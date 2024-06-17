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Почему в древней Японии скрипучие полы были признаком статуса

Почему в древней Японии скрипучие полы были признаком статуса

Автор:
17 июня 2024 08:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   пол   скрип   скрипучие полы   факты   фото   
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Не лыком шиты! В Древней Японии проблема воровства стояла довольно остро. Мечи-то были только у воинов, а раздвижные двери – много у кого. Такие запирать труднее, потому воры порой пробирались внутрь дома бесшумно. Пришлось придумать остроумную защиту от воров.

Эх, сени мои, сени!

О приближающемся воре предупреждали хитрые полы, которые скрипели при наступании на половицы. Особенно часто их устанавливали в японских замках, где много ценностей.

Это сейчас всех раздражает скрип полов, их разбирают и ремонтируют при таком дефекте. В Японии же в замке скрип полов означал, что в здании много ценных вещей – признак статуса.

Скрипят они и правда неслабо, послушайте:

Называли такие полы «угуису-бари», что переводится как «японский соловей». Тонкое наблюдение японцев за природой: песни соловья очень слышны в ночи, но сама птица предпочитает оставаться невидимой скрытой в ветвях.

Очень остроумно-тонкое название, и популярная технология, которую использовали с 17 аж по 19 век в период Эдо. Эдо вообще особая эпоха в истории Японии, когда войн и конфликтов было гораздо меньше, страной правил Сёгунат Токугава, и у мирного населения было время для развития ремесла и искусства.

Как работают соловьиные полы

Отлично сохранились соловьиные полы в замке Ниджо в Киото. Инженеры смогли изучить их хитрую систему.

Под певучими полами установлены были дополнительные металлические зажимы, расположенные между балками, которые поддерживали половицы коридора.

В каждом зажиме по два отверстия для шипов, через которые проходит железный шип. Когда кто-то ходит по доскам, это приводит к движению зажима вверх и вниз, а шип трётся о зажим, что приводит к пронзительному шуму.

Поскольку невозможно было пройти по коридорам, не предупредив о своем присутствии охранников, это послужило очень эффективной системой противоугонной сигнализации.

Два лучших места, где можно увидеть и даже испытать соловьиные полы, — это замок Нидзё в Киото и Тион-ин, храм, где раньше жила семья Токугава.

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Метки: Япония   пол   скрип   скрипучие полы   факты   фото   
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Parizhanka
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