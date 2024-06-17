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Далёкая от искусства горничная испортила полотно

Далёкая от искусства горничная испортила полотно

Автор:
17 июня 2024 11:00
Сообщество : Искусство
Метки: Горничная   Гримшоу   искусство   картина   оценка   пятно   
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Британец принёс семейную реликвию на шоу BBC, где её изучил эксперт Питер Нахум. Арт-дилер высоко оценил картину, но отметил один нюанс.

Работа принадлежит английскому живописцу Викторианской эпохи Джону Эткинсону Гримшоу.

Знаменитый американский художник Джеймс Эбботт Макнилл Уистлер, который работал с Гримшоу в его студии в Челси, однажды сказал: "Я считал себя изобретателем ноктюрнов, пока не увидел залитые лунным светом картины Гримми".

Более века семья владела полотном Гримшоу. Нахум пришёл в восторг от картины, вот только её стоимость упала вдвое из-за нелепой ошибки.

"Это одна из историй нашей семьи. Видимо, в военные годы в доме работала горничная, и она решила, что Луна на картине - это пятно, и попыталась отмыть", - объяснил владелец шедевра.

Ошеломлённый Нахум добавил: "Теперь мы понимаем, почему Луна не гармонирует с остальной частью картины. Горничная не просто хорошо помыла, я бы сказал, она стёрла слой. Так что этот круг, аура Луны в тумане, действительно стал заметным".

Произведение могло принести владельцу 30 000 фунтов стерлингов, но с таким повреждением его стоимость - 15 000 фунтов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горничная   Гримшоу   искусство   картина   оценка   пятно   
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Самуил Маршак Минуту назад
Хрень какая-то нарисована.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3036 постов (2863 в горячем)

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