Мужские гаремы: как это было

Неродственная же полиандрия, как следует из названия, относится к совершенно незнакомым между собой мужчинам, единственным объединяющим фактором которых становилась женщина, на которой они женились. Чаще всего эта женщина также обладала высоким социальным статусом и отличалась хорошим положением в обществе, а это значит, что она сама выбирала себе мужей и определяла их количество. Мужчины в такой семье делили между собой не только домашние обязанности, но и очередность доступа к телу жены.