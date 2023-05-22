В Петербурге вор умудрился сделать подземный ход, чтобы пролезть в квартиру

Квартирные кражи в Петербурге вышли на новый уровень. Упорный преступник решил обчистить квартиру по заветам кинематографа — сделал подземный ход, проломив из подвала пол квартиры на первом этаже. Вот только внутри его не ожидали огромные бриллианты и россыпи драгоценностей. Злоумышленник проник в квартиру к 59-летней сотруднице завода и его старания вряд ли окупились.