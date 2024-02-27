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Европейская федерация водных видов спорта захотела провести турнир в России

Европейская федерация водных видов спорта захотела провести турнир в России

Автор:
27 февраля 2024 19:26
Сообщество : Спорт
Метки: European Aquatics   Казань   Чемпионат Европы   водные виды спорта   переговоры   предложение   
1359
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При этом о восстановлении прав российских спортсменов речи пока не идёт.

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.


"European Aquatics предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира", — рассказал Сальников.

Отмечается, что это первое подобное предложение от крупной спортивной организации, которая отстранила россиян от соревнований в 2022 году. Известно, что Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако в связи с известными событиями European Aquatics лишила столицу Татарстана этого права. Международная федерация плавания (World Aquatics, до декабря 2022 года носившая название FINA) перенесла соревнования в Сингапур.


Год назад министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что российские спортивные федерации поддерживают связи с коллегами из международных организаций. В частности, он говорил, что ведутся переговоры с Международной федерацией плавания. Тогда он выразил надежду, что чемпионат мира пройдёт в Казани в 2031 году.


"Мы в контакте, в хороших отношениях. Надеемся, что они откроют соревнования для наших атлетов, потому что наши атлеты скучают", — говорил глава минспорта РТ.

Источник:

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Метки: European Aquatics   Казань   Чемпионат Европы   водные виды спорта   переговоры   предложение   
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18  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
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Юрий Полчаса назад
господа! я понимаю ваше возмущение, но что если им предложить городские очистительные сооружения. и пущай там чупахаются...
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4k
VPJ Полчаса назад
Эпать-тарахтеть как нашим никчемным, и "ихним", чинодрасам, с нифуя бабла в откат хочетццца!!!! Где ж там санкции? А где праведный гнев за угнетание хохлопи...ов?
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12k
Dmitry 37 минут назад
И нафига оно надо? Для того чтоб АфропЭйцы смогли сэкономить (организация такого, стоит немало)? А им не пойти ли в известном направлении?
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17k
a_komolow Час назад
У себя пусть плавают

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584
piralexandr Час назад
Поможем? Поможем! Нассым в бассейн сколько сможем. Пусть искупаются.
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582
Сергей Сергей Час назад
Нах...К терапевту!!!
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Европейская педерация захотела? Ну что же, Россия согласна. ТОЛЬКО.... Все "недружественные страны" обязаны в ней участвовать В НЕЙТРАЛЬНОМ СТАТУСЕ: БЕЗ ФЛАГА, ГИМНА И ПРОЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТРИБУТИКИ. Как говорится "клин клином вышибают"
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58k
zloykoyot 2 часа назад
Нехер к нам клопов возить. Видать бабло на тёплой воде сэкономить хотят В Темзе пущщай плавают. Ну или в Сене, если от навоза очистят к тому времени.
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
Я бы не пускал,клопов могут привезти !!!
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11k
MPEG-8 2 часа назад
Хотят нассать в наши олимпийские бассейны и уехать хихикая.
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Они нам что предлагают побыть куколдами?
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9k
Владимир 2 часа назад
....потому что наши атлеты скучают....
Есть место, где совсем не скучно. Почему бы им не съездить туда?
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39k
Александр 2 часа назад
Реально? В хороших отношениях? Наддемся что откроют соревнования для наших атлетов? Позорище
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54k
Андрей 2 часа назад
Верх цинизма.
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