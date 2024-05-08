Как войти в историю медицины не будучи врачом

Немного о самом Кони.

Сам Мартин родился в 1869 году в Польше. Настоящим именем его было Майкл Коэн, но он поменял его в 18 лет, когда перебрался в Нью-Йорк. У него не было ни одного официального документа, подтверждающего медицинское образование.

Мартин, после того как поселился в Америке, в 1903 году открыл на Кони-Айленд "аттракцион": всего за 25 центов любой мог посмотреть на детей, весящих меньше килограмма, помещённых в инкубаторы. Он закупил их самостоятельно. Этот своеобразный аттракцион на протяжении 40 лет спасал жизни недоношенных малышей.



