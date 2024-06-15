В Германии изъяли 35 тонн кокаина

В местных СМИ это событие уже окрестили как "крупнейшее в истории Германии изъятие кокаина".
Ну да, тут не поспоришь, 35 тонн - это вам не шуточки, тем более оценили эту кучку в 30 млрд евро.
Следователи долго и кропотливо разрабатывали эту операцию, провели рейды в семи федеральных землях. Арестовали семь человек и бодро отчитались о самом крупном на сегодняшний день ударе по торговле кокаином.
«Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов евро были изъяты из оборота», — заявили в Государственном управлении криминальной полиции земли Баден-Вюртемберг и таможенном следственном управлении в Штутгарте, а также в прокуратуре Дюссельдорфа.
Наркотики обнаружили еще в прошлом году в порту Гамбурга. Все это время велась оперативная деятельность по выявлению хозяев этого "богатства". В результате удалось накрыть банду, аресты прошли в Бонне, Кёльне, Леверкузене, округе Рейн-Зиг и Вахтберге в земле Северный Рейн-Вестфалия, в столице Баварии Мюнхене, в Берлине и Гамбурге, в бранденбургском округе Меркиш-Одерланд, в Heidekreis в Нижней Саксонии и во Франкфурте в Гессене-на-Майне. Власти хотят предоставить подробности расследования на пресс-конференции в Дюссельдорфе в понедельник.
Кокаина было настолько много, что его перевезли в секретное место и поставили охрану.
«С 2017 года объемы изъятия кокаина в Германии значительно возросли», — говорится в очередном отчете BKA о ситуации с преступлениями, связанными с наркотиками, который был опубликован в октябре. В 2018 году власти обнаружили всего пять тонн. А в 2022 году объемы изъятых наркотиков составляли уже 20 тонн. Большая часть кокаина поступает в Германию через контейнерные порты из Южной Америки, а также Бремерхафена и особенно Гамбурга.
Источник:
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