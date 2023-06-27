20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

Домашние питомцы — это не просто какой-то там милый зверёк, обитающий с вами под одной крышей! Со временем, эти ребята становятся настоящими членами семьи. И, конечно же, как и любого своего близкого, нам хочется их побаловать какими-то приятными штуками.

Когда жизнь даёт тебе лимоны