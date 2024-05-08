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Как войти в историю медицины не будучи врачом

Как войти в историю медицины не будучи врачом

Автор:
08 мая 2024 20:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Прошлое   Спасение   врачи   дети   интересное   история   медицина   перинатальная медицина   
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Мужчина по имени Мартин Кони прославился тем, что спас тысячи детских жизней, но при этом лгал, что является учеником Пьера Будина - основателя нынешней перинатальной медицины.

Был 1933 год, когда в издании World’s Fair появилась статья "Спасение детей". Её посвятили деятельности Мартина Кони. В те годы младенцев, рождённых раньше положенного срока, не выхаживали. К сожалению. Но вот доктор Кони со своей командой смогли это сделать в своём парке развлечений на Кони-Айленд (Нью-Йорк). Человек без медицинского образования смог популяризировать инкубаторы.

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Немного о самом Кони.
Сам Мартин родился в 1869 году в Польше. Настоящим именем его было Майкл Коэн, но он поменял его в 18 лет, когда перебрался в Нью-Йорк. У него не было ни одного официального документа, подтверждающего медицинское образование.

Мартин, после того как поселился в Америке, в 1903 году открыл на Кони-Айленд "аттракцион": всего за 25 центов любой мог посмотреть на детей, весящих меньше килограмма, помещённых в инкубаторы. Он закупил их самостоятельно. Этот своеобразный аттракцион на протяжении 40 лет спасал жизни недоношенных малышей.


Во времена начала 20 века в больницах недоношенных детей считали генетически неполными. Инкубаторов не было, помочь им было практически нельзя. Поэтому родители сами приносили Мартину Кони своих детей, а лечение их обходилось дорого - целых 15 долларов в день (эквивалент сегодняшним 400 долларам) и все деньги, собранные со зрителей, шли на уход за младенцами.
У входа всегда стояли зазывалы: "Не забудьте посмотреть на детей!". Одним из зазывал, кстати, стал начинающий актёр, которого впоследствии мир узнал как Кэри Гранта.

В одном из своих интервью доктор сказал, что тут же закроет свой аттракцион, как только больницы будут оказывать качественную медицинскую помощь недоношенным малышам.

Инкубаторы Кони стали настоящим чудом: их создавали из стекла и стали. Ставили их на высоте полутора метров, а сама колыбелька обогревалась из котла, расположенного снаружи. Подаваемый воздух проходил тщательную фильтрацию.

Во всём помещении была стерильная чистота, все медсёстры проходили очистку и носили только халаты. Мартин Кони был приверженцем грудного вскармливания, поэтому к детям не допускались пьющие или же курящие кормилицы. У кормилиц вообще была специальная диета, чтобы ослабленные дети получали максимально питательное молоко каждые два часа. Те малыши, чьи пищеводы были недоразвиты, получали кормление через носики.
В 40-х годах в больницах стали постепенно появляться первые отделения интенсивной терапии и реанимации недоношенных детей. Мечта Кони стала реальностью. Первое отделение для недоношенных детей появилось в Нью-Йорке в 1943 году.

За всё время существования его "аттракцион" спас жизни около 7000 детей.

А вот врачи негодовали. Они обвиняли его в корысти, заявляли о нарушении профессиональной этики, общественность порицала Кони за негуманность. Но тот упрямо продолжал делать своё дело и публика по-прежнему хотела посмотреть на "детей Кони". Он спасал жизни и делал это со всей ответственностью. Он повышал осведомлённость о преждевременных родах, старался убедить все медучреждения, что верное лечение и забота серьёзно повысят процент выживаемости малышей. Мартину было важно, чтобы люди собственными глазами увидели важность инкубаторов и грамотного лечения, чтобы они поверили в то, что детей можно спасти. Да что говорить. Собственная дочь Мартина Кони родилась раньше срока и была спасена благодаря инкубатору.

С годами Кони смог предоставить буквально живые доказательства своего успеха. Он с удовольствием устраивал встречи своих бывших "пациентов", а кто-то из спасённых детей просто приходил к нему в гости.
В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке 19-летняя девушка подошла к Кони со словами благодарности, ведь она была одной из спасённых им детей. Она, кстати, стала медсестрой.
В 1943 году Кони закрыл свою выставку и сказал, что его деятельность на открытии первого отделения для недоношенных, закончена.
Скончался Мартин Кони в 1950 году, когда ему было 80 лет. За все 40 лет его "аттракцион" не принёс ему никакого ощутимого дохода и умер он в полной нищете.
А вот его дело продолжает жить. И каждый день, по всему миру, выживают недоношенные дети.

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Метки: Прошлое   Спасение   врачи   дети   интересное   история   медицина   перинатальная медицина   
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3  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Человек с большим сердцем и душой. Именно это является истинным интеллектом, это делает осмысленным и человечным набор информации в голове.
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8k
Mauritanien 43 минуты назад
Блин, что то в глаз попало....
Я работал в Мавритании, там родился ребенок, точнее кесарево по показаниям сделали. Срок 7 месяцев, прожил 2 дня...2003 год
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59k
zloykoyot Час назад
Кто-то рождается хорошим музыкантом, кто-то хорошим художником, скульптором, спортсменом. Этот человек имел врождённый талант доктора. И 7000 детей повезло что они попали к нему, необразованному. Потому как понтовые дипломированные эскулапы с дутыми щеками их бы просто списали как нежизнеспособных.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1265 постов (1186 в горячем)

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