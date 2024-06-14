15 примеров экстравагантных бровей, о которых ни в сказке сказать, ни пером описать

Некоторые девушки, желая стать прекраснее, порой настолько сильно перегибают палку с креативом в оформлении бровей, что превращаются в настоящих Гринчей или инопланетянок.
Наверное, эта девушка пыталась нарисовать идеальные брови, но не смогла вовремя остановиться.
Будем надеяться, что эти брови можно беспрепятственно удалить. А если нет, то остаётся только мужественно смириться.
Если бы Арья Старк жила в современной/реальной жизни?
Её брови хотели развестись, но не могли позволить себе отдалиться друг от друга.
Так оформлять свои брови — настоящее, суровое преступление!
Злодейский вайб!
У этой девушки явно есть фобия моноброви, поэтому свои брови она решила держать максимально далеко друг от друга.
Теперь эта девушка выглядит, как ходячая карикатура. Однако стоит отдать должное — брови у неё уложены на высшем уровне!
Тот самый момент, когда времени на макияж не было, а выходить на улицу не накрашенной ты совсем не привыкла.
Источник:
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