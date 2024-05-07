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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1404 поста • 58 подписчиков подписаться
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Жуткий фетишист сорвал с молодой девушки носок прямо на улице, а потом шёл и нюхал его

Жуткий фетишист сорвал с молодой девушки носок прямо на улице, а потом шёл и нюхал его

Автор:
07 мая 2024 12:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   маразм   мигрант   неадекват   носок   узбек   фетишист   
2046
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Мигрант напал на молодую мать во дворе дома. Он повалил ее на землю и потребовал отдать ему носок с ноги. Жертва была настолько напугана и ошарашена, что подчинилась и отдала ему вещь.

После этого иностранный специалист невозмутимо ушел, попутно нюхая захваченный "трофей".


Добби пока свободен


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Метки: Видео   маразм   мигрант   неадекват   носок   узбек   фетишист   
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23  комментария
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2k
Ультратрахуил Час назад
На зону, и в газонюхи определить!
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305
Александр Кузнецов 10 минут назад
Арлекино.
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62k
dima423 15 минут назад
блин каких только долбайобов не бывает...
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−8
Igor Samchev 22 минуты назад
Весна. Обострения. Берегите себя.
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1k
Михаил 23 минуты назад
Насрать на физиономию этому добби! И нехай нюхает... ну или дать понюхать сразбегу...
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8k
Neo 24 минуты назад
Профилактических лещей этому Добби. Чтобы знал, что носок нужно заслужить, а не отнять.
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7k
Трям Полчаса назад
Могу ему свои труселя подарить )))
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1k
Андрей Граф 40 минут назад
хватит этот мусор в Россию пускать
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5k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
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216
ya da 50 минут назад
Не хватает вонючего барашки рядом, ломка началась
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5k
@nners Час назад
Жаль, он солдатскую казарму не пришёл, портянок не только нанюхался бы, а и пожевал бы, и наглотался вдоволь.
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18k
Majul Час назад
КПЗ-теплушка-родной аул всей семьей со всеми родственниками. Только так.
А если перед КПЗ появится пара русских парней, популярно объяснивших этому ослу правила поведения то вообще отлично.
Задрали, животные.
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6k
Наталья Час назад
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1k
Quantimus Час назад
Повезло, что не японец-фетишист... он бы трусы отобрал.
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13k
Том Сойер Час назад
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Чем строже культура и больше запретов, тем извращенней люди. Я вот заметил такую тенденцию.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2999 постов (2916 в горячем)

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