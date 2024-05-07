Жуткий фетишист сорвал с молодой девушки носок прямо на улице, а потом шёл и нюхал его

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Мигрант напал на молодую мать во дворе дома. Он повалил ее на землю и потребовал отдать ему носок с ноги. Жертва была настолько напугана и ошарашена, что подчинилась и отдала ему вещь.
После этого иностранный специалист невозмутимо ушел, попутно нюхая захваченный "трофей".
Добби пока свободен
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А если перед КПЗ появится пара русских парней, популярно объяснивших этому ослу правила поведения то вообще отлично.
Задрали, животные.
Именно поэтому там треть населения- извращенцы...
Вы что -то путаете. Шорты (бриджи) - это изначально мужская одежда.
Мне 54 года, ни разу не слышал, что шорты на мужчине это неприлично, по крайней мере - в России. Одно дело - театр, ну ресторан, или церковь, там есть свой дресс-код, да и то сейчас это почти не работает.
В летнюю жару - шорты это вообще норма.
Поезжайте в Крым и попробуйте там покачать права насчет шорт. Вас на смех подымут....
А вы отвечайте повежливее и по существу:
У кого "у вас" такие традиции?