В Петербурге вор умудрился сделать подземный ход, чтобы пролезть в квартиру

Никак фильмов про идеальные кражи насмотрелся.
Квартирные кражи в Петербурге вышли на новый уровень. Упорный преступник решил обчистить квартиру по заветам кинематографа — сделал подземный ход, проломив из подвала пол квартиры на первом этаже. Вот только внутри его не ожидали огромные бриллианты и россыпи драгоценностей. Злоумышленник проник в квартиру к 59-летней сотруднице завода и его старания вряд ли окупились.
Инцидент произошёл 20 мая на проспекте Стачек. Домушник перевернул всю квартиру и унёс с собой 500 долларов, 60 тысяч рублей, ноутбук, содержимое шкатулки и золотые ложки. Общий ущерб пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей.
Полицейские уже ищут искусного строителя подземных ходов. Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:
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