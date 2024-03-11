5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина

50-летний директор Саммит-Колледжа в Йоханнесбурге и уважаемый лектор на конференциях по географии, был человеком с несколькими высшими образованиями и прекрасно знал основы безопасности жизнедеятельности.

Раз уж Майкл смог прожить до стольких лет и занимал престижную должность, то многим молодым людям этот мужчинам мог бы показаться идеальным примером для подражания. Но не тут то было...

Во время поездки на мост к водопаду Виктория, где открывается захватывающий вид на 80-метровую пропасть, Майкл решил сделать несколько фотографий своей девушки. Однако, во время фотосессии его очки случайно выпали из куртки и зацепились за край моста. Без очков Майкл не мог продолжать комфортно отдыхать, поэтому решил покрасоваться перед своей девушкой, перелез через ограду на край моста и потянулся за очками.

Вот только он не знал, что непрерывные брызги от огромного водопада делают камни и растительность вдоль края моста скользкими, как горка в аквапарке.

Вскоре он сорвался и полетел вниз вместе со своими очками. А за свой поступок посмертно был награждён премией Дарвина.