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Мужские гаремы: как это было

Мужские гаремы: как это было

Автор:
20 июля 2023 07:24
Метки: в мире   гарем   интересно   народы   традиции   факты   
1510
16

Многие слышали про женские гаремы, однако практически ничего про мужские. В данном посте вы узнаете немного о мужских гаремах и о том, как жилось их обитателям.

Миру хорошо известна практика женских гаремов, когда при дворе могущественного султана или императора жили от нескольких десятков до несколько тысяч наложниц. Некоторые из них становились, пусть и не единственными, зато законными супругами правителя со всеми вытекающими правами и обязанностями.

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Другие же до конца своих дней оставались в статусе любовниц, и единственное их предназначение заключалось в плотских утехах. До третьих же у правителя и вовсе могли не дойти руки – уж слишком много наложниц в гареме и слишком мало свободного времени, которое в первую очередь необходимо было уделять законным женам.

В целом, такое явление как женский гарем уже давно не является чем-то удивительным. По сути, даже в некоторых странах современного мира разрешено многоженство, согласно которому мужчина может вступать в брак столько раз, сколько женщин он сможет прокормить и обеспечить. Факты о женских гаремах встречаются в истории не единожды; женские гаремы упоминаются в художественной литературе и кинематографе; о женских гаремах известно многим...в отличие от мужских.

В некоторых культурах прошлого мужские гаремы тоже имели место быть. Практика многомужества (звучит, конечно, так себе, но уж как есть) существовала в Южной Америке, в Индии, Непале, Малайзии, Тибете и в некоторых африканских племенах. Однако между женскими и мужскими гаремами существовала одна принципиальная разница.

Женские гаремы, чаще всего, существовали ради забавы правителя, желавшего иметь в своем распоряжении как можно больше прекрасных женщин. Крайне редко женские гаремы носили какой-то практичный характер: например, если у жены правителя не получалось забеременеть, а наследник был необходим, то родить его могла одна из наложниц.

А вот мужские гаремы считались отнюдь не прихотью, а самой настоящей необходимостью. Ученые установили, что в природе самки, спаривающиеся со многими самцами, имели более жизнеспособное потомство. Детеныши рождались более крупными и здоровыми, быстрее развивались, не болели и дольше жили. Поэтому, если женщина хотела иметь здоровых, сильных и крепких детей, способных в дальнейшем продолжить род, ей было необходимо иметь рядом с собой двух и более мужей. И, кстати, такая форма брака, если по-научному, называется полиандрия.

Существует два вида полиандрии – родственная и неродственная. Родственная полиандрия чаще всего встречалась в бедных семьях, и чтобы не делить и без того скудное имущество, братья женились на одной и, чаще всего, состоятельной женщине. Такой брак позволял братьям оставаться жить в одном доме, сохранить землю и совместно вести хозяйство.

Неродственная же полиандрия, как следует из названия, относится к совершенно незнакомым между собой мужчинам, единственным объединяющим фактором которых становилась женщина, на которой они женились. Чаще всего эта женщина также обладала высоким социальным статусом и отличалась хорошим положением в обществе, а это значит, что она сама выбирала себе мужей и определяла их количество. Мужчины в такой семье делили между собой не только домашние обязанности, но и очередность доступа к телу жены.

Обычно многомужество вынуждало женщину выполнять свои супружеские обязанности каждую ночь, а то и несколько раз за ночь. Поэтому детей в таких браках рождалось достаточно много. И, к слову, дети считались общими и воспитывались всеми членами семьи, поскольку выяснить, кто точно являлся отцом того или иного ребенка в те времена не представлялось возможным. Это сегодня есть спасительный тест ДНК, а тогда все дети были общими, а значит родными.

Так, с многомужеством разобрались, едем дальше. Мужские гаремы как явление обозначились еще в Древнем Шумере, хотя и не в слишком позитивном контексте. Согласно указу лагашского энси Уруинимгины, женщинам категорически запрещалось иметь нескольких мужей. В противном случае их ждало наказание в виде побития камнями. Однако в то же время в священном для индуистов древнем эпосе Махабхарате встречается как минимум один пример упоминания многомужества, когда Драупади была выдана замуж сразу за пятерых братьев из рода Пандавов.

Упоминаются мужские гаремы и в истории древней Мидии – государства, которое существовало на территории современного Ирана в 7-6 вв. до н.э. Согласно законам этого государства женщине разрешалось иметь нескольких (не более 4-х) мужей одновременно.

А в раннесредневековой державе Эфталитов, которая в 5-7 вв. располагалась на территории современных Средней Азии, Афганистана и Северной Индии, полиандрия было не просто общепринятым, но и узаконенным на официальном уровне явлением. Женщина, являющаяся обладательницей нескольких мужей, носила специальную шапку с рогами, где количество рогов соответствовало количеству ее законных супругов.

Существовали мужские гаремы и в Нигерии, особенно на севере страны в племени Иригве. Женщины этого племени традиционно имели нескольких супругов, которых называли «сомужья». Случаи полиандрии встречались и среди масаев в Кении и северной Танзании, а женщины полинезийских племён, проживавших на островах Океании и являвшихся представительницами правящей элиты, и вовсе могли похвастаться полноценными мужскими гаремами со всеми вытекающими последствиями.

К слову, многомужество было распространено и среди гуанчей – жителей Канарских островов. Правда, их история с мужскими гаремами канула в лету ровно в тот момент, когда этот народ был полностью истреблен испанцами.

Так что, это сегодня женщина, встречающаяся одновременно с несколькими мужчинами, считается распутной и даже падшей. А в прошлые столетия подобная практика была очень даже распространенным явлением. И, надо сказать, далеко не всегда мужские гаремы были необходимостью (хотя изначально задумывалось так).

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Метки: в мире   гарем   интересно   народы   традиции   факты   
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6  комментариев
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1k
surgy Час назад
Извиняюсь, но других ассоциаций многомужеству не вижу!
Автору спасибо за статью
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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
"Ученые установили, что в природе самки, спаривающиеся со многими самцами, имели более жизнеспособное потомство. [...]Поэтому, если женщина хотела иметь здоровых, сильных и крепких детей, способных в дальнейшем продолжить род, ей было необходимо иметь рядом с собой двух и более мужей"
записала. Буду любителям телегонии рассказывать
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31k
Григорий Полчаса назад
Угу... вот так голова заболела и вся семья разочарована)
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5k
Горожанин Час назад
Евреи таки в теме - у них национальность по материнской линии передается)
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Себастьян Перейра

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