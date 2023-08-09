Эту Теслу смогут себе позволить многие: Tesla представила когтеточку в форме Cybertruck

Как правило, подобные девайсы кошки используют, в том числе, в качестве лежанки. Эта модель - не исключение. Производитель в описании кошачьего Cybertruck подчёркивает, что это многофункциональный предмет. Он выполнен из картона и оснащен сменными блоками из водостойкого картона. Когда питомец превратит в хлам один блок, его можно быстро заменить другим.



