Мужские гаремы: как это было

Многие слышали про женские гаремы, однако практически ничего про мужские. В данном посте вы узнаете немного о мужских гаремах и о том, как жилось их обитателям.
Миру хорошо известна практика женских гаремов, когда при дворе могущественного султана или императора жили от нескольких десятков до несколько тысяч наложниц. Некоторые из них становились, пусть и не единственными, зато законными супругами правителя со всеми вытекающими правами и обязанностями.
Другие же до конца своих дней оставались в статусе любовниц, и единственное их предназначение заключалось в плотских утехах. До третьих же у правителя и вовсе могли не дойти руки – уж слишком много наложниц в гареме и слишком мало свободного времени, которое в первую очередь необходимо было уделять законным женам.
В целом, такое явление как женский гарем уже давно не является чем-то удивительным. По сути, даже в некоторых странах современного мира разрешено многоженство, согласно которому мужчина может вступать в брак столько раз, сколько женщин он сможет прокормить и обеспечить. Факты о женских гаремах встречаются в истории не единожды; женские гаремы упоминаются в художественной литературе и кинематографе; о женских гаремах известно многим...в отличие от мужских.
В некоторых культурах прошлого мужские гаремы тоже имели место быть. Практика многомужества (звучит, конечно, так себе, но уж как есть) существовала в Южной Америке, в Индии, Непале, Малайзии, Тибете и в некоторых африканских племенах. Однако между женскими и мужскими гаремами существовала одна принципиальная разница.
Женские гаремы, чаще всего, существовали ради забавы правителя, желавшего иметь в своем распоряжении как можно больше прекрасных женщин. Крайне редко женские гаремы носили какой-то практичный характер: например, если у жены правителя не получалось забеременеть, а наследник был необходим, то родить его могла одна из наложниц.
А вот мужские гаремы считались отнюдь не прихотью, а самой настоящей необходимостью. Ученые установили, что в природе самки, спаривающиеся со многими самцами, имели более жизнеспособное потомство. Детеныши рождались более крупными и здоровыми, быстрее развивались, не болели и дольше жили. Поэтому, если женщина хотела иметь здоровых, сильных и крепких детей, способных в дальнейшем продолжить род, ей было необходимо иметь рядом с собой двух и более мужей. И, кстати, такая форма брака, если по-научному, называется полиандрия.
Существует два вида полиандрии – родственная и неродственная. Родственная полиандрия чаще всего встречалась в бедных семьях, и чтобы не делить и без того скудное имущество, братья женились на одной и, чаще всего, состоятельной женщине. Такой брак позволял братьям оставаться жить в одном доме, сохранить землю и совместно вести хозяйство.
Неродственная же полиандрия, как следует из названия, относится к совершенно незнакомым между собой мужчинам, единственным объединяющим фактором которых становилась женщина, на которой они женились. Чаще всего эта женщина также обладала высоким социальным статусом и отличалась хорошим положением в обществе, а это значит, что она сама выбирала себе мужей и определяла их количество. Мужчины в такой семье делили между собой не только домашние обязанности, но и очередность доступа к телу жены.
Обычно многомужество вынуждало женщину выполнять свои супружеские обязанности каждую ночь, а то и несколько раз за ночь. Поэтому детей в таких браках рождалось достаточно много. И, к слову, дети считались общими и воспитывались всеми членами семьи, поскольку выяснить, кто точно являлся отцом того или иного ребенка в те времена не представлялось возможным. Это сегодня есть спасительный тест ДНК, а тогда все дети были общими, а значит родными.
Так, с многомужеством разобрались, едем дальше. Мужские гаремы как явление обозначились еще в Древнем Шумере, хотя и не в слишком позитивном контексте. Согласно указу лагашского энси Уруинимгины, женщинам категорически запрещалось иметь нескольких мужей. В противном случае их ждало наказание в виде побития камнями. Однако в то же время в священном для индуистов древнем эпосе Махабхарате встречается как минимум один пример упоминания многомужества, когда Драупади была выдана замуж сразу за пятерых братьев из рода Пандавов.
Упоминаются мужские гаремы и в истории древней Мидии – государства, которое существовало на территории современного Ирана в 7-6 вв. до н.э. Согласно законам этого государства женщине разрешалось иметь нескольких (не более 4-х) мужей одновременно.
А в раннесредневековой державе Эфталитов, которая в 5-7 вв. располагалась на территории современных Средней Азии, Афганистана и Северной Индии, полиандрия было не просто общепринятым, но и узаконенным на официальном уровне явлением. Женщина, являющаяся обладательницей нескольких мужей, носила специальную шапку с рогами, где количество рогов соответствовало количеству ее законных супругов.
Существовали мужские гаремы и в Нигерии, особенно на севере страны в племени Иригве. Женщины этого племени традиционно имели нескольких супругов, которых называли «сомужья». Случаи полиандрии встречались и среди масаев в Кении и северной Танзании, а женщины полинезийских племён, проживавших на островах Океании и являвшихся представительницами правящей элиты, и вовсе могли похвастаться полноценными мужскими гаремами со всеми вытекающими последствиями.
К слову, многомужество было распространено и среди гуанчей – жителей Канарских островов. Правда, их история с мужскими гаремами канула в лету ровно в тот момент, когда этот народ был полностью истреблен испанцами.
Так что, это сегодня женщина, встречающаяся одновременно с несколькими мужчинами, считается распутной и даже падшей. А в прошлые столетия подобная практика была очень даже распространенным явлением. И, надо сказать, далеко не всегда мужские гаремы были необходимостью (хотя изначально задумывалось так).
Источник:
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Автору спасибо за статью
записала. Буду любителям телегонии рассказывать
Тора, Берейшит.
1 Вот родословная Адама, с того дня в который сотворил Элоhим человека, отображением славы Элоhим Он создал его.
2 Мужчиной и женщиной, сотворил их и благословил их, и нарек им имя Адам (человек) в день сотворения их.
3 И жил Адам сто тридцать лет, и родил по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шэйт.
4 И было дней Адама после рождения им Шэйта восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей.
5 И было всех дней жизни Адама девятьсот тридцать лет; и он умер.
6 И жил Шэйт сто пять лет, и родил Эноша,
7 И жил Шэйт по рождении им Эноша восемьсот семь лет, и родил сынов и дочерей.
8 И было всех дней Шэйта девятьсот двенадцать лет; и он умер.
9 И жил Энош девяносто лет, и родил Кэйнана.
10 И жил Энош по рождении им Кэйнана восемьсот пятнадцать лет, и родил сынов и дочерей.
11 И было всех дней Эноша девятьсот пять лет; и он умер.
12 И жил Кэйнан семьдесят лет, и родил Маалалэйла.
13 И жил Кэйнан по рождении им Маалалэйла восемьсот сорок лет, и родил сынов и дочерей.
14 И было всех дней Кэйнана девятьсот десять лет; и он умер.
15 И жил Маалалэйл шестьдесят пять лет, и родил Йэрэда.
16 И жил Маалалэйл по рождении им Йэрэда восемьсот тридцать лет, и родил сынов и дочерей.
17 И было всех дней Маалалэйла восемьсот девяносто пять лет; и он умер.
18 И жил Йэрэд сто шестьдесят два года, и родил Ханоха.
19 И жил Йэрэд по рождении им Ханоха восемьсот лет, и родил сынов и дочерей.
20 И было всех дней Йэрэда девятьсот шестьдесят два года; и он умер....