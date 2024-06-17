Почему в древней Японии скрипучие полы были признаком статуса

Не лыком шиты! В Древней Японии проблема воровства стояла довольно остро. Мечи-то были только у воинов, а раздвижные двери – много у кого. Такие запирать труднее, потому воры порой пробирались внутрь дома бесшумно. Пришлось придумать остроумную защиту от воров.
Эх, сени мои, сени!
О приближающемся воре предупреждали хитрые полы, которые скрипели при наступании на половицы. Особенно часто их устанавливали в японских замках, где много ценностей.
Это сейчас всех раздражает скрип полов, их разбирают и ремонтируют при таком дефекте. В Японии же в замке скрип полов означал, что в здании много ценных вещей – признак статуса.
Скрипят они и правда неслабо, послушайте:
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Называли такие полы «угуису-бари», что переводится как «японский соловей». Тонкое наблюдение японцев за природой: песни соловья очень слышны в ночи, но сама птица предпочитает оставаться невидимой скрытой в ветвях.
Очень остроумно-тонкое название, и популярная технология, которую использовали с 17 аж по 19 век в период Эдо. Эдо вообще особая эпоха в истории Японии, когда войн и конфликтов было гораздо меньше, страной правил Сёгунат Токугава, и у мирного населения было время для развития ремесла и искусства.
Как работают соловьиные полы
Отлично сохранились соловьиные полы в замке Ниджо в Киото. Инженеры смогли изучить их хитрую систему.
Под певучими полами установлены были дополнительные металлические зажимы, расположенные между балками, которые поддерживали половицы коридора.
В каждом зажиме по два отверстия для шипов, через которые проходит железный шип. Когда кто-то ходит по доскам, это приводит к движению зажима вверх и вниз, а шип трётся о зажим, что приводит к пронзительному шуму.
Поскольку невозможно было пройти по коридорам, не предупредив о своем присутствии охранников, это послужило очень эффективной системой противоугонной сигнализации.
Два лучших места, где можно увидеть и даже испытать соловьиные полы, — это замок Нидзё в Киото и Тион-ин, храм, где раньше жила семья Токугава.
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