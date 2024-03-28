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Истина жизни в комиксах от Гуся Гагарика

Истина жизни в комиксах от Гуся Гагарика

Автор:
28 марта 2024 15:13
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Юмор   забавно   комиксы   смешно   смешные картинки   
1316
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Гусь Гагарик - это персонаж комиксов. Сообщество с ним было создано ещё в 2017 году. Сейчас за творчеством автора, который не разглашает свою личность, следят больше 1 млн подписчиков. Как пишут в паблике: "У нас уютно и смешно - ты улыбнешься", - и мы в целом согласны, что Гусь довольно забавный.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   комиксы   смешно   смешные картинки   
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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