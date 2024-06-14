В немецком городе местные жители решили убить всех голубей

Голуби, несмотря на свою безобидность, довольно опасны. Они переносят смертельные заболевания и вирусы. Помимо этого, голуби переносят на себе голубиных клещей и блох.

“Голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции. Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами", - рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.