Гаремы в современном мире, где девушкам жилось несладко

Несколько веков назад гаремы были обыденной рутиной в странах Востока. Многие родители были рады отдать свою дочь в гарем, ведь там она могла получить образование, приобрести опыт и удачно выйти замуж за визиря или служителя султана. Сейчас для нас гаремы — это просто картинка на телеэкране. Благодаря сериалу "Великолепный век" гаремы даже приобрели романтизм. Многие женщины мечтали оказаться на месте Хюррем Султан. Впрочем, это возможно.
Вот только романтики в этом абсолютно никакой. Сейчас в странах Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Африки некоторые правители до сих пор содержат сотни наложниц. Далеко не все из них живут как королевы. Чаще всего в таких гаремах процветает насилие и принуждение. Надо ли говорить, что реальных фотографий в сети конечно нет.
Самый большой гарем в мире по сообщениям СМИ имеет пират (и политик) Бен Бела, грабящий суда в Южно-Китайском море вблизи Малайзии. В его дворце находится около 900 наложниц. На публике он появляется со своей женой, но в СМИ Малайзии то и дело проскакивают подробности его личной жизни.
В гареме Бен Белы девушки содержатся насильно. Чаще всего их захватывали именно в Малайзии. Туристок крали, забирали у них документы и дарили знаменитому пирату. Условия содержания девушек ужасны. Комнаты напоминают казармы, никаких дворов и райских садов. Женщин используют не только для интимных утех. Они шьют, убираются, работают и ухаживают за детьми. С особо строптивыми поступали жёстко. Поесть хорошо можно было только в присутствии «султана», когда он звал к себе на ночь.
Выбраться из такого "гарема" просто невозможно. Да и гаремом эту тюрьму называет только сам пират.
В отличие от жестокого пирата, в гареме одного из самых богатых людей в мире живётся просто сказочно. О жизни Брунея Хассанал Болкиах ходят легенды: у него дворец с двумя тысячами комнат, зал для банкетов на 5 000 человек, собственная мечеть, 5 бассейнов, гараж на 100 машин и 700 личных наложниц. В гарем этого султана хотят попасть многие.
В частности, в нём оказалась «Мисс Америка-92» — Шэннон Маркетик. Девушке предложили работу и она согласилась. Вместо работы, правда, её заточили в гарем. Никто спать с султаном её не принуждал. Через три месяца красавицу отпустили и дали с собой 100000 долларов и колье с бриллиантами.
Женщины Брунея Хассанал Болкиах — его гордость. Мало с кем из них он спит, чаще всего девушки танцуют для него или просто радуют глаз.
Однако сбежать из этого гарема тоже не просто. Он очень хорошо охраняется и никого к дамам не допускают. Сбежавших женщин могут наказать, но об этом никто не говорит. По словам Шэннон Маркетик, некоторые строптивые дамы просто исчезали.
Знаменитые гаремы кончились. Теперь речь пойдёт о гаремах, чьи секреты до сих пор не раскрыты. Один из таких - гарем Саддама Хусейна. В нём было около 500 женщин разных возрастов и национальностей. Как женщины попадали в гарем – неизвестно по сей день. Что с ними делали там — тоже. После смерти Саддама всех наложниц отпустили, только идти им было некуда. Ни денег, ни жилья, ни семьи у них не было. Многие просто умерли бездомными. Те, кто выжил, хранят молчание.
Гарем наркобарона Пабло Эскобара представлял собой настоящий городок с павильонами, прогулочными парками и искусственными прудами, где плавали лебеди. В гареме жило около 400 женщин. Городок тщательно охранялся, а после смерти хозяина многих женщины продали в публичные дома. О жизни этих дам тоже мало что известно. Говорят, Пабло не следил за своими дамами и охранники городка часто этим пользовались.
Самая благоприятная судьба ждала наложниц короля Марокко Хасана II. Он редко туда захаживал, был занят политикой и содержал гарем только ради интереса. После смерти короля в 1990 году на престол взошёл его сын Мохаммед VI. Сын распустил красавиц отца, дав каждой денег и дом.
Гарем Хасана II - самый малоизвестный гарем, о котором известно только по слухам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот у меня подруга жены мужа брата до свадьбы купалась в плюшках, а после рождения дочки стала практически служанкой семьи мужа. Муж легально ходит по кабакам не просыхая от водки и только изредка уделяет внимание "жене". У них (у русских) это , оказывается, в порядке вещей. В Тюмень в гости к родителям муж принципиально не отпускает. Даже без ребенка. Короче, как по мне, так сомнительное "семейное счастье".
Вот такой они этот народ - русские...