Исследователи вычислили 10 самых разочаровывающих шедевров искусства по мнению туристов

Исследователи из компании CouponBirds вычислили топ-10 самых разочаровывающих шедевров живописи по мнению простых посетителей музеев и галерей. Для этого было собрано 18176 отзывов, в которых упоминаются сто самых известных произведений искусства мира и музеи, где они хранятся.

Чуть более половины (53,8%) всех произведений, участвовавших в исследовании, выставлены в пяти городах: Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Чикаго и Флоренции. И результаты наиболее неутешительны для хайповых Лувра и Музея современного искусства в Нью-Йорке — около четверти всех отзывов об них оказались негативными.