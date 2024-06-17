FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2447 постов • 520 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Котик с "усами" стал звездой соцсетей и похитителем женских сердечек

Котик с "усами" стал звездой соцсетей и похитителем женских сердечек

Автор:
17 июня 2024 08:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Котик с усами   животные   кот   милота   позитив   усы   
854
7

Обычный беспородный кот по кличке Альберто из Мексиканского города Торреон стал настоящей звездой интернета и способен очаровать любую местную кошечку. И всё благодаря своим уникальным «усам».

Появление удивительного питомца

В дом Клаудии Мачадо – 27-летней мексиканки Альберто попал совсем маленьким котёнком. До этого девушка два года жила одна и очень скучала вечерами, вернувшись с работы. Об этом узнал её друг и решил сделать Клаудии сюрприз – подарить домашнего питомца. В его семье как раз была кошка, которая совсем недавно родила прелестных котят.

×

Однажды утром парень позвонил Клаудии, и сказал, что везёт котёнка с усами. Вначале девушку даже рассмешили слова друга. «У любого кота есть усы, – подумала она, – что здесь удивительного». Но стоило девушке увидеть этого красавца, как она убедилась, что друг был прав. Внешний вид маленького питомца вызвал у девушки бурю эмоций.

Белый котик с чёрными пятнами на голове и спинке и чёрным хвостом имел одну характерную особенность. У него прямо под носом было чёрное пятно, напоминающее усы. Клаудия сразу отметила, что кот похож на Гитлера и даже хотела дать ему такую кличку.

Однако, подумав, девушка решила выбрать для своего домашнего питомца особое имя. Она назвала его Альберто, как настоящего мексиканского мачо. К тому же это древнее латиноамериканское имя символизирует благородство, яркость и знаменитость. Так у котика с выдающейся внешностью и человеческим именем появилась любящая и заботливая хозяйка.

Четвероногий любимец

Сейчас Альберто уже взрослый кот, который любит поесть и поспать. Ведёт себя пушистик очень независимо и благородно. Он может играть, ласкаться и подолгу благодарно урчать, перебирая лапками и прижимаясь к хозяйке. Но это он делает только тогда, когда у него есть настроение. В ином случае животное предпочитает отдыхать в тишине.

Девушка отмечает, что у них с котом очень похожие характеры, поэтому они отлично уживаются вместе. Теперь Клаудии не приходится скучать вечерами. А ещё, глядя на фото своего питомца, девушка отметила, что он очень похож на литературного персонажа Эркюля Пуаро, а вовсе не на Гитлера.

Благодаря своей уникальной мордашке Альберто стал очень популярен и собирает множество комплиментов в социальных сетях и в повседневной жизни. Так что кличка, данная этому красавчику, полностью соответствует его поведению. Это действительно, настоящий мексиканский мачо – благородный и знаменитый.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Котик с усами   животные   кот   милота   позитив   усы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк 40 минут назад
Еще немного и этот кот продаст вам арбуз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Мусью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шпиц 36 минут назад
Адольф Алоизович Шикльгрубер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1873 поста (1829 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

393408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Набирающие популярность в сообществах
Коубы
Коубы
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#кошка#Прикол#Приколы#животные
#в мире#СССР#насекомые#рыба#факты#интересно#Еда
#люди#Юмор#Россия#Москва#сизо#заложники
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина В России нашли котика, который сам приходит на процедуры в ветклинику В России нашли котика, который сам приходит на процедуры в ветклинику В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту Как дальнобойщик из Черноземья стал звездой интернета благодаря коту Кошки делают этот мир чуточку прекраснее и веселее,&nbsp;и вот доказательства Кошки делают этот мир чуточку прекраснее и веселее, и вот доказательства

На что жалуетесь?

Вернуться