Почему в древней Японии скрипучие полы были признаком статуса

Называли такие полы «угуису-бари», что переводится как «японский соловей». Тонкое наблюдение японцев за природой: песни соловья очень слышны в ночи, но сама птица предпочитает оставаться невидимой скрытой в ветвях.

Очень остроумно-тонкое название, и популярная технология, которую использовали с 17 аж по 19 век в период Эдо. Эдо вообще особая эпоха в истории Японии, когда войн и конфликтов было гораздо меньше, страной правил Сёгунат Токугава, и у мирного населения было время для развития ремесла и искусства.