Европейская федерация водных видов спорта захотела провести турнир в России

Отмечается, что это первое подобное предложение от крупной спортивной организации, которая отстранила россиян от соревнований в 2022 году. Известно, что Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако в связи с известными событиями European Aquatics лишила столицу Татарстана этого права. Международная федерация плавания (World Aquatics, до декабря 2022 года носившая название FINA) перенесла соревнования в Сингапур.





Год назад министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что российские спортивные федерации поддерживают связи с коллегами из международных организаций. В частности, он говорил, что ведутся переговоры с Международной федерацией плавания. Тогда он выразил надежду, что чемпионат мира пройдёт в Казани в 2031 году.



