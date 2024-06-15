FISHKINET
Сообщество Криминал 3154 поста • 392 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Германии изъяли 35 тонн кокаина

В Германии изъяли 35 тонн кокаина

Автор:
15 июня 2024 09:19
Сообщество : Криминал
Метки: Германия   Наркотики   кокаин   полиция   преступность   таможня   
1161
4

В местных СМИ это событие уже окрестили как "крупнейшее в истории Германии изъятие кокаина".

Ну да, тут не поспоришь, 35 тонн - это вам не шуточки, тем более оценили эту кучку в 30 млрд евро.

Следователи долго и кропотливо разрабатывали эту операцию, провели рейды в семи федеральных землях. Арестовали семь человек и бодро отчитались о самом крупном на сегодняшний день ударе по торговле кокаином.


«Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов евро были изъяты из оборота», — заявили в Государственном управлении криминальной полиции земли Баден-Вюртемберг и таможенном следственном управлении в Штутгарте, а также в прокуратуре Дюссельдорфа.


Наркотики обнаружили еще в прошлом году в порту Гамбурга. Все это время велась оперативная деятельность по выявлению хозяев этого "богатства". В результате удалось накрыть банду, аресты прошли в Бонне, Кёльне, Леверкузене, округе Рейн-Зиг и Вахтберге в земле Северный Рейн-Вестфалия, в столице Баварии Мюнхене, в Берлине и Гамбурге, в бранденбургском округе Меркиш-Одерланд, в Heidekreis в Нижней Саксонии и во Франкфурте в Гессене-на-Майне. Власти хотят предоставить подробности расследования на пресс-конференции в Дюссельдорфе в понедельник.


Кокаина было настолько много, что его перевезли в секретное место и поставили охрану.


«С 2017 года объемы изъятия кокаина в Германии значительно возросли», — говорится в очередном отчете BKA о ситуации с преступлениями, связанными с наркотиками, который был опубликован в октябре. В 2018 году власти обнаружили всего пять тонн. А в 2022 году объемы изъятых наркотиков составляли уже 20 тонн. Большая часть кокаина поступает в Германию через контейнерные порты из Южной Америки, а также Бремерхафена и особенно Гамбурга.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Германия   Наркотики   кокаин   полиция   преступность   таможня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Alex Час назад
Где то разрыдался Зеленский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
20k
Роберт Шекли 3 минуты назад
Кокаина было настолько много, что его перевезли в секретное место и поставили охрану.
===
Иначе говоря, посылка успешно вручена получателю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vadimbar Полчаса назад
Пусть назовут его "российскими активами" и передадут на Укроину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Теперь в бундестаге будет что нюхать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
IntuitCrypto 39 минут назад
Зашел почитать шутки про Зеленского
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_Tango_ Час назад
Вы либо щуку убавьте... Цена кокаина в Европе - от 60 до 150 евро за грамм. Это максимум будет 5 миллиардов. Так что либо в сумме ошибка, либо в весе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Djeff Час назад
И это на фоне легализации в Германии лёгких наркотиков. Это государство не любит конкурентов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1212 постов (1203 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109676



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
На Кубу прибыл российский флот
На Кубу прибыл российский флот
Набирающие популярность в сообществах
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
«Звёздный разум»: вселенной по соплям
«Звёздный разум»: вселенной по соплям
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#кино#фильм#собака#авто аварии#США#СССР#ДТП
#в мире#автомобили#интересно#полиция#Прикол#Юмор#Москва#криминал#новости#Великобритания
#люди#машина#история#Автовсячина#дети#конфликт#аварии#КИтай#позитив#Россия
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем Дайверы сфотографировали «кокаиновый» самолет на дне Карибского моря Дайверы сфотографировали «кокаиновый» самолет на дне Карибского моря Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина Видео: британский военнослужащий нюхает кокаин Видео: британский военнослужащий нюхает кокаин

На что жалуетесь?

Вернуться