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20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

Автор:
27 июня 2023 07:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: добро   домашние животные   животные   подарок   позитив   своими руками   
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Пользователи сети поделились интересными и душевными подарками, которые они сделали для своих пушистых любимцев.

Домашние питомцы — это не просто какой-то там милый зверёк, обитающий с вами под одной крышей! Со временем, эти ребята становятся настоящими членами семьи. И, конечно же, как и любого своего близкого, нам хочется их побаловать какими-то приятными штуками.

Когда жизнь даёт тебе лимоны

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Я сделала маленький лимонадный лоток для своего хомяка.

«Я связала галстук-бабочку своему красавчику»

Интересно, пёселя зовут Гарри?

Я сделал собачий домик под лестницей.

«Я сделала настоящее кошачье дерево для двух своих кошариков»

Кто проживает на дне океана?

Я сделал домик для своей собаки в стиле «Губка Боб» из картона и папье-маше.

Теперь любимец в тепле

Я связала радужный свитер для своей змейки Сапфо.

Царское место

Сделал своему 17-летнему королю Артуру железный трон из картона.

Поилка для пчёл

Заметила, что каждый раз, когда я поливала растения, пчёлы пили воду, которая оставалась на земле. Поэтому я сделала пчелиную ванну-поилку из миски и камней. Теперь они толпятся вокруг, пьют и жужжат. Они стали моими милыми маленькими друзьями!

Оригинальное спальное место

Может быть и не идеально, но я горжусь кошачьей лежанкой, сделанной своими руками.

Игрушка с секретиком

Я сделала большую кошачью игрушку с кошачьей мятой!

Кружевной воротничок

Ажурный ошейник крючком для кошки или маленькой собачки.

Ближе к природе

Небольшая кошачья когтеточка, которую я сделала пару месяцев назад.

Лестница для старого друга

Моя старенькая собака любит плавать, но не может подняться по лестнице, поэтому я сделал для неё новую удобную лесенку в бассейн.

Нарядный парень

Я сделала своей собаке колпак и бандану на день рождения. Трудно найти забавные аксессуары для больших собак!

Кошачья юрта

Кактусовая когтеточка

Стильный дом для хвостатого

Вообще, я плотник. У меня были свободные выходные, поэтому я сделал своей собаке кровать.

Свитер и панамка для любимой крыски

«Мы с мужем сегодня сделали собачью будку!»

Колючий хоббит

Необоснованно горжусь домиком хоббита, который я сделала для своего ёжика.

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Метки: добро   домашние животные   животные   подарок   позитив   своими руками   
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