Далёкая от искусства горничная испортила полотно

Более века семья владела полотном Гримшоу. Нахум пришёл в восторг от картины, вот только её стоимость упала вдвое из-за нелепой ошибки.

"Это одна из историй нашей семьи. Видимо, в военные годы в доме работала горничная, и она решила, что Луна на картине - это пятно, и попыталась отмыть", - объяснил владелец шедевра.