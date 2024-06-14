В немецком городе местные жители решили убить всех голубей

Практика показывает, что уничтожение популяции не решает проблему.
В городе Лимбург-на-Лане, Германия, большинство местных жителей решили избавиться от голубей в городе, уничтожив их всех. Началось всё с того, что городской совет постановил сократить количество голубей. Эту задачу поставили перед сокольничим. Однако зоозащитники встали на защиту птиц. Тогда судьбу голубей отдали в руки горожанам, сообщает портал Euronews со ссылкой на Der Spiegel.
Референдум прошёл 9 июня. Как ни странно, но 53% местных жителей проголосовали за уничтожение популяции (7530 человек). Теперь избавиться от птиц должен сокольничий.
"Сегодняшний результат был для нас непредсказуем. Жители воспользовались своим правом и решили, что животных должны усыпить", — заявил немецкому новостному сайту мэр Мариус Хан (СДПГ).
Голуби в Европе - настоящая напасть. С ними борются уже давно, но уничтожить этих птиц под корень просто невозможно. Популяция очень быстро восстанавливается, ведь голуби живут почти во всех городах Евразии. Так, в городе Базель, Швейцария, с 1961 по 1985 год ежегодно истребляли около 100 тыс. птиц, но в итоге популяция осталась прежней.
Голуби, несмотря на свою безобидность, довольно опасны. Они переносят смертельные заболевания и вирусы. Помимо этого, голуби переносят на себе голубиных клещей и блох.
“Голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции. Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами", - рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
Источник:
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Просто в корм потсыпают "пилюли антибэби" и летающие крысюки перестают плодиться.
А вот и птенцы голубя:
У вас ещё достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьёв!
И не интересуйтесь нашим бытом
Мы сами знаем, где у нас чего.
Так наш ЦК писал в письме закрытом
Мы одобряем линию его!...