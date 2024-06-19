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25 милейших животных, которых просто нельзя было не сфотографировать

25 милейших животных, которых просто нельзя было не сфотографировать

Автор:
19 июня 2024 14:56
Сообщество : Животные
Метки: для настроения   для поднятия настроения   домашние животные   животные   милые животные   милые создания   мимими   пушистики   
927
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Смотреть на фотографии очаровательных котят, собак и других домашних (или не очень) животных полезно для здоровья! Вот коллекция снимков, которая гарантированно вызовет улыбку на вашем лице.

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«Он также следит за нашей работой и присматривает за нами, когда мы ходим в туалет. Его зовут Юки».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: для настроения   для поднятия настроения   домашние животные   животные   милые животные   милые создания   мимими   пушистики   
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1  комментарий
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веселый просто 6 минут назад
А это моя Моника
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1901 пост (1816 в горячем)

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