Истина жизни в комиксах от Гуся Гагарика

Гусь Гагарик - это персонаж комиксов. Сообщество с ним было создано ещё в 2017 году. Сейчас за творчеством автора, который не разглашает свою личность, следят больше 1 млн подписчиков. Как пишут в паблике: "У нас уютно и смешно - ты улыбнешься", - и мы в целом согласны, что Гусь довольно забавный.