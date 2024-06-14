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В немецком городе местные жители решили убить всех голубей

В немецком городе местные жители решили убить всех голубей

Автор:
14 июня 2024 18:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Европа   голуби   жестокость   животные   истребление голубей   птицы   
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Практика показывает, что уничтожение популяции не решает проблему.

В городе Лимбург-на-Лане, Германия, большинство местных жителей решили избавиться от голубей в городе, уничтожив их всех. Началось всё с того, что городской совет постановил сократить количество голубей. Эту задачу поставили перед сокольничим. Однако зоозащитники встали на защиту птиц. Тогда судьбу голубей отдали в руки горожанам, сообщает портал Euronews со ссылкой на Der Spiegel.

Референдум прошёл 9 июня. Как ни странно, но 53% местных жителей проголосовали за уничтожение популяции (7530 человек). Теперь избавиться от птиц должен сокольничий.

"Сегодняшний результат был для нас непредсказуем. Жители воспользовались своим правом и решили, что животных должны усыпить", — заявил немецкому новостному сайту мэр Мариус Хан (СДПГ).

Голуби в Европе - настоящая напасть. С ними борются уже давно, но уничтожить этих птиц под корень просто невозможно. Популяция очень быстро восстанавливается, ведь голуби живут почти во всех городах Евразии. Так, в городе Базель, Швейцария, с 1961 по 1985 год ежегодно истребляли около 100 тыс. птиц, но в итоге популяция осталась прежней.

Голуби, несмотря на свою безобидность, довольно опасны. Они переносят смертельные заболевания и вирусы. Помимо этого, голуби переносят на себе голубиных клещей и блох.


“Голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции. Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами", - рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.


Источник:

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Метки: Германия   Европа   голуби   жестокость   животные   истребление голубей   птицы   
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5  комментариев
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151k
parallax 36 минут назад
Когда был в Венеции, гид сказал что популяцию местных голубей сократили в разы с помощью! ... противазочаточного средства.
Просто в корм потсыпают "пилюли антибэби" и летающие крысюки перестают плодиться.
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99k
Доктор Джонс 13 минут назад
Одна из самых бесполезных птиц в мире.
А вот и птенцы голубя:
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38k
Юрий Полчаса назад
Голуби – это не только ценный пух и перья, но и 100-200 грамм диетического, легкоусвояемого мяса...
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69k
Андрей 44 минуты назад
...А если зуд без дела не страдайте,
У вас ещё достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьёв!

И не интересуйтесь нашим бытом
Мы сами знаем, где у нас чего.
Так наш ЦК писал в письме закрытом
Мы одобряем линию его!...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5124 поста (4909 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359074



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