20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

Пользователи сети поделились интересными и душевными подарками, которые они сделали для своих пушистых любимцев.
Домашние питомцы — это не просто какой-то там милый зверёк, обитающий с вами под одной крышей! Со временем, эти ребята становятся настоящими членами семьи. И, конечно же, как и любого своего близкого, нам хочется их побаловать какими-то приятными штуками.
Когда жизнь даёт тебе лимоны
Я сделала маленький лимонадный лоток для своего хомяка.
«Я связала галстук-бабочку своему красавчику»
Интересно, пёселя зовут Гарри?
Я сделал собачий домик под лестницей.
«Я сделала настоящее кошачье дерево для двух своих кошариков»
Кто проживает на дне океана?
Я сделал домик для своей собаки в стиле «Губка Боб» из картона и папье-маше.
Теперь любимец в тепле
Я связала радужный свитер для своей змейки Сапфо.
Царское место
Сделал своему 17-летнему королю Артуру железный трон из картона.
Поилка для пчёл
Заметила, что каждый раз, когда я поливала растения, пчёлы пили воду, которая оставалась на земле. Поэтому я сделала пчелиную ванну-поилку из миски и камней. Теперь они толпятся вокруг, пьют и жужжат. Они стали моими милыми маленькими друзьями!
Оригинальное спальное место
Может быть и не идеально, но я горжусь кошачьей лежанкой, сделанной своими руками.
Игрушка с секретиком
Я сделала большую кошачью игрушку с кошачьей мятой!
Кружевной воротничок
Ажурный ошейник крючком для кошки или маленькой собачки.
Ближе к природе
Небольшая кошачья когтеточка, которую я сделала пару месяцев назад.
Лестница для старого друга
Моя старенькая собака любит плавать, но не может подняться по лестнице, поэтому я сделал для неё новую удобную лесенку в бассейн.
Нарядный парень
Я сделала своей собаке колпак и бандану на день рождения. Трудно найти забавные аксессуары для больших собак!
Кошачья юрта
Кактусовая когтеточка
Стильный дом для хвостатого
Вообще, я плотник. У меня были свободные выходные, поэтому я сделал своей собаке кровать.
Свитер и панамка для любимой крыски
«Мы с мужем сегодня сделали собачью будку!»
Колючий хоббит
Необоснованно горжусь домиком хоббита, который я сделала для своего ёжика.
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