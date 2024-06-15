В Германии изъяли 35 тонн кокаина

Ну да, тут не поспоришь, 35 тонн - это вам не шуточки, тем более оценили эту кучку в 30 млрд евро.

Следователи долго и кропотливо разрабатывали эту операцию, провели рейды в семи федеральных землях. Арестовали семь человек и бодро отчитались о самом крупном на сегодняшний день ударе по торговле кокаином.