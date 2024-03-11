5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина

В сфере человеческой глупости и злоключений, Премия Дарвина является свидетельством причудливых, абсурдных и в конечном итоге фатальных действий людей, которые, преследуя сомнительные цели, непреднамеренно исключили себя из человеческого генофонда.
Эти истории подчеркивают непредсказуемость жизни и иногда фатальные последствия, когда, казалось бы, яркие умы (добившиеся успеха в жизни) совершают необъяснимо глупые поступки.
50-летний директор Саммит-Колледжа в Йоханнесбурге и уважаемый лектор на конференциях по географии, был человеком с несколькими высшими образованиями и прекрасно знал основы безопасности жизнедеятельности.
Раз уж Майкл смог прожить до стольких лет и занимал престижную должность, то многим молодым людям этот мужчинам мог бы показаться идеальным примером для подражания. Но не тут то было...
Во время поездки на мост к водопаду Виктория, где открывается захватывающий вид на 80-метровую пропасть, Майкл решил сделать несколько фотографий своей девушки. Однако, во время фотосессии его очки случайно выпали из куртки и зацепились за край моста. Без очков Майкл не мог продолжать комфортно отдыхать, поэтому решил покрасоваться перед своей девушкой, перелез через ограду на край моста и потянулся за очками.
Вот только он не знал, что непрерывные брызги от огромного водопада делают камни и растительность вдоль края моста скользкими, как горка в аквапарке.
Вскоре он сорвался и полетел вниз вместе со своими очками. А за свой поступок посмертно был награждён премией Дарвина.
В 2003 году Джон Смит, один из лучших адвокатов Лос-Анджелеса с двумя высшими образованиями, вытаскивал листья из своего бассейна, когда заметил болтающуюся пальмовую ветвь, застрявшую между линиями электропередач.
Его образование дало Джону достаточно знаний, чтобы стать успешным юристом. И всё же он не был достаточно умён, чтобы не понимать простейшую истину, известную любому школьнику посещавшему уроки физики: что пихать длинный металлический шест в линию электропередач, чтобы сбить пальмовую ветвь – это очень плохая идея!
Догадайтесь с трёх раз, что с этим человеком случилось дальше.
Из-за такого глупого поступка его посмертно наградили Премией Дарвина.
Политика может быть беспощадным делом, и хорошо известно, что кандидаты часто идут на всё, чтобы обеспечить победу. Но один из самых безумных политических трюков случился в 1980-х годах, когда японский политик Нитаро Ито, борющийся за место в Палате представителей Японии, разработал рабочий план, призванный завоевать симпатии избирателей и одновременно дискредитировать своих конкурентов.
Он организовал фейковое нападение на себя, ударив самого ceбя нoжoм в ногу, надеясь вызвать в прессе теории заговора, предполагающие, что ответственность за это несут его соперники.
К сожалению, Ито во время нападения, совершенного им самим, попал себе в артерию, что очень быстро привело к его смерти, врачи даже не успели оказать ему первую помощь. А ещё всё его действие попало на камеру видеонаблюдения.
Эта удивительная история показывает, на какие крайности готовы пойти некоторые люди ради политической выгоды.
В 2008 году шеф-повар 5-звездочного отеля в Швейцарии во время приготовления блюда случайным образом лишился пaльца в мясорубке и после длительного периода лечения заявил об этом случае в свою страховую компанию.
Он потребовал от страховой компании положенные ему денежные выплаты, поскольку несколько лет платил огромные деньги за страховку, которая должна была покрыть ему различные травмы и проблемы со здоровьем.
Но страховая компания не хотела так просто расставаться со своими деньгами, поэтому отправила одного из своих лучших агентов с высшим юридическим образованием лично осмотреть место происшествия и злополучную мясорубку.
Страховщик предпочел лично опробовать мясорубку, чтобы убедить своего клиента в том, что тот не сможет получить денежную выплату, так как нет никаких очевидных фактов, что человек мог бы непреднамеренно лишиться пaльца с её помощью. Однако, когда страховой агент объяснял детали шеф-повару, то случайным образом тоже лишился пaльца, но (увы) ему повезло меньше, поскольку он умер от сильной кpoвoпотеpи из-за гемофилии.
В дальнейшем шеф-повар без лишних разговоров получил положенные денежные выплаты от своей страховой компании, а страховой агент был посмертно награждён премией Дарвина.
Гарри Хой был уважаемым юристом из Торонто. Всего за несколько лет он построил блестящую карьеру и переехал в свой собственный фешенебельный офис в небоскрёбе Торонто-Доминион с пуленепробиваемыми окнами.
Однако, забавно здесь то, что каждому новому клиенту Гарри показывал свои пуленепробиваемые окна довольно необычным способом: он разбегался и прыгал в окно, отскакивая от него как тенистый мячик.
Кажется, что он проделывал этот трюк так много раз, что в 1993 году, когда к нему в кабинет пришли студенты для прохождения практики, Гарри Хой показал свои «небьющиеся» окна в последний раз. Он (как всегда) с разбегу прыгнул на окна, однако, оконная рама не выдержала и Гарри вместе с пуленепробиваемым окном вылетел с 24-го этажа под удивлённые выкрики студентов.
Стекло упало на землю, но (кстати) так и не разбилось. А вот Гарри Хою повезло меньше. Но самое забавное, что помимо юридического образования, в прошлом Гарри Хой был профессиональным инженером и строителем.
Источник:
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Ну хоть что-то позитивное)