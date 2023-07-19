Российским чиновникам запретят пользоваться Iphone и другой техникой Apple

Но есть некий »правовой казус» - он не позволяет закупить и раздать чиновникам технику на операционной системе «Аврора». В Минпромторге заявляют, что решат этот вопрос за пару недель. Пока же чиновники будут ходить с телефонам на Android.

Одними Айфонами дело не ограничилось. Член партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продать купленные для госнужд иномарки на аукционе.