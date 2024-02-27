Европейская федерация водных видов спорта захотела провести турнир в России

При этом о восстановлении прав российских спортсменов речи пока не идёт.
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
"European Aquatics предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира", — рассказал Сальников.
Отмечается, что это первое подобное предложение от крупной спортивной организации, которая отстранила россиян от соревнований в 2022 году. Известно, что Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако в связи с известными событиями European Aquatics лишила столицу Татарстана этого права. Международная федерация плавания (World Aquatics, до декабря 2022 года носившая название FINA) перенесла соревнования в Сингапур.
Год назад министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что российские спортивные федерации поддерживают связи с коллегами из международных организаций. В частности, он говорил, что ведутся переговоры с Международной федерацией плавания. Тогда он выразил надежду, что чемпионат мира пройдёт в Казани в 2031 году.
"Мы в контакте, в хороших отношениях. Надеемся, что они откроют соревнования для наших атлетов, потому что наши атлеты скучают", — говорил глава минспорта РТ.
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Есть место, где совсем не скучно. Почему бы им не съездить туда?