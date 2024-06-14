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15 примеров экстравагантных бровей, о которых ни в сказке сказать, ни пером описать

15 примеров экстравагантных бровей, о которых ни в сказке сказать, ни пером описать

Автор:
14 июня 2024 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   брови   вволосы   внешность   девушки   красота   уход   
1523
16

Некоторые девушки, желая стать прекраснее, порой настолько сильно перегибают палку с креативом в оформлении бровей, что превращаются в настоящих Гринчей или инопланетянок.

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Наверное, эта девушка пыталась нарисовать идеальные брови, но не смогла вовремя остановиться.

Будем надеяться, что эти брови можно беспрепятственно удалить. А если нет, то остаётся только мужественно смириться.

Если бы Арья Старк жила в современной/реальной жизни?

Её брови хотели развестись, но не могли позволить себе отдалиться друг от друга.

Так оформлять свои брови — настоящее, суровое преступление!

Злодейский вайб!

У этой девушки явно есть фобия моноброви, поэтому свои брови она решила держать максимально далеко друг от друга.

Теперь эта девушка выглядит, как ходячая карикатура. Однако стоит отдать должное — брови у неё уложены на высшем уровне!

Тот самый момент, когда времени на макияж не было, а выходить на улицу не накрашенной ты совсем не привыкла.

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Метки: Юмор   брови   вволосы   внешность   девушки   красота   уход   
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16k
Ivan 47 минут назад
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273
ya da 5 минут назад
Нигра самая четкая, без заморочек, карандашом две полоски и з@ебца
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5k
grigorenko vladislav 36 минут назад
Это брови? Это жалкие попытки подражания непревзойдённому образцу!
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7k
hhwost 53 минуты назад
спасибо, поблевал.
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939
Warlocktv 57 минут назад
На последнем фото точно "она", а не "он"?
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1885 постов (1597 в горячем)

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