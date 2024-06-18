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15 забавных фото, на которых нет фотошопа

15 забавных фото, на которых нет фотошопа

Автор:
18 июня 2024 07:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   без фотошопа   веселые фото   забавно   смешно   смешные картинки   
2361
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Мы так привыкли, что что-то смешное или забавное обязательно приправлено доброй порцией фотошопа. Однако весёлые кадры чаще всего получает случайно и внезапно. В этой подборке люди кривляются, их поймали в тот самый момент, или контекст такой нелепый, что на эти кадры без улыбки не взглянешь.

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Метки: Прикол   без фотошопа   веселые фото   забавно   смешно   смешные картинки   
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3  комментария
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Vалѣнтиныч Час назад
Комментарий к фото
Нифига он пацану втащил, аж ботинки и очки слетели!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1741 пост (1691 в горячем)

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