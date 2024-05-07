Исследователи вычислили 10 самых разочаровывающих шедевров искусства по мнению туристов

Тот случай, когда прикосновение к великому не оказалось ожидаемо одухотворённым.
Исследователи из компании CouponBirds вычислили топ-10 самых разочаровывающих шедевров живописи по мнению простых посетителей музеев и галерей. Для этого было собрано 18176 отзывов, в которых упоминаются сто самых известных произведений искусства мира и музеи, где они хранятся.
Чуть более половины (53,8%) всех произведений, участвовавших в исследовании, выставлены в пяти городах: Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Чикаго и Флоренции. И результаты наиболее неутешительны для хайповых Лувра и Музея современного искусства в Нью-Йорке — около четверти всех отзывов об них оказались негативными.
Художник: Сандро Боттичелли
Негативные отзывы: 23,7%
Важно отметить, что чаще всего разочаровывают не сами произведения искусства, а условия их просмотра. Многие из величайших шедевров живописи стали жертвами собственного успеха, привлекая неорганизованную толпу и увеличивая цены на билеты.
Художник: Винсент ван Гог
Негативные отзывы: 24,4%
Для составления рейтинга были проанализированы определённые фразы и отдельные слова: разочаровывает, переоценённый, к сожалению, раздражающий, скучный, завышенная цена, не стоит. Положительные эпитеты тоже учитывались, после чего авторы исследования соотносили позитив с негативом.
Художник: Рафаэль Санти
Негативные отзывы: 25,2%
141 миллион посетителей в год приходится только на первую сотню самых популярных художественных музеев и галерей мира. И среди такого множества людей найдутся те, кто готов побурчать в отзывах о том, что им не понравилось.
Художник: Пабло Пикассо
Негативные отзывы: 26,2%
Хоть «Герника» и забралась так высоко в этом списке, она по-настоящему впечатляет — хотя бы своими размерами. В этом посте вы можете увидеть её и некоторые другие произведения живописи с других, непривычных ракурсов и как следует озадачиться.
Художник: Винсент ван Гог
Негативные отзывы: 28,9%
Для топ-5 разочаровывающих картин исследователи дают некоторую конкретику.
Художник: Клод Моне
Негативные отзывы: 29,4%
Сама новаторская картина, давшее название целому направлению (оригинальное название «Impression, soleil levant», отсюда и пошёл «импрессионизм»), хороша и интересна, но вот не самое удачное расположение музея Мармоттан-Моне всё портит, наводя на неё множество негативных отзывов.
Художник: Энди Уорхол
Негативные отзывы: 30,5%
Инсталляция с банками супа, как пример современного искусства, которое бросает вызов человеческому пониманию, что есть это самое искусство, до сих пор остаётся слишком сложной. 30% посетителей до сих пор не понимают, в чём прикол. А ведь прошло уже больше 60 лет!
Художник: Сальвадор Дали
Негативные отзывы: 31,2%
В первую очередь, посетителей может разочаровать размер картины: всего 24 × 33 см. Но что бесит людей больше всего, так это вероятность того, что вы просто не сможете увидеть картину в музее. Потому что её там нет. И об этом вам никто заранее не скажет. Вход в нью-йоркский музей составляет почти 30 долларов — такие деньги вы заплатите, чтобы внезапно обнаружить, что «Постоянства памяти» сегодня нет на своём месте, так как его временно отдали в другую галерею. Кошмар!
Художник: Эжен Делакруа
Негативные отзывы: 34,5%
Эпическая картина Эжена Делакруа, изображающая торжествующую толпу, прорывающуюся через баррикаду, мало чем отличается от впечатления от её просмотра. Полотно оказалось жертвой общей организации, которой «славится» Лувр. Обобщающий отзыв выглядит так:
Если вам нравится стоять в очереди, толкаться и ещё раз толкаться, а не произведения искусство, тогда вам точно понравится Лувр.
Художник: Леонардо Да Винчи
Негативные отзывы: 37,1%
Стоит ли платить за вход 22 евро и тренировать локти в толпе незнакомцев, чтобы увидеть картину размером 76,8 на 53 см мимолётным взглядом? Почти четыре из десяти обзоров на «Мону Лизу» негативные. «Никогда не был так разочарован», «Пытки» – особо яркие из сотен критических упоминаний рецензентов. Cлово «толпа» упоминалось в обзорах в общей сложности 127 раз.
Можно сделать вывод, что администрации Лувра нужно срочно что-то делать с процедурой визитов туристов. Две знаменитейшие картины нахватали огромное количество негативных рецензий исключительно из-за того, в каких условиях людям дают на них посмотреть.
Источник:
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Автор ничего не перепутал?
Мона Лиза выставлена в Лувре, где и без нее есть на что посмотреть, что за потреблядское отношение? Я был в Лувре, там бесчисленное множество картин, скульптур и других предметов быта и искусства. И за все это это великолепие в одном месте плата всего 22 еврика.