появляется отёк стопы, к полудню он может распространиться на колено, и через считанные часы человек умирает".
В конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости в Ирландии, Франции, Швеции и Нидерландах. Ситуация ухудшилась после ослабления мер по борьбе с COVID-19.
"При нынешних темпах к концу года может быть выявлено до 2500 случаев заболевания, а уровень смертности составит ужасающие 30%", - предупредил Кикучи.
"Мы можем укрепить иммунитет, если будем постоянно подвергаться воздействию бактерий. Но этот механизм отсутствовал во время пандемии коронавируса, и это может быть одной из причин резкого роста заболеваемости".
Профессор напомнил о гигиене рук и обработке ран.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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