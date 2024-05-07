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Исследователи вычислили 10 самых разочаровывающих шедевров искусства по мнению туристов

Исследователи вычислили 10 самых разочаровывающих шедевров искусства по мнению туристов

Автор:
07 мая 2024 09:14
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   исследователи   картина   туристы   фото   шедевр искусства   
2013
11

Тот случай, когда прикосновение к великому не оказалось ожидаемо одухотворённым.

Исследователи из компании CouponBirds вычислили топ-10 самых разочаровывающих шедевров живописи по мнению простых посетителей музеев и галерей. Для этого было собрано 18176 отзывов, в которых упоминаются сто самых известных произведений искусства мира и музеи, где они хранятся.

Чуть более половины (53,8%) всех произведений, участвовавших в исследовании, выставлены в пяти городах: Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Чикаго и Флоренции. И результаты наиболее неутешительны для хайповых Лувра и Музея современного искусства в Нью-Йорке — около четверти всех отзывов об них оказались негативными.

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Художник: Сандро Боттичелли

Негативные отзывы: 23,7%

Важно отметить, что чаще всего разочаровывают не сами произведения искусства, а условия их просмотра. Многие из величайших шедевров живописи стали жертвами собственного успеха, привлекая неорганизованную толпу и увеличивая цены на билеты.

Художник: Винсент ван Гог

Негативные отзывы: 24,4%

Для составления рейтинга были проанализированы определённые фразы и отдельные слова: разочаровывает, переоценённый, к сожалению, раздражающий, скучный, завышенная цена, не стоит. Положительные эпитеты тоже учитывались, после чего авторы исследования соотносили позитив с негативом.

Художник: Рафаэль Санти

Негативные отзывы: 25,2%

141 миллион посетителей в год приходится только на первую сотню самых популярных художественных музеев и галерей мира. И среди такого множества людей найдутся те, кто готов побурчать в отзывах о том, что им не понравилось.

Художник: Пабло Пикассо

Негативные отзывы: 26,2%

Хоть «Герника» и забралась так высоко в этом списке, она по-настоящему впечатляет — хотя бы своими размерами. В этом посте вы можете увидеть её и некоторые другие произведения живописи с других, непривычных ракурсов и как следует озадачиться.

Художник: Винсент ван Гог

Негативные отзывы: 28,9%

Для топ-5 разочаровывающих картин исследователи дают некоторую конкретику.

Художник: Клод Моне

Негативные отзывы: 29,4%

Сама новаторская картина, давшее название целому направлению (оригинальное название «Impression, soleil levant», отсюда и пошёл «импрессионизм»), хороша и интересна, но вот не самое удачное расположение музея Мармоттан-Моне всё портит, наводя на неё множество негативных отзывов.

Художник: Энди Уорхол

Негативные отзывы: 30,5%

Инсталляция с банками супа, как пример современного искусства, которое бросает вызов человеческому пониманию, что есть это самое искусство, до сих пор остаётся слишком сложной. 30% посетителей до сих пор не понимают, в чём прикол. А ведь прошло уже больше 60 лет!

Художник: Сальвадор Дали

Негативные отзывы: 31,2%

В первую очередь, посетителей может разочаровать размер картины: всего 24 × 33 см. Но что бесит людей больше всего, так это вероятность того, что вы просто не сможете увидеть картину в музее. Потому что её там нет. И об этом вам никто заранее не скажет. Вход в нью-йоркский музей составляет почти 30 долларов — такие деньги вы заплатите, чтобы внезапно обнаружить, что «Постоянства памяти» сегодня нет на своём месте, так как его временно отдали в другую галерею. Кошмар!

Художник: Эжен Делакруа

Негативные отзывы: 34,5%

Эпическая картина Эжена Делакруа, изображающая торжествующую толпу, прорывающуюся через баррикаду, мало чем отличается от впечатления от её просмотра. Полотно оказалось жертвой общей организации, которой «славится» Лувр. Обобщающий отзыв выглядит так:

Если вам нравится стоять в очереди, толкаться и ещё раз толкаться, а не произведения искусство, тогда вам точно понравится Лувр.

Художник: Леонардо Да Винчи

Негативные отзывы: 37,1%

Стоит ли платить за вход 22 евро и тренировать локти в толпе незнакомцев, чтобы увидеть картину размером 76,8 на 53 см мимолётным взглядом? Почти четыре из десяти обзоров на «Мону Лизу» негативные. «Никогда не был так разочарован», «Пытки» – особо яркие из сотен критических упоминаний рецензентов. Cлово «толпа» упоминалось в обзорах в общей сложности 127 раз.

Можно сделать вывод, что администрации Лувра нужно срочно что-то делать с процедурой визитов туристов. Две знаменитейшие картины нахватали огромное количество негативных рецензий исключительно из-за того, в каких условиях людям дают на них посмотреть.

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Метки: искусство   исследователи   картина   туристы   фото   шедевр искусства   
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Больше скажу, Уорхола не понимают все 100%. Любой, кто скажет, что понимает, просто пи$дит.
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31k
Aqueronte Полчаса назад
Платить 22 евра за Мону Лизу?
Автор ничего не перепутал?
Мона Лиза выставлена в Лувре, где и без нее есть на что посмотреть, что за потреблядское отношение? Я был в Лувре, там бесчисленное множество картин, скульптур и других предметов быта и искусства. И за все это это великолепие в одном месте плата всего 22 еврика.
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7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
За несоответствие названия и содержимого МИНУС.
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24k
hebpat 54 минуты назад
Звёздная ночь вообще прекрасна, и вызывает восторг своими насыщенными красками, а с Герникой вообще интересный случай произошёл, когда фашисты пришли к Пикассо, они показав на репродукцию спросили - Это сделали вы - Пикассо ответил - Нет, это сделали вы
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62k
dima423 2 часа назад
Блин автор...причем тут "разочаровывающие произведения искусства"?? Разочаровывает организация музеев для их просмотра и ажиотаж вокруг этих картин...а не сами картины)
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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