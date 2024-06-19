25 милейших животных, которых просто нельзя было не сфотографировать

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Смотреть на фотографии очаровательных котят, собак и других домашних (или не очень) животных полезно для здоровья! Вот коллекция снимков, которая гарантированно вызовет улыбку на вашем лице.
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4. «4 года назад я пытался покончить с жизнью. Этот малыш — одна из тех вещей, которые спасли мне жизнь. Жизнь может быть тяжелой, но в ней так много прекрасного»
10. «Это любимое время года Мерле - пора размножения уток и гусей. Он обожает всех своих пушистых малышей и всегда очень внимательно следит за хищными птицами»
19. «Возможно, вам трудно в это поверить, но этот кот — мой коллега. Я работаю в компании по продаже товаров для домашних животных, и мистер Кот — эксклюзивная модель для рекламных изображений нашей продукции»
«Он также следит за нашей работой и присматривает за нами, когда мы ходим в туалет. Его зовут Юки».
20. «Моему сыну сегодня три дня, вчера мы привезли его домой. Наш пес Зуко присматривает за ним и не спускает с него глаз с тех пор»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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