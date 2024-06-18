В Японии зафиксирован всплеск смертельной бактериальной инфекции

Стрептококк группы А обычно вызывает лёгкие инфекции, такие как фарингит. Однако некоторые штаммы могут приводить к страшным осложнениям: лихорадка, снижение артериального давления, проблемы с дыханием, некроз конечностей, полиорганная недостаточность.

Люди старше 50 лет наиболее уязвимы.

"Большинство смертей происходит в течение 48 часов, - рассказывает профессор Кен Кикучи. - Утром появляется отёк стопы, к полудню он может распространиться на колено, и через считанные часы человек умирает".