Гаремы в современном мире, где девушкам жилось несладко

Самый большой гарем в мире по сообщениям СМИ имеет пират (и политик) Бен Бела, грабящий суда в Южно-Китайском море вблизи Малайзии. В его дворце находится около 900 наложниц. На публике он появляется со своей женой, но в СМИ Малайзии то и дело проскакивают подробности его личной жизни.

В гареме Бен Белы девушки содержатся насильно. Чаще всего их захватывали именно в Малайзии. Туристок крали, забирали у них документы и дарили знаменитому пирату. Условия содержания девушек ужасны. Комнаты напоминают казармы, никаких дворов и райских садов. Женщин используют не только для интимных утех. Они шьют, убираются, работают и ухаживают за детьми. С особо строптивыми поступали жёстко. Поесть хорошо можно было только в присутствии «султана», когда он звал к себе на ночь.

Выбраться из такого "гарема" просто невозможно. Да и гаремом эту тюрьму называет только сам пират.