Российским чиновникам запретят пользоваться Iphone и другой техникой Apple

Решение принято в связи с «Доктриной об информационной безопасности страны».
В начале этого месяца, чиновникам Минпромторга запретили пользоваться Айфонами. Позже от «яблофонов» отказались в «Ростехе» и «Минцифре». Сделали это после сообщений ФСБ о том, что западные спецслужбы «пасут» и отслеживают информацию на айфонах. Ввели такой запрет и в министерстве просвещения:
Исключить с 18 июля 2023 г. использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации, работниками Министерства просвещения Российской Федерации, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской, а также сотрудниками организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, устройств, произведенных компанией-производителем «Apple Inc».
Но есть некий »правовой казус» - он не позволяет закупить и раздать чиновникам технику на операционной системе «Аврора». В Минпромторге заявляют, что решат этот вопрос за пару недель. Пока же чиновники будут ходить с телефонам на Android.
Одними Айфонами дело не ограничилось. Член партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продать купленные для госнужд иномарки на аукционе.
А вырученные деньги пустить на покупку отечественных авто. Вернее тех, в производстве которых Россия участвует более чем на 50%.
С этой инициативой Даванков обратился в «Росимущество», ответ пока неизвестен.
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И на жигулях пусть ездят.
И что? Клали они на запреты свой ЧЛЕНский билет.