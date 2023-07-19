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Российским чиновникам запретят пользоваться Iphone и другой техникой Apple

Российским чиновникам запретят пользоваться Iphone и другой техникой Apple

Автор:
19 июля 2023 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Apple   iPhone   Госдума   ФСБ   айфон   запрет   прослушка   спецслужбы   
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Решение принято в связи с «Доктриной об информационной безопасности страны».

В начале этого месяца, чиновникам Минпромторга запретили пользоваться Айфонами. Позже от «яблофонов» отказались в «Ростехе» и «Минцифре». Сделали это после сообщений ФСБ о том, что западные спецслужбы «пасут» и отслеживают информацию на айфонах. Ввели такой запрет и в министерстве просвещения:

Исключить с 18 июля 2023 г. использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации, работниками Министерства просвещения Российской Федерации, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской, а также сотрудниками организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, устройств, произведенных компанией-производителем «Apple Inc».

Но есть некий »правовой казус» - он не позволяет закупить и раздать чиновникам технику на операционной системе «Аврора». В Минпромторге заявляют, что решат этот вопрос за пару недель. Пока же чиновники будут ходить с телефонам на Android.

Одними Айфонами дело не ограничилось. Член партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продать купленные для госнужд иномарки на аукционе.

А вырученные деньги пустить на покупку отечественных авто. Вернее тех, в производстве которых Россия участвует более чем на 50%.

С этой инициативой Даванков обратился в «Росимущество», ответ пока неизвестен.

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Метки: Apple   iPhone   Госдума   ФСБ   айфон   запрет   прослушка   спецслужбы   
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14  комментариев
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33k
Fat Lynx 59 минут назад
Давно пора!
И на жигулях пусть ездят.
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10k
Кот Бегемот 14 минут назад
Помню, один из скороспелых инициаторов в 1997 тоже пиарился с идеей посадить чиновников на "Волги". И где он сейчас?
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4k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
Интересно, а как контролировать будут, пользуется или не пользуется? Или это очередной пердёж в лужу?
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Конечно ничего вражеского нельзя использовать. Машины, телефоны, медицина, пища, все только свое, отечественное.
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4k
Parus59 Полчаса назад
А, как же он вам не Димон? Пропадет же без айфона)))
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14k
Александр 38 минут назад
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14k
Александр 41 минуту назад
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62k
doker 50 минут назад
Дык, чиновникам запрещено взятки брать, бизнес "мутить", людей кошмарить.
И что? Клали они на запреты свой ЧЛЕНский билет.
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9k
Billi_Bons 51 минуту назад
Каждому чиновнику мобильник "Алтай" и ВАЗ.
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918
ruslan d Час назад
Ха , а есть Российские аналоги ?
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August

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