Далёкая от искусства горничная испортила полотно

Британец принёс семейную реликвию на шоу BBC, где её изучил эксперт Питер Нахум. Арт-дилер высоко оценил картину, но отметил один нюанс.
Работа принадлежит английскому живописцу Викторианской эпохи Джону Эткинсону Гримшоу.
Знаменитый американский художник Джеймс Эбботт Макнилл Уистлер, который работал с Гримшоу в его студии в Челси, однажды сказал: "Я считал себя изобретателем ноктюрнов, пока не увидел залитые лунным светом картины Гримми".
Более века семья владела полотном Гримшоу. Нахум пришёл в восторг от картины, вот только её стоимость упала вдвое из-за нелепой ошибки.
"Это одна из историй нашей семьи. Видимо, в военные годы в доме работала горничная, и она решила, что Луна на картине - это пятно, и попыталась отмыть", - объяснил владелец шедевра.
Ошеломлённый Нахум добавил: "Теперь мы понимаем, почему Луна не гармонирует с остальной частью картины. Горничная не просто хорошо помыла, я бы сказал, она стёрла слой. Так что этот круг, аура Луны в тумане, действительно стал заметным".
Произведение могло принести владельцу 30 000 фунтов стерлингов, но с таким повреждением его стоимость - 15 000 фунтов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Очарование повседневности в работах Карла Шпицвега
- Гений солнечной акварели Карлтон Альфред Смит
- Пухлый мир Фернандо Ботеро
- Исследователи вычислили 10 самых разочаровывающих шедевров искусства по мнению туристов
- Картину Климта, утерянную на 100 лет, продали за 30 млн евро