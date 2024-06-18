15 забавных фото, на которых нет фотошопа

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Мы так привыкли, что что-то смешное или забавное обязательно приправлено доброй порцией фотошопа. Однако весёлые кадры чаще всего получает случайно и внезапно. В этой подборке люди кривляются, их поймали в тот самый момент, или контекст такой нелепый, что на эти кадры без улыбки не взглянешь.
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2. А это премьер-министр Великобритании приветствует премьер-министра Италии на 50-м саммите G7
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