Эту Теслу смогут себе позволить многие: Tesla представила когтеточку в форме Cybertruck

Теперь Теслу можно купить даже коту.
Пока кожаные ждут продаж разрекламированного пикапа, усатые-полосатые вполне могут пользоваться Tesla. Правда, в виде когтеточки, зато в форме Cybertruck!
Как правило, подобные девайсы кошки используют, в том числе, в качестве лежанки. Эта модель - не исключение. Производитель в описании кошачьего Cybertruck подчёркивает, что это многофункциональный предмет. Он выполнен из картона и оснащен сменными блоками из водостойкого картона. Когда питомец превратит в хлам один блок, его можно быстро заменить другим.
За счёт материала когтеточка-лежанка может использоваться в качестве лотка (правда, насколько её хватит, неизвестно).
Новый аксессуар доступен пока лишь на китайском сайте компании. Эта Тесла поставляется в разобранном виде, однако производитель надеется, что у пользователей не возникнет сложностей с самостоятельной сборкой. Стоимость этой когтеточки составляет около 13 долларов США.
Источник:
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«нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли»
Томас Джозеф Даннинг