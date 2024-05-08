Как войти в историю медицины не будучи врачом

Мужчина по имени Мартин Кони прославился тем, что спас тысячи детских жизней, но при этом лгал, что является учеником Пьера Будина - основателя нынешней перинатальной медицины.
Был 1933 год, когда в издании World’s Fair появилась статья "Спасение детей". Её посвятили деятельности Мартина Кони. В те годы младенцев, рождённых раньше положенного срока, не выхаживали. К сожалению. Но вот доктор Кони со своей командой смогли это сделать в своём парке развлечений на Кони-Айленд (Нью-Йорк). Человек без медицинского образования смог популяризировать инкубаторы.
Немного о самом Кони.
Сам Мартин родился в 1869 году в Польше. Настоящим именем его было Майкл Коэн, но он поменял его в 18 лет, когда перебрался в Нью-Йорк. У него не было ни одного официального документа, подтверждающего медицинское образование.
Мартин, после того как поселился в Америке, в 1903 году открыл на Кони-Айленд "аттракцион": всего за 25 центов любой мог посмотреть на детей, весящих меньше килограмма, помещённых в инкубаторы. Он закупил их самостоятельно. Этот своеобразный аттракцион на протяжении 40 лет спасал жизни недоношенных малышей.
Во времена начала 20 века в больницах недоношенных детей считали генетически неполными. Инкубаторов не было, помочь им было практически нельзя. Поэтому родители сами приносили Мартину Кони своих детей, а лечение их обходилось дорого - целых 15 долларов в день (эквивалент сегодняшним 400 долларам) и все деньги, собранные со зрителей, шли на уход за младенцами.
У входа всегда стояли зазывалы: "Не забудьте посмотреть на детей!". Одним из зазывал, кстати, стал начинающий актёр, которого впоследствии мир узнал как Кэри Гранта.
В одном из своих интервью доктор сказал, что тут же закроет свой аттракцион, как только больницы будут оказывать качественную медицинскую помощь недоношенным малышам.
Инкубаторы Кони стали настоящим чудом: их создавали из стекла и стали. Ставили их на высоте полутора метров, а сама колыбелька обогревалась из котла, расположенного снаружи. Подаваемый воздух проходил тщательную фильтрацию.
Во всём помещении была стерильная чистота, все медсёстры проходили очистку и носили только халаты. Мартин Кони был приверженцем грудного вскармливания, поэтому к детям не допускались пьющие или же курящие кормилицы. У кормилиц вообще была специальная диета, чтобы ослабленные дети получали максимально питательное молоко каждые два часа. Те малыши, чьи пищеводы были недоразвиты, получали кормление через носики.
В 40-х годах в больницах стали постепенно появляться первые отделения интенсивной терапии и реанимации недоношенных детей. Мечта Кони стала реальностью. Первое отделение для недоношенных детей появилось в Нью-Йорке в 1943 году.
За всё время существования его "аттракцион" спас жизни около 7000 детей.
А вот врачи негодовали. Они обвиняли его в корысти, заявляли о нарушении профессиональной этики, общественность порицала Кони за негуманность. Но тот упрямо продолжал делать своё дело и публика по-прежнему хотела посмотреть на "детей Кони". Он спасал жизни и делал это со всей ответственностью. Он повышал осведомлённость о преждевременных родах, старался убедить все медучреждения, что верное лечение и забота серьёзно повысят процент выживаемости малышей. Мартину было важно, чтобы люди собственными глазами увидели важность инкубаторов и грамотного лечения, чтобы они поверили в то, что детей можно спасти. Да что говорить. Собственная дочь Мартина Кони родилась раньше срока и была спасена благодаря инкубатору.
С годами Кони смог предоставить буквально живые доказательства своего успеха. Он с удовольствием устраивал встречи своих бывших "пациентов", а кто-то из спасённых детей просто приходил к нему в гости.
В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке 19-летняя девушка подошла к Кони со словами благодарности, ведь она была одной из спасённых им детей. Она, кстати, стала медсестрой.
В 1943 году Кони закрыл свою выставку и сказал, что его деятельность на открытии первого отделения для недоношенных, закончена.
Скончался Мартин Кони в 1950 году, когда ему было 80 лет. За все 40 лет его "аттракцион" не принёс ему никакого ощутимого дохода и умер он в полной нищете.
А вот его дело продолжает жить. И каждый день, по всему миру, выживают недоношенные дети.
Источник:
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат
- Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе
- "Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах
- "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями
Я работал в Мавритании, там родился ребенок, точнее кесарево по показаниям сделали. Срок 7 месяцев, прожил 2 дня...2003 год