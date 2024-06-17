Котик с "усами" стал звездой соцсетей и похитителем женских сердечек

Обычный беспородный кот по кличке Альберто из Мексиканского города Торреон стал настоящей звездой интернета и способен очаровать любую местную кошечку. И всё благодаря своим уникальным «усам».
Появление удивительного питомца
В дом Клаудии Мачадо – 27-летней мексиканки Альберто попал совсем маленьким котёнком. До этого девушка два года жила одна и очень скучала вечерами, вернувшись с работы. Об этом узнал её друг и решил сделать Клаудии сюрприз – подарить домашнего питомца. В его семье как раз была кошка, которая совсем недавно родила прелестных котят.
Однажды утром парень позвонил Клаудии, и сказал, что везёт котёнка с усами. Вначале девушку даже рассмешили слова друга. «У любого кота есть усы, – подумала она, – что здесь удивительного». Но стоило девушке увидеть этого красавца, как она убедилась, что друг был прав. Внешний вид маленького питомца вызвал у девушки бурю эмоций.
Белый котик с чёрными пятнами на голове и спинке и чёрным хвостом имел одну характерную особенность. У него прямо под носом было чёрное пятно, напоминающее усы. Клаудия сразу отметила, что кот похож на Гитлера и даже хотела дать ему такую кличку.
Однако, подумав, девушка решила выбрать для своего домашнего питомца особое имя. Она назвала его Альберто, как настоящего мексиканского мачо. К тому же это древнее латиноамериканское имя символизирует благородство, яркость и знаменитость. Так у котика с выдающейся внешностью и человеческим именем появилась любящая и заботливая хозяйка.
Четвероногий любимец
Сейчас Альберто уже взрослый кот, который любит поесть и поспать. Ведёт себя пушистик очень независимо и благородно. Он может играть, ласкаться и подолгу благодарно урчать, перебирая лапками и прижимаясь к хозяйке. Но это он делает только тогда, когда у него есть настроение. В ином случае животное предпочитает отдыхать в тишине.
Девушка отмечает, что у них с котом очень похожие характеры, поэтому они отлично уживаются вместе. Теперь Клаудии не приходится скучать вечерами. А ещё, глядя на фото своего питомца, девушка отметила, что он очень похож на литературного персонажа Эркюля Пуаро, а вовсе не на Гитлера.
Благодаря своей уникальной мордашке Альберто стал очень популярен и собирает множество комплиментов в социальных сетях и в повседневной жизни. Так что кличка, данная этому красавчику, полностью соответствует его поведению. Это действительно, настоящий мексиканский мачо – благородный и знаменитый.
Источник:
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