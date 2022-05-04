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Гаремы в современном мире, где девушкам жилось несладко

Гаремы в современном мире, где девушкам жилось несладко

Автор:
04 мая 2022 10:55
Сообщество : Истории
Метки: гарем   интересное   история   современный гарем   современный мир   султан   фото   
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Несколько веков назад гаремы были обыденной рутиной в странах Востока. Многие родители были рады отдать свою дочь в гарем, ведь там она могла получить образование, приобрести опыт и удачно выйти замуж за визиря или служителя султана. Сейчас для нас гаремы — это просто картинка на телеэкране. Благодаря сериалу "Великолепный век" гаремы даже приобрели романтизм. Многие женщины мечтали оказаться на месте Хюррем Султан. Впрочем, это возможно.

Вот только романтики в этом абсолютно никакой. Сейчас в странах Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Африки некоторые правители до сих пор содержат сотни наложниц. Далеко не все из них живут как королевы. Чаще всего в таких гаремах процветает насилие и принуждение. Надо ли говорить, что реальных фотографий в сети конечно нет.

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Самый большой гарем в мире по сообщениям СМИ имеет пират (и политик) Бен Бела, грабящий суда в Южно-Китайском море вблизи Малайзии. В его дворце находится около 900 наложниц. На публике он появляется со своей женой, но в СМИ Малайзии то и дело проскакивают подробности его личной жизни.

В гареме Бен Белы девушки содержатся насильно. Чаще всего их захватывали именно в Малайзии. Туристок крали, забирали у них документы и дарили знаменитому пирату. Условия содержания девушек ужасны. Комнаты напоминают казармы, никаких дворов и райских садов. Женщин используют не только для интимных утех. Они шьют, убираются, работают и ухаживают за детьми. С особо строптивыми поступали жёстко. Поесть хорошо можно было только в присутствии «султана», когда он звал к себе на ночь.

Выбраться из такого "гарема" просто невозможно. Да и гаремом эту тюрьму называет только сам пират.

В отличие от жестокого пирата, в гареме одного из самых богатых людей в мире живётся просто сказочно. О жизни Брунея Хассанал Болкиах ходят легенды: у него дворец с двумя тысячами комнат, зал для банкетов на 5 000 человек, собственная мечеть, 5 бассейнов, гараж на 100 машин и 700 личных наложниц. В гарем этого султана хотят попасть многие.

В частности, в нём оказалась «Мисс Америка-92» — Шэннон Маркетик. Девушке предложили работу и она согласилась. Вместо работы, правда, её заточили в гарем. Никто спать с султаном её не принуждал. Через три месяца красавицу отпустили и дали с собой 100000 долларов и колье с бриллиантами.

Женщины Брунея Хассанал Болкиах — его гордость. Мало с кем из них он спит, чаще всего девушки танцуют для него или просто радуют глаз.

Однако сбежать из этого гарема тоже не просто. Он очень хорошо охраняется и никого к дамам не допускают. Сбежавших женщин могут наказать, но об этом никто не говорит. По словам Шэннон Маркетик, некоторые строптивые дамы просто исчезали.

Знаменитые гаремы кончились. Теперь речь пойдёт о гаремах, чьи секреты до сих пор не раскрыты. Один из таких - гарем Саддама Хусейна. В нём было около 500 женщин разных возрастов и национальностей. Как женщины попадали в гарем – неизвестно по сей день. Что с ними делали там — тоже. После смерти Саддама всех наложниц отпустили, только идти им было некуда. Ни денег, ни жилья, ни семьи у них не было. Многие просто умерли бездомными. Те, кто выжил, хранят молчание.

Гарем наркобарона Пабло Эскобара представлял собой настоящий городок с павильонами, прогулочными парками и искусственными прудами, где плавали лебеди. В гареме жило около 400 женщин. Городок тщательно охранялся, а после смерти хозяина многих женщины продали в публичные дома. О жизни этих дам тоже мало что известно. Говорят, Пабло не следил за своими дамами и охранники городка часто этим пользовались.

Самая благоприятная судьба ждала наложниц короля Марокко Хасана II. Он редко туда захаживал, был занят политикой и содержал гарем только ради интереса. После смерти короля в 1990 году на престол взошёл его сын Мохаммед VI. Сын распустил красавиц отца, дав каждой денег и дом.

Гарем Хасана II - самый малоизвестный гарем, о котором известно только по слухам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гарем   интересное   история   современный гарем   современный мир   султан   фото   
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18  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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4k
Enigma Kuutar Час назад
вот в такой гарем я б не отказалась )))
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105
Baby Aleksandr 13 минут назад
Ага,знавала я пару японок. Сейчас тебе-покорные,молчаливые. Это я терплю и пироги пеку,а Юрико этого делать не собирается. Там никто молчать не будет,такой разгон дают за лишнюю потраченную йену или валяющиеся носок-мы рядом не стояли. И если надо-там и ремнем погонять могут,и к родителям из его же квартиры выпереть с вещами,и питания лишить на неопределенный срок,я не скажу про секс. Там это давно разменная монета у семейных пар. Мужику могут и голову пробить-и он смолчит. Да и вообще -он может в гардеробе один костюм для работы иметь,и один комплект для повседневной жизни,а у неё -целая гардеробная,и ей мало. Так же и с деньгами -это счёт мой,а это-наш. То есть у мужчин нет ничего. А разводиться это настолько дорого,что проще терпеть,пока кто-то один... Ну, помрёт, вобщем. Так что не всё так просто у них в Стране Восходящего Солнца.
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105
Baby Феникс 9 минут назад
Бывали мы в той Японии,по работе правда,но зато несколько раз. Страна контрастов,знаете ли.
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Baby kovalev908424 8 минут назад
Потому что не японка. Японка сама так мужу по шее наваливает,что я те дам!
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11k
Алексей 2 часа назад
Мели Емеля,твоя неделя
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13k
FatZilla 2 часа назад
Когда у них время находилось на этих баб? Один наркобарон, султан, пират - у каждого дел до кучи, наверняка. Я бы даже вторую не хотел себе подругу, слишком хлопотно да и лениво.
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105
Baby Rubiroid_47 10 минут назад
Да. Это верно. У них и девиз свой есть -"Никогда не пробуй наркоту,если это твой бизнес".
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12k
Konstantin 3 часа назад
Сегодня день офигительных историй что ли...
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