FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14504 поста • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Эту Теслу смогут себе позволить многие: Tesla представила когтеточку в форме Cybertruck

Эту Теслу смогут себе позволить многие: Tesla представила когтеточку в форме Cybertruck

Автор:
09 августа 2023 17:25
Сообщество : Животные
Метки: Cybertruck   Tesla   Илон Маск   домашние животные   животные   картон   когтеточка   коты   лежанка   
871
4

Теперь Теслу можно купить даже коту.

Пока кожаные ждут продаж разрекламированного пикапа, усатые-полосатые вполне могут пользоваться Tesla. Правда, в виде когтеточки, зато в форме Cybertruck!


Как правило, подобные девайсы кошки используют, в том числе, в качестве лежанки. Эта модель - не исключение. Производитель в описании кошачьего Cybertruck подчёркивает, что это многофункциональный предмет. Он выполнен из картона и оснащен сменными блоками из водостойкого картона. Когда питомец превратит в хлам один блок, его можно быстро заменить другим.


За счёт материала когтеточка-лежанка может использоваться в качестве лотка (правда, насколько её хватит, неизвестно).


Новый аксессуар доступен пока лишь на китайском сайте компании. Эта Тесла поставляется в разобранном виде, однако производитель надеется, что у пользователей не возникнет сложностей с самостоятельной сборкой. Стоимость этой когтеточки составляет около 13 долларов США.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Cybertruck   Tesla   Илон Маск   домашние животные   животные   картон   когтеточка   коты   лежанка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Собака У Попа Полчаса назад
Пойду возьму пустую коробку и напишу на ней Бентли. Пусть кот радуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
чет сразу вспомнилось
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юрий Полчаса назад
Картонка за 1200 рублей....

-----------------------------------------------
«нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли»
Томас Джозеф Даннинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#интересно#аварии#подборка#позитив#сарказм#интересное#собака
#Юмор#люди#автомир#США#забавно#кино#факты#фильм#дети#природа
#Прикол#машина#в мире#ДТП#авто аварии#Автовсячина#новости#знаменитости#Прошлое#конфликт
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться