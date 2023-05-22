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В Петербурге вор умудрился сделать подземный ход, чтобы пролезть в квартиру

В Петербурге вор умудрился сделать подземный ход, чтобы пролезть в квартиру

Автор:
22 мая 2023 14:56
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   кража   подвал   подземный ход   пол   полиция   фото   
1371
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Никак фильмов про идеальные кражи насмотрелся.

Квартирные кражи в Петербурге вышли на новый уровень. Упорный преступник решил обчистить квартиру по заветам кинематографа — сделал подземный ход, проломив из подвала пол квартиры на первом этаже. Вот только внутри его не ожидали огромные бриллианты и россыпи драгоценностей. Злоумышленник проник в квартиру к 59-летней сотруднице завода и его старания вряд ли окупились.

Инцидент произошёл 20 мая на проспекте Стачек. Домушник перевернул всю квартиру и унёс с собой 500 долларов, 60 тысяч рублей, ноутбук, содержимое шкатулки и золотые ложки. Общий ущерб пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей.

Полицейские уже ищут искусного строителя подземных ходов. Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Санкт-Петербург   кража   подвал   подземный ход   пол   полиция   фото   
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Бритва 37 минут назад
а сколько было ложек?

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5k
livaneth 15 минут назад
Дом постройки девятнадцатого века. Стены кирпичные, а перекрытия - деревянные. Действительно можно пробиться.
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8
Johnny 16 минут назад
преступления не было?!
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6k
hhwost Полчаса назад
идеальное преступление это если преступника не поймали.
приступника не поймали - следовательно...
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alexis 55 минут назад
В Петербурге нет подвалов?
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